O que é uma solução LAMP?

Você já deve ter ouvido falar sobre a solução LAMP. Isso não seria surpreendente, uma vez que alguns dos aplicativos web de software livre mais populares de hoje, por exemplo, WordPress e Drupal, todos rodam no LAMP.
Mas o LAMP tem muito mais a oferecer. É uma das primeiras soluções de software livre para a web e continua a ser uma das formas mais comuns de entregar aplicativos da web. É tão amplamente utilizado que você provavelmente irá encontrá-lo com frequência durante a sua carreira à medida que você atualiza ou hospeda aplicativos existentes. E é considerada por muitos como a plataforma mais adequada para o desenvolvimento de novos aplicativos web personalizados.
É estável, simples e potente. Estas são as palavras mais usadas para descrever o LAMP. Por isso vale a pena conhecer essa plataforma, além de ser um complemento valioso em qualquer currículo de desenvolvedor.
O nome LAMP representa as letras iniciais dos componentes Linux, Apache, MySQL e PHP. Juntos, eles oferecem um conjunto comprovado de software para desenvolver aplicativos da web de alto desempenho. Cada componente contribui com recursos essenciais para a solução:
O código PHP foi projetado para gerar eficiência. Ele torna a programação mais fácil, e um pouco mais divertida, ao permitir que você insira um novo código, clique para atualizar e veja imediatamente as mudanças resultantes sem a necessidade de realizar uma compilação. Se preferir, você pode trocar PHP por Perl ou pela linguagem Python, que está cada vez mais popular.
O LAMP tem uma arquitetura clássica em camadas, com o Linux no nível mais baixo. A camada seguinte é o Apache e MySQL, seguida por PHP. Embora o PHP esteja na camada superior ou de apresentação, o componente PHP fica dentro do Apache.
Um olhar de alto nível sobre a ordem de execução da solução LAMP mostra como os elementos se interoperam. O processo começa quando o servidor da web Apache recebe solicitações para páginas da web a partir do navegador de um usuário. Se for uma solicitação para um arquivo PHP, o Apache transfere a solicitação para o componente PHP, que carrega o arquivo e executa o código contido no arquivo. O PHP também se comunica com o MySQL para buscar quaisquer dados indicados no código.
O PHP então usa o código no arquivo e os dados do banco de dados para criar o código HTML que os navegadores requerem para exibir as páginas da web. A solução LAMP é eficiente ao lidar não apenas com de páginas da web estáticas, mas também com páginas dinâmicas em que o conteúdo pode mudar toda cada vez que é carregado, dependendo da data, hora, identidade do usuário e outros fatores.
Depois de executar o código de arquivo, o PHP, então, transfere os dados resultantes de volta para o servidor da web Apache para enviar ao navegador. Ele também pode armazenar esses novos dados no MySQL. E, é claro, todas essas operações são ativadas pelo sistema operacional Linux que é executado na base da solução.
Embora a LAMP utilize o Linux como sistema operacional, é possível usar os outros componentes com um S.O. alternativo para atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, existe uma solção WAMP, que usa Microsoft Windows; MAMP com o Mac OS; e até mesmo WIMP, usando Windows e o webserver Internet Information Services da Microsoft.
Como a LAMP é totalmente um software livre e não proprietário, pode-se evitar o lock-in. Você tem a flexibilidade de selecionar os componentes certos para projetos ou exigências comerciais específicas.
A LAMP oferece flexibilidade de outras formas também. O Apache foi criado em formato modular e é possível encontrar módulos personalizáveis disponíveis para muitas extensões diferentes. Estes módulos vão desde o suporte para outras linguagens até recursos de autenticação.
Outra vantagem da LAMP é a sua arquitetura segura e suas práticas de criptografia bem estabelecidas que foram comprovadas por empresas.
A LAMP pode ajudar a reduzir o tempo de desenvolvimento. Como a LAMP é uma solução de software livre que está disponível há mais de uma década, existe hoje um ecossistema LAMP significativo. Você pode desenvolver com base nos projetos que outras pessoas fizeram no passado e aplicar seu toque pessoal. Trabalhe com um módulo Apache que ajuda você a avançar 80% do caminho, personalizar os últimos 20% e, como resultado, economizar um bom tempo.
