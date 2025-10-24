ما نظام السجل؟

تساعد SORs على ضمان أن الأنظمة المختلفة داخل المجموعة يمكنها الرجوع إلى أحدث الإصدارات المحققة من عناصر البيانات المهمة. وتشمل أمثلة SORs قواعد بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES)، وقواعد بيانات إدارة التكوين (CMDB) ومنصات إدارة المشروعات.

يمكن أن يكون لدى SORs أيضًا تطبيقات للأمن السيبراني . على سبيل المثال، قد تستخدم المؤسسات مخزن الأسرار كمصدر لتسجيل بيانات الاعتماد المهمة، أو نظام إدارة الهوية والوصول (IAM) كمصدر لتسجيل مستخدمي الشبكة وأذوناتهم.

تشكل أنظمة السجلات جزءًا مهمًا من إستراتيجية إدارة البيانات الرئيسية (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) للمجموعة. ويشير برنامج إدارة البيانات الرئيسية إلى نهج الأعمال الشامل لإدارة البيانات الحساسة عبر المؤسسة.

في سياق برنامج إدارة البيانات الرئيسية، يوفر كل نظام سجل مصدرًا موثوقًا لنوع معين من البيانات—مثل بيانات العملاء أو بيانات المنتج. وتدمج أنظمة برنامج إدارة البيانات الرئيسية البيانات من جميع سجلات SOR الخاصة بالمجموعة لإنشاء "سجل ذهبي"، أو أحدث نسخة من بيانات المجموعة وأكثرها حداثة ومصادقة. ويسمح السجل الذهبي للجميع بالعمل من "مصدر واحد للحقيقة" (SSOT) مشترك، ما يساعد على التخلص من الصومعات والتناقضات.

على سبيل المثال، قد يستخدم مندوب المبيعات نظام CRM للبحث عن آخر مرة شارك فيها العميل في معاملة مالية. CRM هو نظام التسجيل، وسجل معاملات العميل الذي تم التحقق من صحته هو سجل ذهبي.

يمكن أن توفر أنظمة السجلات للأطراف المعنية في جميع أنحاء المجموعة وصولاً موثوقًا وفي الوقت الفعلي إلى مجموعة متسقة وموثوقة من البيانات. في حالة عدم وجود SOR، قد ينتهي الأمر بالفرق والتطبيقات المختلفة إلى العمل بمجموعة بيانات غير متسقة أو غير كاملة أو غير دقيقة، ما يؤدي إلى الأخطاء وانعدام الكفاءة وصناعة القرار دون المستوى الأمثل.

وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في أدوات إدارة البيانات وعملياتها للحفاظ على جودة البيانات وسلامة البيانات ضمن نظام السجل.