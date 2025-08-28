ما المقصود بهندسة قابلية الملاحظة؟

قابلية الملاحظة هي القدرة على فهم الحالة أو الوضع الداخلي لنظام معقد بالاعتماد فقط على معرفة مخرجاته الخارجية، وتحديدًا بيانات القياس عن بُعد.

في النظام القابل للملاحظة، يمكن لفِرَق تكنولوجيا المعلومات مراقبة أداء النظام وتحليله بسهولة أكبر. على سبيل المثال، يمكنهم رؤية كيفية تدفق البيانات بدقة عبر البنية التقنية للمؤسسة، بما في ذلك التطبيقات، ومراكز البيانات المحلية، والبيئات السحابية، وتحديد أماكن العوائق المحتملة. تساعد هذه الرؤى الفِرَق على تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة أكبر، وإنشاء أنظمة أقوى وأكثر مرونة بشكل عام.

في الأساس، تتمحور قابلية الملاحظة حول تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. ومع ذلك، وعلى عكس طرق المراقبة التقليدية (التي تركِّز على المقاييس المحددة مسبقًا واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تفاعلي)، تتَّبِع قابلية الملاحظة نهجًا استباقيًا.

تعتمد أدوات قابلية الملاحظة على جمع البيانات من مجموعة واسعة من المصادر لإجراء تحليلات أعمق وتسريع معالجة المشكلات. فهي تجمع بيانات القياس عن بُعد وغيرها من البيانات من عناصر الشبكة المختلفة (الحاويات والحجيرات والخدمات المصغرة وغيرها) لتزويد فِرَق التطوير برؤية شاملة حول سلامة العناصر وأدائها، وكذلك أداء الأنظمة الكبرى التي هي جزء منها.

يتضمن القياس عن بُعد "الركائز الثلاث" من قابلية الملاحظة: السجلات والمقاييس والتتبعات.

السجلات هي سجلات تفصيلية لما يحدث داخل الشبكة وأنظمة البرمجيات. توفِّر السجلات معلومات تفصيلية عن الحدث، وزمن وقوعه، ومكانه داخل البيئة.

المقاييس هي تقييمات رقمية لأداء النظام واستخدام الموارد. فهي توفِّر نظرة عامة عالية المستوى على سلامة النظام من خلال التقاط أنواع بيانات محددة ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل زمن الانتقال وفقدان الحِزَم ومدى توافر النطاق الترددي واستخدام وحدة المعالجة المركزية للجهاز.

التتبعات هي سجلات شاملة لمسار كل طلب يُجريه المستخدم عبر الشبكة. توفِّر التتبعات رؤًى حول مسار وسلوك حِزَم البيانات أثناء مرورها عبر الأجهزة المتعددة والأنظمة المعقدة، ما يجعلها ضرورية لفهم البيئات الموزعة.

على عكس أدوات المراقبة، تستخدم منصات قابلية الملاحظة القياس عن بُعد بطريقة استباقية. تستخدم فِرَق عمليات التطوير ومهندسو موثوقية الموقع (SREs) أدوات قابلية الملاحظة لربط القياس عن بُعد في الوقت الفعلي والحصول على عرض كامل وسياقي لسلامة النظام. وهذا يمكِّن الفِرَق من فهم كل عنصر في النظام وكيفية ترابطه مع العناصر الأخرى.

من خلال تقديم رؤية شاملة لبيئة تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الاعتماديات، يمكن لحلول قابلية الملاحظة أن توضِّح للفِرَق "ما الذي حدث" في النظام و"أين حدث" و"لماذا حدث" وكيف قد يؤثِّر الحدث في أداء البيئة بأكملها. ويمكنهم أيضًا تلقائيًا اكتشاف مصادر جديدة للقياس عن بُعد قد تظهر في النظام (على سبيل المثال، استدعاء واجهة برمجة تطبيقات جديدة لتطبيق البرنامج).

غالبًا ما تحدِّد ميزات القياس عن بُعد وارتباط البيانات كيفية قيام مهندسي البرمجيات وفِرَق عمليات التطوير بتنفيذ أدوات التطبيق وعمليات تصحيح الأخطاء وحل المشكلات. تمكِّن هذه الأدوات فِرَق تكنولوجيا المعلومات من اكتشاف المشكلات ومعالجتها قبل تفاقمها، ما يساعد على ضمان اتصال سلس وتقليل فترات التعطل إلى الحد الأدنى وتحسين تجارب المستخدمين.

وتوفِّر أيضًا تعليقات يمكن للمطورين دمجها في ممارسات قابلية الملاحظة المستقبلية، ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من هندسة قابلية الملاحظة أيضًا.