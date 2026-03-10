A cibersegurança é uma prova de persistência. Os adversários investigam incansavelmente, os defensores respondem e os ataques inevitavelmente ressurgem, muitas vezes com maior velocidade e sofisticação, possibilitadas por tecnologias avançadas.
No final do ano passado, especialistas em segurança da IBM compartilharam suas previsões com o IBM Think, antecipando algumas das ameaças cibernéticas e soluções que já são tendência em 2026, incluindo novos riscos oriundos da inteligência artificial (IA), novos desafios para o gerenciamento de identidade, entre outros.
Agora, no recém-lançado X-Force Threat Intelligence Index 2026, a equipe X-Force da IBM identificou mais padrões na forma como os adversários estão se adaptando e executando seus ataques em uma era centrada na IA e nos dados. Conversamos com a IBM e especialistas do setor sobre as conclusões do relatório.
Nos últimos cinco anos, as principais violações da cadeia de suprimentos e de terceiros aumentaram acentuadamente, com os incidentes quadruplicando, de acordo com o relatório. Isso reflete uma mudança no comportamento dos invasores: em vez de romper as defesas de uma única organização, os adversários visam cada vez mais sistemas interconectados e integrações confiáveis, como fornecedores, dependências de código aberto, integrações de identidade, fluxos de trabalho de CI/CD e interfaces de nuvem.
Esse padrão está em consonância com os achados de outros pesquisadores, incluindo o relatório “Breaking Trust” do Atlantic Council, que documentou fragilidades sistêmicas nas cadeias de suprimentos de software globais e os riscos em cascata criados por componentes inseguros e relações de confiança deficientes.
Em entrevista ao IBM Think, Nick Bradley, gerente da equipe de malware do X-Force Threat Intelligence, da IBM, explicou por que os ataques na cadeia de suprimentos são eficazes para os adversários.
“Os invasores descobriram que não precisam invadir sua porta da frente, cuidadosamente protegida, quando podem entrar pela porta dos fundos do fornecedor com credenciais válidas”, explica Bradley.
Os softwares modernos, continua ele, “são construídos sobre vastas redes de dependências, serviços de nuvem e APIs, [e] a dura verdade é que construímos sistemas altamente interconectados sem levar totalmente em conta como essa conectividade cria vulnerabilidades de segurança”.
“Os invasores perceberam que não precisam invadir sua porta da frente, cuidadosamente protegida, quando podem entrar pela porta dos fundos do fornecedor com credenciais válidas”.
Nick Bradley, diretor da equipe de malware do IBM X-Force Threat Intelligence
Dr. Gregory Falco, pesquisador da Universidade Cornell sobre segurança da cadeia de suprimentos aeroespacial e de semicondutores, observou que, de modo geral, as organizações têm duas opções. Algumas organizações estão respondendo com a “integração de tudo verticalmente” e o controle completo de todos os componentes. Outras aceitam que “o ecossistema continuará complexo, concentrando-se na preparação para detectar e se defender à medida que os problemas surgirem”, completa ele.
Junte-se aos líderes de segurança que confiam no boletim informativo Think para receber notícias selecionadas sobre IA, cibersegurança, dados e automação. Aprenda rápido com tutoriais e explicações de especialistas, entregues diretamente em sua caixa de entrada. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Além do aumento dos ataques à cadeia de suprimentos, o IBM X-Force observou um aumento de 44% em relação ao ano anterior na invasão de aplicações voltadas para o público. De acordo com o relatório, aplicações voltadas para o público são comumente exploradas devido a vulnerabilidades e erros de implementação ou configuração. Esse risco foi ampliado por ataques à cadeia de suprimentos visando ecossistemas de desenvolvimento e infraestrutura confiável.
Incidentes recentes envolvendo plataformas como Salesloft e Drift, em que invasores aproveitaram tokens OAuth comprometidos da Drift para acessar ambientes do Salesforce, ilustram como “o comprometimento de um terceiro de confiança pode permitir o acesso indireto a ambientes de clientes de maneiras para as quais as organizações não estavam totalmente preparadas”, explicou Christopher Caridi, analista de ameaças cibernéticas da X-Force Strategic Threat Analysis, ao IBM Think.
“Estamos entrando em um mundo de sistemas não confiáveis”, afirma Bruce Schneier, especialista em cibersegurança e políticas públicas da Harvard Kennedy School. (Schneier também foi CTO da Resilient Systems, adquirida pela IBM em 2016 e criadora do IBM X-Force — ed.) Ele alertou que as soluções são escassas e que mesmo as mais comumente sugeridas, como maior transparência, só funcionam em condições ideais. A transparência “ajuda, desde que você tenha uma base de clientes sofisticada o suficiente para entender o que eles estão vendo”, disse ele. Mas ele observou que muitas organizações ainda carecem da visibilidade e do conhecimento necessários para transformar esse insight em uma defesa significativa.
Os agentes de ameaças geralmente são vistos como aqueles que usam técnicas e táticas altamente sofisticadas para penetrar nas defesas de uma organização. Contudo, das quase 40 mil vulnerabilidades que a equipe do X-Force rastreou em 2025, 56% poderiam ser exploradas sem qualquer forma de autenticação.
“Isso destaca a frequência com que os adversários encontram pontos fracos que não dependem das credenciais do usuário, de mecanismos para burlar a MFA ou de qualquer interação do usuário”, afirmou Austin Zeizel, consultor de inteligência de ameaças do X-Force, ao IBM Think. Ele acrescentou que muitas organizações não conseguem priorizar as vulnerabilidades que são mais fáceis de explorar no mundo real. A implicação é difícil de ignorar. Existem ameaças sofisticadas, mas muitas organizações estão perdendo para adversários que estão simplesmente se aproveitando de brechas simples e evitáveis.
Essa tendência também reforça o debate entre identidade e correção de vulnerabilidades: se as organizações devem priorizar o fortalecimento dos controles de identidade ou a correção de vulnerabilidades exploráveis em primeiro lugar.
“Os CISOs devem tratar a correção de vulnerabilidades e o fortalecimento da identidade como prioridades paralelas”, explicou Caridi. Falhas não autenticadas, continuou ele, exigem uma remediação rápida para “reduzir o risco de acesso inicial”, enquanto os controles de identidade ajudam a “limitar o impacto quando a invasão ocorre”.
O uso crescente de chatbots IA e agentes de IA nas operações empresariais cria uma nova superfície de ataque para malwares que roubam informações. À medida que essas ferramentas se tornam mais integradas aos fluxos de trabalho organizacionais, sistemas comprometidos, como agentes de IA que contêm credenciais armazenadas de chatbots, representam um risco emergente.
Em 2025, os pesquisadores do X-Force encontraram mais de 300 mil credenciais do ChatGPT listadas para venda na dark web. Recentemente, a OpenClaw, uma plataforma de agentes de IA de código aberto e executada localmente, ganhou notoriedade como um pesadelo de segurança. “Será que os agentes representam a ameaça interna mais útil?” Claro que sim”, brincou Dave McGinnis, VP and Senior Partner de gerenciamento global de ameaças cibernéticas da IBM, em um episódio recente do Security Intelligence que discutiu o OpenClaw.
Como os agentes precisam de acesso aos dados para funcionar de forma eficaz, as organizações enfrentam um equilíbrio difícil, observou McGinnis. As equipes de segurança estão sendo solicitadas a permitir que os funcionários aproveitem os benefícios das ferramentas de IA, ao mesmo tempo que garantem que esses recursos sejam implementados com segurança. Encontrar esse equilíbrio, enfatizou ele, é um dos desafios mais assustadores enfrentados pelos líderes de segurança atualmente.
“Os CISOs devem tratar a correção de vulnerabilidades e o fortalecimento da identidade como prioridades paralelas.”
Christopher Caridi, Cyber Threat Analyst, IBM X-Force
Caridi concordou com a opinião de McGinnis e acrescentou que “embora as próprias plataformas de IA possam se tornar alvos diretos, o maior risco reside no aumento do volume e da sofisticação dos roubos de credenciais viabilizados por ataques de phishing assistidos por IA e malwares de roubo de informações”.
Ele observou que as organizações que “registram menos incidentes relacionados a credenciais” são aquelas que “aplicam sistematicamente a MFA resistente a phishing e adotam práticas robustas de gerenciamento de identidade, como acesso condicional, acesso com privilégios mínimos e monitoramento contínuo do comportamento de autenticação”.
Pela primeira vez em seis anos, a América do Norte tornou-se a região mais atacada, representando 29% de todos os casos de resposta a incidentes do X-Force em 2025, contra 24% em 2024. A Ásia-Pacífico, que liderava em anos anteriores, caiu de 34% para 27%, marcando uma redistribuição regional substancial do foco dos invasores.
Três fatores ajudam a explicar por que os invasores priorizaram organizações norte-americanas, explicou Ryan Anschutz, líder do X‑Force Incident Response para a América do Norte, ao IBM Think:
“... Os invasores simplesmente não precisam de vulnerabilidades de dia zero, só precisam de credenciais válidas e um pouco de paciência."
Ryan Anschutz, líder do X-Force Incident Response para América do Norte
“Eu sempre digo que os invasores tendem a seguir o caminho de menor resistência”, acrescentou Anschutz, “sem deixar de obter um alto retorno sobre seus esforços. A América do Norte se encaixa em ambos, oferecendo escala e recompensa para o invasor”.
Em todas as regiões e tipos de ataque, um tema permanece constante: muitos incidentes de segurança ocorreram por falhas em práticas básicas de cibersegurança. Mesmo com as equipes de segurança adotando ferramentas mais automatizadas e orientadas por IA, essas brechas fundamentais continuam criando oportunidades para os invasores. Por que essas falhas persistem? Zeizel atribuiu isso a uma falha em “implementar controles fundamentais de forma sistemática em escala”.
Ele observou que os ambientes modernos geralmente são “muito complexos para supervisão manual, a expansão de identidades aumenta o impacto de erros simples e as ferramentas de segurança costumam ser implementadas sem gerenciamento adequado ou governança contínua”.
Zeizel enfatizou que a manutenção de boas práticas de cibersegurança depende de várias abordagens fundamentais, incluindo as seguintes:
Juntas, essas abordagens mostram por que as práticas básicas de cibersegurança continuam sendo a primeira linha de defesa. Como disse Falco, mesmo as proteções mais avançadas orientadas por IA oferecem poucos benefícios “se deixarmos a porta da frente aberta”.
Saiba como as plataformas de identidade integradas simplificam o acesso em ambientes híbridos com visibilidade mais inteligente, governança adaptativa e detecção de ameaças impulsionada por IA.
Saiba como a autenticação sem senha está transformando a segurança empresarial. Descubra insights importantes do mercado, soluções líderes e orientações práticas para ajudar sua organização a escolher a abordagem certa.
Saiba como a IBM lidera no gerenciamento de acesso com autenticação segura, logon único (SSO) e acesso adaptativo, reconhecida como líder pelo terceiro ano consecutivo.
Os agentes e serviços de IA estão criando identidades mais rapidamente do que as equipes conseguem gerenciar. Veja por que a KuppingerCole escolheu a HashiCorp como líder geral em gerenciamento de identidades não humanas e como o zero trust, as credenciais dinâmicas e o controle de acesso baseado em políticas mantêm todas as identidades sob controle.
A orquestração de identidade conecta suas ferramentas, impõe segurança consistente e automatiza processos desde a integração até o desligamento, proporcionando experiências de usuário sem interrupções, maior segurança e flexibilidade de fornecedores.
Construa um framework de identidade seguro e independente de fornecedor que modernize o gerenciamento de acesso e identidade (IAM), integre-se às ferramentas existentes e permita o acesso híbrido contínuo sem complexidade adicional.
Proteja e gerencie o acesso do usuário com controles de identidade automatizados e governança baseada em risco em ambientes de nuvem híbrida.