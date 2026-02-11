يوفر تسجيل OTel لفرق تكنولوجيا المعلومات هيكلية رسم خرائط موحدة وغير غامضة لتحويل بيانات السجلات من مصادر وأنظمة وتنسيقات مختلفة إلى نموذج واحد محايد برمجيًا، مع الحفاظ على المعاني الدلالية الأصلية.

فبفضل نموذج البيانات المهيكل والمستقل عن الموردين، يمكن لأدوات قابلية الملاحظة تحليل السجلات بسهولة وموثوقية أكبر وإرفاق البيانات الوصفية وربط السجلات بالمقاييس والتتبعات لتحقيق رؤية شاملة وعميقة.

يتيح تسجيل OTel للمؤسسات إمكانية التبديل بين منصات قابلية الملاحظة أو الجمع بينها دون الحاجة إلى إعادة تهيئة البنية التحتية بالكامل، ولهذا السبب أصبح هو المعيار الصناعي المعتمد في الأنظمة السحابية الأصلية الحديثة. تساعد هذه القدرات فرق تكنولوجيا المعلومات ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) على تجنب فجوات قابلية الملاحظة ومشكلات تشتت البيانات التي تحدث عندما يمتلك كل مورد أو تقنية مخطط تسجيل وبروتوكولات نقل خاصة به.

كما يُسهِّل تسجيل OTel الربط التلقائي بين الإشارات المختلفة، ما يحسن بشكل كبير من عمليات تصحيح الأخطاء ويقلل من الاحتكار لمنتج معين في قابلية الملاحظة.