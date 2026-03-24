O gerenciamento do ciclo de vida de certificados (CLM) é o processo formal de gerenciar e proteger os certificados digitais de uma organização. O CLM visa simplificar e automatizar cada estágio do ciclo de vida do certificado: inventário, emissão, implementação, monitoramento, renovação, revogação e descarte.

Os certificados digitais são documentos eletrônicos que utilizam criptografia de chave pública para comprovar a identidade de seus portadores.Eles são frequentemente usados para autenticar identidades não humanas (NHIs), como sites, servidores, aplicações e agentes de IA.

À medida que os NHIs proliferam pela rede corporativa, impulsionados por DevOps, ambientes de nuvem, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), os certificados se tornam um componente cada vez mais importante do gerenciamento de acesso e identidade (IAM).

No entanto, a explosão de NHIs também significa uma explosão de certificados, que devem ser protegidos contra agentes de ameaças como qualquer outra credencial digital.

E os certificados trazem uma complicação adicional: as datas de validade.

Por definição, os certificados não permanecem válidos para sempre. Se um certificado expirar antes de ser renovado, isso pode causar grandes transtornos, interrupções de serviço e downtime.Os clientes podem não conseguir acessar um site. Componentes críticos da infraestrutura de rede podem deixar de funcionar. Os processadores de pagamento podem ficar indisponíveis.

O gerenciamento do ciclo de vida de certificados visa fornecer à organização ferramentas, táticas e estratégias para simplificar os fluxos de trabalho principais relacionados aos certificados, como o rastreamento do status do certificado, o controle de acesso e a renovação e revogação de certificados. Dessa forma, o CLM pode ajudar a mitigar fraudes, roubos e uso indevido de certificados, além de prevenir interrupções inesperadas e dispendiosas.