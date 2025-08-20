O que é uma solução LAMP?

Você já deve ter ouvido falar sobre a solução LAMP. Isso não seria surpreendente, uma vez que alguns dos aplicativos web de software livre mais populares de hoje, por exemplo, WordPress e Drupal, todos rodam no LAMP.



Mas o LAMP tem muito mais a oferecer. É uma das primeiras soluções de software livre para a web e continua a ser uma das formas mais comuns de entregar aplicativos da web. É tão amplamente utilizado que você provavelmente irá encontrá-lo com frequência durante a sua carreira à medida que você atualiza ou hospeda aplicativos existentes. E é considerada por muitos como a plataforma mais adequada para o desenvolvimento de novos aplicativos web personalizados.

É estável, simples e potente. Estas são as palavras mais usadas para descrever o LAMP. Por isso vale a pena conhecer essa plataforma, além de ser um complemento valioso em qualquer currículo de desenvolvedor.