حوسبة الحافة لإنترنت الأشياء

أصبحت حوسبة الحافة اليوم تقنية تكميلية أساسية لإنترنت الأشياء، حيث تُسهم في تسريع معالجة البيانات، وتقليل زمن الانتقال، وتعزيز أمن مجموعة واسعة من أجهزة إنترنت الأشياء.

يعتمد العديد من التطبيقات الحديثة على حوسبة الحافة في إنترنت الأشياء لأداء وظائفها. بدءًا من الأجهزة المتصلة التي تمكِّن مقدِّمي الرعاية الصحية من متابعة المرضى عن بُعد. تعمل أجهزة الاستشعار على تحسين حركة المرور في المناطق المزدحمة، وتتحكم الأنظمة في السدود الكهرومائية - تطبيقاتها واسعة ومتنوعة.

أشار تقرير حديث إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء حول العالم سيصل إلى 18 مليارًا بحلول نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 1.6 مليار مقارنةً بالعامين السابقين.1

تُعَد حوسبة الحافة ضرورية لضمان معالجة البيانات التي تولِّدها هذه الأجهزة عند الحافة، بدلًا من إرسالها إلى السحابة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إبطاء الشبكات مثل الإنترنت بشكل كبير.

وفقًا لتقرير Fortune Business Insights، بلغت قيمة السوق العالمية لحوسبة الحافة أكثر قليلًا من 10 مليارات دولار أمريكي قبل عامين فقط. ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 182 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الست القادمة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 38.2%.2