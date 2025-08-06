الشبكات، أو شبكات الكمبيوتر، هي ربط عدة أجهزة كمبيوتر مثل أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وأجهزة التوجيه، لتمكينها من إرسال واستقبال المعلومات والموارد.

تعتمد الأجهزة الموجودة على الشبكة على أنواع مختلفة من الاتصالات لأداء وظائفها، بما في ذلك الإيثرنت (Ethernet)، والاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)، والاتصال الخلوي. كما يجب أن تلتزم هذه الأجهزة ببروتوكولات معينة تنظِّم كيفية تواصلها مع بعضها وأنواع المعلومات التي تتبادلها.

الشبكة الأكثر انتشارًا والأشهر هي الإنترنت نفسه، الذي يُتيح للناس التواصل والعمل والترفيه عن أنفسهم. ولكن مع انتشار الإنترنت، ازدادت وتيرة التهديدات الإلكترونية وتكلفتها، وهي محاولات للحصول على وصول غير مصرَّح به إلى الشبكة.

في العام الماضي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق الشبكة 4.4 ملايين دولار أمريكي وفقًا لتقرير IBM حول تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2025. وعلى الرغم من أنه لا يزال كبيرًا، فإن هذا الرقم يقل بنسبة 9% عن العام السابق، ما يُشير إلى أن المؤسسات بدأت تأخذ تحليل حركة مرور الشبكة (NTA) والكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) على محمل الجد أكثر من السابق.