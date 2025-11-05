ما المقصود بإدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM)؟

تساعد أنظمة CAFM الشركات على زيادة الاستدامة والكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بشأن إدارة الأصول وإدارة المساحات وعمليات الصيانة.

قبل ظهور CAFM، كانت إدارة المرافق تعتمد إلى حدٍّ كبير على الأساليب اليدوية، حيث كانت الفرق تعتمد على الصيانة التفاعلية، وهي نهج يقوم على السماح للأصول المادية بالتعطل أولًا ثم إصلاحها. خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، ومع تطور البنية التحتية للشبكات، ازدادت شعبية أنظمة CAFM، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتمادها على التقنيات الرقمية التي كانت تشهد توسعًا سريعًا. اليوم، أصبحت برمجيات CAFM عنصرًا أساسيًا في جهود التحول الرقمي، وهي مبادرات استراتيجية تهدف إلى دمج الأدوات الرقمية في جميع جوانب المؤسسة.

من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، تطورت أنظمة CAFM لتصبح أدوات متقدمة وشبه مستقلة، قادرة على تنفيذ مهام تتزايد تعقيدًا.

توفِّر لوحات المعلومات الحديثة في برمجيات CAFM للمؤسسات رؤية فورية لاستهلاك طاقة الأصول، واستخدام المساحات، وحالتها الفيزيائية، وغيرها، ما يساعد الأطراف المعنية على اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية وفاعلية من حيث التكلفة بشأن أصولهم الأكثر قيمة.