O que é um servidor Apache?

8 minutos
O Apache HTTP Server, comumente chamado de Apache ou simplesmente servidor Apache, é um servidor web sem custo e de código aberto que alimenta inúmeros sites e aplicações web.
O Apache controla as interações entre servidores web e navegadores, permitindo que usuários encontrem páginas da web, páginas HTML, imagens, textos, vídeos e outros tipos de conteúdo na internet. Lançado pela primeira vez em 1995, o Apache desempenhou um papel crítico no desenvolvimento inicial da internet, permitindo que pessoas em todo o mundo construíssem e hospedassem seus próprios sites.
A Apache Software Foundation (ASF) gerencia o Apache. Essa organização sem fins lucrativos atualiza regularmente o software para lidar com uma ampla variedade de questões, incluindo segurança, compatibilidade com novas tecnologias, solução de problemas e mais. A capacidade do Apache de entregar rapidamente conteúdo estático e dinâmico e sustentar interações complexas com usuários faz dele um líder de mercado em hospedagem web.
Hoje, o Apache é um dos servidores web mais populares disponíveis. Muitas empresas usam o Apache para impulsionar seus processos de negócios essenciais e garantir que seus sites e aplicações web prosperem. De acordo com um relatório recente da W3Techs, pouco mais de um quarto dos sites do mundo (26%) dependem do Apache para suas necessidades de hospedagem.1
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Servidores web são sistemas que entregam conteúdo da web para usuários pela internet. Normalmente uma combinação de hardware e software, eles podem lidar com solicitações de usuários para uma ampla variedade de conteúdos, incluindo imagens, textos, vídeos e mais. Junto com servidores de aplicação, que são servidores que viabilizam aplicações corporativas, os servidores web se tornaram uma parte importante das funções de negócios essenciais em muitas empresas modernas.
Os servidores web funcionam como uma ponte entre clientes e a World Wide Web. Eles permitem que os dados sejam transferidos por meio de uma série de protocolos como Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e Hypertext Transfer Protocol 2 (HTTP/2). O servidor web espera por uma solicitação de cliente — por exemplo, a entrada de um endereço web na barra de endereços de um navegador — e responde com o conteúdo.
Em ambientes Apache, o programa que roda em segundo plano e facilita essas solicitações é conhecido como “daemon” e é chamado de HTTPd (Hypertext Transfer Protocol daemon).
A maioria dos servidores web modernos é projetada para gerar conteúdo dinâmico, como recomendações personalizadas, publicidade e até dashboards que os usuários podem personalizar. Para realizar essa tarefa, eles são compatíveis com uma ampla variedade de linguagens de programação, incluindo PHP, Perl, Python e outras.
O servidor web Apache é desenvolvido para facilitar a comunicação entre um navegador (conhecido como “cliente”) e o servidor onde os arquivos de um site são armazenados. Sua finalidade fundamental é processar solicitações de conteúdo entregando páginas web, HTML, CSS e mais por meio de um navegador. Essencialmente, o software que sustenta o Apache atua como um intermediário, ouvindo constantemente solicitações de usuários e respondendo com conteúdo.
A forma como o Apache lida com solicitações de clientes e gera conteúdo o diferencia de outros servidores web em vários aspectos importantes.
Enquanto outros tipos de servidores web, como o NGINX, usam uma abordagem orientada a eventos para lidar simultaneamente com solicitações de clientes, o Apache cria um novo processo para cada solicitação. O Apache escuta as solicitações recebidas e as encaminha para um módulo de multiprocessamento (MPM) e para um módulo de processamento de solicitações do Apache, onde as próximas etapas são determinadas.
O módulo gerador de conteúdo do Apache pode criar tanto arquivos estáticos quanto conteúdo dinâmico para atender a uma solicitação de usuário. Além do conteúdo, o módulo gerador pode enviar de volta cabeçalhos HTTP relevantes, campos que contêm informações importantes sobre a origem e o contexto de uma solicitação.
Outro aspecto importante da funcionalidade do servidor Apache é o design. O Apache é uma parte crítica dos stacks modernos de aplicações web — também conhecidos como tech stacks — que são coleções de ferramentas de hardware e software que executam aplicações web modernas. O Apache é um componente central do LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), um dos tech stacks mais poderosos e amplamente utilizados no mercado.
Aqui está uma análise mais detalhada de cada um dos componentes do LAMP:
A principal função do Apache é responder às solicitações de clientes com conteúdo — uma capacidade essencial de todos os sites e aplicações web. Ele possui uma ampla variedade de funcionalidades e recursos que possibilitam essa função.
Diferente dos servidores web proprietários, lançados por empresas como Microsoft, Google e Oracle, o Apache é um software de código aberto. Em outras palavras, ele é sem custo e apoiado por uma grande comunidade de especialistas. Mesmo usos comerciais do Apache são gratuitos, e os desenvolvedores estão constantemente modificando seu código para atender a finalidades empresariais específicas.
Quando novas tecnologias como inteligência artificial (IA) e IA generativa mudam a forma como as empresas criam e armazenam conteúdo, a comunidade de código aberto responde rapidamente, garantindo que o Apache permaneça compatível.
O Apache é compatível com muitos tipos de plataformas, incluindo Linux, Unix, Windows e MacOS. Sua arquitetura modular, uma abordagem que prioriza flexibilidade e personalização, permite que novas funcionalidades sejam adicionadas de forma rápida e simples.
Por exemplo, os sistemas AIX da IBM, preferidos por grandes empresas, frequentemente implementam o Apache em ambientes desafiadores. A abordagem de código aberto do Apache garante que ele possa ser facilmente integrado ao AIX e constantemente iterado à medida que novas tecnologias e casos de uso surgem.
O Apache é ideal para a prática de hospedagem virtual, que consiste em executar múltiplos sites em um único servidor em vez de um servidor dedicado para cada instância. A hospedagem virtual do Apache é econômica e altamente escalável, permitindo que as empresas gerenciem múltiplos domínios sem custos adicionais e criem rapidamente instâncias virtuais conforme necessário.
O Apache oferece duas abordagens, dependendo do ambiente computacional de uma organização e de suas necessidades específicas.
As organizações podem configurar o Apache ajustando suas definições de criptografia e autenticação e a forma como utilizam firewalls, em uma abordagem conhecida como configuração do Apache.
Os recursos de balanceamento de carga do servidor Apache permitem otimizar recursos durante situações de alto tráfego em sites e aplicações populares. Ele pode distribuir solicitações de clientes entre diferentes servidores para que nenhum servidor receba solicitações em excesso, comprometendo a funcionalidade e o desempenho.
Os servidores Apache também são eficazes em cache, armazenando e reutilizando páginas frequentemente solicitadas para reduzir a carga de trabalho nos servidores e gerenciar a largura de banda de forma eficiente. O Apache também pode funcionar como um proxy reverso, um servidor que atua como intermediário entre outros servidores e solicitações de clientes, ajudando a otimizar o desempenho e a distribuição de recursos.
O Apache se compara de forma favorável a outros tipos de softwares de servidor web, principalmente devido ao seu design modular, à sua natureza de código aberto e à compatibilidade com outras plataformas e tecnologias. Embora já não tenha o domínio que possuía no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, ele ainda é considerado uma opção robusta para várias necessidades de hospedagem web e de aplicações web. Aqui está uma comparação com seus dois concorrentes mais próximos: NGINX e Microsoft IIS.
O NGINX (pronunciado engine-x) recentemente ultrapassou o Apache como o servidor web mais popular do mundo, com 33% de participação de mercado, segundo um relatório de 2025.2
A maior diferença entre Apache e NGINX está em suas arquiteturas: o servidor Apache utiliza uma arquitetura orientada a processos que cria um novo processo chamado thread para cada solicitação de cliente. Já o NGINX emprega uma arquitetura orientada a eventos, permitindo lidar com muitas solicitações simultaneamente no mesmo thread.
O NGINX também é ligeiramente mais rápido que o Apache no fornecimento de conteúdo estático devido aos seus recursos de cache mais eficientes. Em termos de fornecimento de conteúdo dinâmico, o NGINX usa processadores externos, como o PHP-FPM para PHP, enquanto o Apache processa o conteúdo dinâmico internamente, no lado do servidor.
O Microsoft IIS é outro servidor web popular que, assim como o Apache, foi projetado para hospedar sites e aplicações web e fornecer conteúdo em resposta a solicitações de usuários. Diferente do Apache, o Microsoft IIS é uma solução proprietária desenvolvida especificamente para funcionar com outras soluções e suporte da Microsoft. Uma das vantagens do Microsoft IIS é que ele simplifica o desenvolvimento e a implementação para os frameworks .NET e ASP.NET — ambientes amplamente utilizados para criação de aplicações web.
Para empresas que executam sites e aplicações em servidores Windows, o Microsoft IIS é uma solução sólida, oferecendo integração direta e poderosa com outras ferramentas da Microsoft, como o Active Directory e o Exchange Server. Ele também é conhecido pela configuração simples, gerenciamento fácil e interface gráfica de usuário (GUI) clara e direta.
Graças à sua ampla gama de funcionalidades, à sua natureza de código aberto, aos seus recursos de segurança e à compatibilidade com novas tecnologias, o Apache tem muitos casos de uso corporativos. Aqui estão alguns dos mais comuns.
Descubra como as empresas estão otimizando o Apache e outras cargas de trabalho baseadas em Linux com IA e segurança integrada. Assista a este webinar para saber como o IBM LinuxONE entrega desempenho, resiliência e proteção cibernética — sem abrir mão da flexibilidade do código aberto.
Saiba como o IBM StreamSets possibilita streaming em tempo real para ajudar sistemas baseados em Apache a operarem mais rápido, de forma mais eficiente e com menor latência.
Descubra como empresas estão aplicando IA para detectar fraudes em tempo real — em escala. Este relatório da Celent mostra como executar IA no mainframe oferece suporte a ambientes seguros e de alta taxa de transferência, como aqueles impulsionados por servidores Apache.
Descubra como a IBM está ajudando organizações a modernizar pipelines de dados e a conectar ambientes baseados em Apache à IA e à análise de dados. Veja por que o Gartner nomeou a IBM como líder no Magic Quadrant de 2024 para ferramentas de integração de dados.
Participe deste grupo on-line para se comunicar com usuários e especialistas dos produtos IBM, compartilhando conselhos e melhores práticas com seus pares.
“O Event Streams no IBM Cloud é essencial em tudo o que desenvolvemos.” Viktor Nilsson, diretor de tecnologia (CTO), SiB Solutions
O Apache Spark é um framework de computação em cluster de código aberto otimizado para o processamento de dados extremamente rápido e em grande escala.
Criado para lidar com cargas de trabalho de missão crítica, mantendo a segurança, a confiabilidade e o controle de toda a sua infraestrutura de TI
A IBM fornece suporte proativo para servidores web e data centers, ajudando a minimizar o downtime e aumentar a disponibilidade da TI.
Descubra como o Apache Spark on IBM Power pode ajudar sua empresa a acelerar análises, simplificar pipelines de dados e liberar insights em tempo real — em escala. Acesse ferramentas, recursos e orientações de especialistas para avançar com confiança.
1. Usage Statistics of Apache, W3 Techs, junho de 2025
2. Comparison of NGINX and Apache, W3 Techs, junho de 2025