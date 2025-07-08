É hora de enfrentar a verdade sobre a geração aumentada de recuperação, ou RAG: é uma solução que precisa de sua própria solução.

A RAG tinha como objetivo melhorar o desempenho de grandes modelos de linguagem e reduzir as alucinações, permitindo que os grandes modelos de linguagem (LLMs) fossem além de seus dados de treinamento com acesso a bases de conhecimento externas. No entanto, os limites reais dos sistemas de RAG tradicionais tornaram-se dolorosamente claros.

"Em grande medida, a RAG é falha", disse Dinesh Nirmal, Vice-presidente Sênior de Software da IBM. “A RAG pura não está realmente dando os resultados ideais esperados.”

Os desafios da RAG que os usuários enfrentam rotineiramente incluem limites em janelas de contexto e operações de agregação, incapacidade de entender relacionamentos complexos e saídas de baixa qualidade associadas à fragmentação abaixo do ideal. Ou seja, a implementação da RAG também pode apresentar preocupações de segurança, como vazamento de dados.

A boa notícia é que os avanços em ferramentas e estratégias de inteligência artificial estão ajudando a compensar as falhas das RAGs tradicionais, resultando em respostas geradas mais precisas para as consultas dos usuários. Vamos dar uma olhada mais de perto em como melhorar o desempenho da RAG.