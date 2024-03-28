O que é cloud banking?

Na década de 2000, os smartphones e as velocidades de internet mais rápidas inauguraram uma era de inovação digital no setor bancário. Esse setor, antes sobrecarregado pelos custos e restrições da infraestrutura física, começou a mudar. Logo, os bancos passaram a oferecer mais serviços de forma digital. Após preocupações iniciais sobre proteção e segurança de dados, os clientes começaram a confiar mais no espaço e a se tornar mais abertos a realizar transações online.

Na segunda década do novo século, era normal que os clientes acessassem suas contas online, a qualquer hora do dia, muitas vezes no dispositivo de sua escolha. Com a melhoria dos recursos de segurança nas soluções de nuvem pública, os bancos começaram a acessar seus servidores e bancos de dados também pela internet, em vez de depender de data centers locais, como faziam antes. Isso fez com que os bancos se tornassem clientes de soluções de nuvem privada e pública e deu início à era atual dos serviços bancários em nuvem. Nessa nova era, os provedores de serviços de nuvem (CSPs) competem nas áreas de segurança, tecnologia e adaptabilidade para atender às necessidades em evolução do setor.

Ao moldar uma estratégia de nuvem, as instituições financeiras enfrentam um equilíbrio delicado entre a demanda dos clientes pelas aplicações e serviços mais recentes, a adesão aos exigentes requisitos regulatórios e o custo. Uma das escolhas mais importantes que eles devem fazer é entre uma nuvem pública e privada.