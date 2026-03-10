A cibersegurança é uma prova de persistência. Os adversários investigam incansavelmente, os defensores respondem e os ataques inevitavelmente ressurgem, muitas vezes com maior velocidade e sofisticação, possibilitadas por tecnologias avançadas.

No final do ano passado, especialistas em segurança da IBM compartilharam suas previsões com o IBM Think, antecipando algumas das ameaças cibernéticas e soluções que já são tendência em 2026, incluindo novos riscos oriundos da inteligência artificial (IA), novos desafios para o gerenciamento de identidade, entre outros.

Agora, no recém-lançado X-Force Threat Intelligence Index 2026, a equipe X-Force da IBM identificou mais padrões na forma como os adversários estão se adaptando e executando seus ataques em uma era centrada na IA e nos dados. Conversamos com a IBM e especialistas do setor sobre as conclusões do relatório.