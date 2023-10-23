كانت SATA تُستخدم مع جميع أنظمة تخزين الأقراص الثابتة حتى ظهور محركات أقراص الحالة الصلبة وتخزين الذاكرة الوميضية. ومع ذلك، نظرًا لأن تطبيقات الهاتف المحمول وألعاب الفيديو والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي زادت من الطلب على بيئات الحوسبة، أصبحت قيود SATA واضحة. وعلى وجه التحديد، بدأت سرعة SATA المنخفضة وعرض النطاق الترددي في إبطاء عمليات نقل البيانات الكبيرة التي كانت أساسية لوظائف التطبيقات الجديدة.

تم تصميم NVMe كخيار تخزين / نقل بيانات أفضل من SATA لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة في البيئات التي تتطلب عمليات نقل بيانات كبيرة من دون إبطاء أوقات المعالجة. تمكن NVMe محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة من الاتصال مباشرة بوحدة المعالجة المركزية باستخدام ناقل PCIe ومحول M.2 أو U.2 - كما هو الحال مع محرك أقراص SATA. وتسمح NVMe لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة بالاتصال مباشرة بوحدة المعالجة المركزية وقراءة كميات كبيرة من البيانات وكتابتها بسرعة.

لتحقيق أداء أعلى، تحدد NVMe واجهة تسجيل ومجموعة أوامر ومجموعة من الميزات لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المستندة إلى PCIe. وبمجرد الاتصال من خلال ناقل PCIe، يسهل بروتوكول NVMe زمن الانتقال المنخفض ويساعد على تحسين عمليات الإدخال / الإخراج في كل ثانية (IOPS).

تدعم محركات NVMe العديد من أنواع أنظمة التشغيل، بما في ذلك Windows وLinux وMacOS. كما أن بروتوكول NVMe يدعم جميع أنواع NVMe، بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة الممكّنة لـ NAND. وأخيرًا، تستخدم NVMe قوائم انتظار الأوامر المتوازية و"حلقة استطلاع" بدلاً من برنامج تشغيل الجهاز القائم السابق على "مقاطعة التشغيل"، ما يقلل من زمن الاستجابة ويخفض النفقات العامة للنظام ويساعد على تجنب عوائق وحدة المعالجة المركزية - كما هو الحال عندما تعمل بطاقة الرسومات بشكل أسرع من وحدة المعالجة المركزية الأساسية.

أشكال محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe

ثمة عامل آخر مهم آخر يميز مواصفات NVMe وهو عامل الشكل، أو الطريقة التي يؤثر بها الحجم والتكوين والتصميم المادي في توافقها مع الأجهزة الأخرى. في الآونة الأخيرة، اجتمعت جمعية صناعة شبكات التخزين (SNIA) لإنشاء عامل الشكل القياسي للمؤسسات ومراكز البيانات (EDSFF) لإنشاء إطار عمل متفق عليه على مستوى الصناعة لتقنية محرك الأقراص ذات الحالة الصلبة.

فكان عامل الشكل القياسي المتفق عليه لمحرك الأقراص ذات الحالة الصلبة هو 2.5 بوصة، والذي يتناسب بسهولة مع حاوية محرك الأقراص لمعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ما يجعل محركات أقراص SSDs المستندة إلى NVMe متوافقة للغاية مع التقنية الحالية. ونظرًا لأن محرك الأقراص مقاس 2.5 بوصة يستخدم على نطاق واسع في كل من بيئات الحوسبة الاستهلاكية والتجارية، فإن استبدال محرك الأقراص الثابتة بمحركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe أمر بسيط ومباشر للمستخدمين الراغبين في ترقية أداء نظامهم.

محركات الأقراص m.2 NVMe

تُعد محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة M.2 عامل شكل مادي آخر أو موصلاً آخر مستخدمًا في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. على الرغم من أن المصطلح غالبًا ما يُستخدم بالتبادل مع NVMe، إلا أنهما نوعان مختلفان من تقنيات التخزين. فبينما يتم توصيل محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe بفتحة PCIeslot على اللوحة الأم، ما يمنحها معدلات نقل بيانات أعلى بكثير من منافسيها، فإن محركات الأقراص m.2 هي عامل شكل مادي أو موصل يتيح التخزين عالي الأداء في الأجهزة الصغيرة ذات الطاقة المحدودة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية فائقة النحافة.

NVMe وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية

ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) هي نوع من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) يستخدم على نطاق واسع، والتي تعتمد عليها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم ومحطات العمل. وتأتي محركات أقراص SSDs المستندة إلى NVMe في كل من النوعين DRAM وأنواع أقل من DRAM. تُعد محركات أقراص SSD المستندة إلى NVMe المزودة بذاكرة DRAM أغلى وأسرع من تلك التي لا تحتوي على ذاكرة DRAM، وهي خيار أفضل للتطبيقات كثيفة الرسوم مثل برامج تحرير الصور أو الفيديو. تُعد أجهزة NVMs التي لا تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية (DRAM ) أقل تكلفة وأبطأ، ولكنها تظل أسرع بكثير من محركات الأقراص الثابتة أو محركات أقراص SSDs المستندة إلى SATA، ما يجعلها خيارات ممتازة للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى نفس السرعة أو الأداء للتطبيقات التي يقومون بتشغيلها.