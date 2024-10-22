ما المقصود بالصيانة الطارئة؟

عادةً ما تتجاوز طلبات الصيانة الطارئة الجدولة المنتظمة، حيث تعطي المؤسسات الأولوية للاستجابة السريعة لاستعادة سلامة المعدات أو المرافق أو الأنظمة أو وظيفتها أو سلامتها. ونظرًا للأولوية المعطاة لإصلاح معدة من المعدات مع أعمال الصيانة الطارئة، فمن الشائع أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى حدوث انقطاعات وتأخيرات.

يُعد هذا النوع من الصيانة ضروريًا في حال وجود مخاطر تتعلق بالسلامة أو تعطل المعدات أو تلف الممتلكات. تشمل الأمثلة الشائعة لمشكلات الصيانة الطارئة ما يلي:

تسرب الغاز الطبيعي

تسرب المياه

أضرار الحريق

الأسلاك الكهربائية المكشوفة

انفجار الأنابيب

فشل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)

خطوط المياه المكسورة

يمكن أن تكون الصيانة الطارئة مكلفة وغير فعالة. أفضل طريقة لتجنب الصيانة الطارئة هي من خلال الصيانة الاستباقية. تستخدم المؤسسة التي تتبع إستراتيجية الصيانة الاستباقية قدرات الصيانة الوقائية والتنبئية مثل التعلم الآلي وتحليلات البيانات ومراقبة سلامة الأصول لإجراء الصيانة المخطط لها للأصول قبل تعطلها.

ومع ذلك، حتى مع وجود إستراتيجية صيانة استباقية شاملة، فمن المحتمل أن تظل الصيانة الطارئة قائمة.يمكن أن تتعطل المعدات والأنظمة بشكل غير متوقع بسبب عوامل مختلفة، مثل الإفراط في الاستخدام أو الظروف البيئية أو الخطأ البشري.يساعد الاستعداد للصيانة الطارئة المؤسسات على الاستجابة لهذه الأعطال غير المتوقعة ومعالجتها في المرافق أو المعدات على حدٍ سواء.