تتميز وحدات معالجة الرسومات (GPUs) بمئات إلى آلاف النوى المعالجة، وهي تتفوق في أنواع المعالجة المتوازية وحسابات النقطة العائمة اللازمة لتدريب نماذج التعلم الآلي. مع ذلك، في بعض أنواع نماذج الذكاء الاصطناعي، يمكن لوحدات المعالجة المركزية (CPUs) أن تكون كافية، خاصةً للمهام الخفيفة.

صُممت في الأصل لمعالجة الرسومات، وغالبًا ما يُشار إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) باسم بطاقات الرسوميات. لكن هذه المعالجات القوية قادرة على فعل ما هو أكثر من ذلك بكثير. إن القوة الحاسوبية عالية السرعة والقدرات المتقدمة للمعالجة المتوازية جعلت من وحدات معالجة الرسومات مطلوبة بشدة في صناعات مثل التشغيل الآلي، والحوسبة عالية الأداء، ومراكز البيانات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أنها ليست بالقوة نفسها مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، فإن وحدات المعالجة المركزية (CPUs) تُعَد المكون الأهم في أي نظام حاسوبي. تُعَد وحدات المعالجة المركزية (CPUs) عادةً "عقل الكمبيوتر"، حيث تتولى جميع مهام إدارة الكمبيوتر على المستوى العالي، بما في ذلك إدارة وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عند وجودها.

بينما تتطلب معظم مهام التعلم الآلي معالجات أكثر قوة لتحليل مجموعات بيانات كبيرة، فإن العديد من وحدات المعالجة المركزية الحديثة تكفي لبعض تطبيقات التعلم الآلي ذات النطاق الصغير. في حين أن وحدات معالجة الرسومات أكثر شيوعًا لمشروعات التعلم الآلي، إلا إن زيادة الطلب يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف. تتطلب وحدات معالجة الرسومات أيضًا طاقة أكثر من وحدات المعالجة المركزية، ما يزيد من تكاليف الطاقة والتأثير البيئي.

عند اختيار معالج لمشروع التعلم الآلي، قد تكون وحدات المعالجة المركزية أكثر فاعلية من حيث التكلفة، على الرغم من أن معظم مشروعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل معتدل تستفيد من المعالجة المتوازية لوحدة معالجة الرسومات.