إن تحسين الشبكة ليس عملية أو خطة واحدة، بل سلسلة مستمرة من التغييرات والتعديلات التي تُحدَّث وتُنقَّح باستمرار خلال تحسين المؤسسة لفهمها للشبكة الخاصة بها ومتطلبات مستخدميها. فهي عملية تكرارية يجب أن تواكب أحدث التقنيات المتاحة للتأكد من مواكبة المؤسسة للمنافسة. ولتحسين الشبكة بشكل صحيح، يجب أن تكون المؤسسة قادرة على توقع الاحتياجات المستقبلية والمتطلبات مع توسع نطاق المؤسسة.

هناك العديد من الأساليب المتاحة لتحسين الشبكة. إن بعض الجوانب أبسط من غيرها، مثل التأكد من تحديث أجهزتك وبرامجك. بينما توجد طرق أخرى أكثر تقنية، مثل تحسين إعدادات شبكة مؤسستك، أو استخدام برنامج مراقبة الشبكة للحصول على معارف قابلة للتنفيذ.

يمكن أن يوفر تحسين الشبكة العديد من المزايا، مثل زيادة أمان الشبكة وتحسين تجربة المستخدم النهائي وزيادة إنتاجية الموظفين، والتي تؤثر في جميع جوانب المؤسسة.