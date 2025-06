Dados confiáveis são essenciais para ajudar as empresas a prosperar em suas iniciativas de IA generativa. Muitas enfrentam dificuldades para explorar uma fonte poderosa de insights: os dados não estruturados. Cerca de 90% dos dados produzidos pelas empresas são não estruturados, com informações valiosas armazenadas em e-mails, documentos em PDF, arquivos de vídeo e outros formatos.1

A boa notícia é que soluções e abordagens em constante evolução podem permitir que as empresas organizem, acessem e extraiam inteligência desses dados antes considerados inacessíveis. A colaboradora do Think, Alice Gomstyn, conversou com Dinesh Nirmal, vice-presidente sênior de IBM Software, sobre como as empresas podem liberar o potencial de seus grandes volumes de dados.