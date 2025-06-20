O que é um servidor Apache?

O Apache controla as interações entre servidores web e navegadores, permitindo que usuários encontrem páginas da web, páginas HTML, imagens, textos, vídeos e outros tipos de conteúdo na internet. Lançado pela primeira vez em 1995, o Apache desempenhou um papel crítico no desenvolvimento inicial da internet, permitindo que pessoas em todo o mundo construíssem e hospedassem seus próprios sites.

A Apache Software Foundation (ASF) gerencia o Apache. Essa organização sem fins lucrativos atualiza regularmente o software para lidar com uma ampla variedade de questões, incluindo segurança, compatibilidade com novas tecnologias, solução de problemas e mais. A capacidade do Apache de entregar rapidamente conteúdo estático e dinâmico e sustentar interações complexas com usuários faz dele um líder de mercado em hospedagem web.

Hoje, o Apache é um dos servidores web mais populares disponíveis. Muitas empresas usam o Apache para impulsionar seus processos de negócios essenciais e garantir que seus sites e aplicações web prosperem. De acordo com um relatório recente da W3Techs, pouco mais de um quarto dos sites do mundo (26%) dependem do Apache para suas necessidades de hospedagem.1