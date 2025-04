O que é computação de IA?

As unidades de processamento gráfico (GPUs) tornaram-se um componente essencial da computação de IA desde que a NVIDIA construiu a primeira em 1999. Inicialmente desenvolvidas para acelerar gráficos e processamento de imagem em computadores, as GPUs oferecem alto desempenho e capacidade de acelerar cálculos matemáticos e resolvê-los com mais rapidez do que os processadores tradicionais (CPUs). As GPUs ajudam a reduzir o tempo que um computador leva para executar mais de um programa, acelerando cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina.

Atualmente, as GPUs impulsionam muitas das principais aplicações de IA, como o supercomputador de IA nativo em nuvem Vela da IBM, que exige altas velocidades para treinar com conjuntos de dados cada vez maiores. Os modelos de IA são treinados e executados em GPUs de data centers, geralmente operados por empresas que realizam pesquisas científicas ou outras tarefas com alta demanda computacional.