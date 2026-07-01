ما هي الصيانة التوجيهية؟

ويُعتمد عليها على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الصناعات التي تشكل فيها الأصول الصناعية الثقيلة والمترابطة عنصرًا أساسيًا في العمليات التشغيلية.

مع تحول المزيد من المؤسسات من استراتيجيات الصيانة التفاعلية التقليدية إلى استراتيجيات الصيانة الاستباقية الحديثة، برزت التحليلات التوجيهية بوصفها أحد أكثر الحلول تطورًا في السوق. وتطبق العديد من المؤسسات المتقدمة الاستراتيجيات التوجيهية جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التنبؤية، حيث تُستخدم الأخيرة لتحديد المشكلات، بينما تُستخدم الأولى للتوصية بالحلول المناسبة.

وبمساعدة المستشعرات الذكية ومنصات إدارة الأصول المؤسسية (EAM)، تستطيع المؤسسات الحديثة جمع معلومات عن أصولها أكثر من أي وقت مضى. وتساعد الصيانة التوجيهية على الاستفادة من هذه البيانات من خلال التوصية بمهام صيانة لمعالجة المشكلات قبل أن تؤدي إلى تعطل المعدات أو التسبب في فترات توقف غير مخطط لها.