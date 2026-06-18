Era provavelmente inevitável que a programação intuitiva (vibe coding) causasse uma série de mudanças complexas nas práticas de programação e no desenvolvimento de software. À medida que o código gerado por IA continua representando uma parcela maior das bases de código do mundo real, uma das mudanças mais significativas tem sido uma grande alteração na quantidade de riscos de cibersegurança, e na natureza desses riscos.

A programação intuitiva, em resumo, é a noção de construir produtos com nada além de ferramentas de IA e prompts em linguagem natural. Deve ser entendida como distinta da programação agêntica ou engenharia agêntica, que envolve o uso mais deliberado de ferramentas de programação com IA por um programador experiente. O termo foi cunhado em um tweet de Andrej Karpathy, um estimado desenvolvedor e veterano em IA, no qual ele descreveu um estilo livre de programação com IA que se baseia inteiramente em sugestões de grandes modelos de linguagem (LLM), permitindo que o usuário "se entregue completamente à intuição" e "esqueça que o código sequer existe".

Ele descreveu isso como uma abordagem divertida para "projetos descartáveis de fim de semana", mas a proliferação de poderosas ferramentas de programação com IA abriu as portas para a programação intuitiva no ambiente de trabalho, até mesmo em softwares de produção que lidam com dados sensíveis. No final de 2025, pesquisas do setor indicavam que o código gerado por IA representava 22% de todo o código incorporado.1 No GitHub, estima-se que 46% de todo o código escrito foi gerado pelo Copilot.2

Isso gerou uma expansão significativa nas vulnerabilidades e problemas de segurança, muito além do que poderia ser explicado pelo aumento natural no volume e na velocidade de novos códigos gerados pelos assistentes de programação. Uma análise de bases de código do mundo real descobriu que, embora as equipes assistidas por IA enviassem códigos 4 vezes mais rápido, elas enviavam 10 vezes mais falhas de segurança.3

Abandonar a programação intuitiva completamente sacrificaria ganhos significativos de produtividade com a automação e o aumento da participação, mas é claro que as práticas de programação seguras precisam evoluir em resposta a isso. As verificações de segurança tradicionais são projetadas para lidar com a maneira como os desenvolvedores, mais especificamente, desenvolvedores humanos treinados, normalmente cometem erros. As organizações agora precisam de uma postura de segurança atualizada e de ferramentas de segurança atualizadas, adaptadas à nova realidade impulsionada por agentes de IA e programadores iniciantes.