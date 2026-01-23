إدارة سلامة الأصول (AIM) هي عملية تعتمد عليها المؤسسات لضمان أن تحقق أصولها الأعلى قيمة أعلى مستويات الأداء على امتداد دورة حياتها كاملة، بدءًا من التركيب والتشغيل وصولًا إلى إيقاف التشغيل.
وتستخدم برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) الحديثة عمليات راسخة وتقنيات متقدمة، مثل الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT)، لمنع الأصول من التعطل بشكل مفاجئ والتسبب في فترة التعطّل.
كما تساعد برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) على الحفاظ على وظائف الأصول وسلامتها وصلاحيتها للخدمة (FFS)، من خلال استراتيجيات صيانة مجرّبة وعمليات فحص منتظمة قائمة على المخاطر (RBI).
ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، بلغت قيمة السوق العالمية لمنتجات إدارة سلامة الأصول (AIM) وحلولها 25 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يقترب من 6% خلال السنوات الخمس المقبلة.1
وتساعد إدارة سلامة الأصول (AIM) المؤسسات على تحقيق عدد من الأهداف الحيوية التي تؤثر مباشرة في العمليات والسلامة والربحية، من أبرزها:
وتستند أكثر برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) فاعلية اليوم إلى دورة متكررة من ست مراحل، صُممت لضمان بقاء الأصول قيد التشغيل، وموثوقة، وعالية الأداء على امتداد دورة حياتها.
فيما يلي نظرة فاحصة على كل مرحلة.
تتمثل المرحلة الأولى في تطوير برنامج ناجح لإدارة سلامة الأصول (AIM) في وضع سياسات ومعايير واضحة لكيفية إدارة المؤسسة لأصولها المادية. وخلال هذه المرحلة، يجب على الأطراف المعنية التأكد من أن برنامج إدارة سلامة الأصول المقترح (IMP) سيلبي معايير القطاع المتعلقة بالمخاطر والموثوقية.
فعلى سبيل المثال، يُعد كل من API 580 وISO 55000 من أشهر المعايير الدولية المستخدمة في تقييم المخاطر وموثوقية برامج إدارة الأصول. وخلال هذه المرحلة، ينبغي وضع إطار عمل واضح المعالم يحدد جميع المعايير ذات الصلة التي ينبغي أن يستوفيها برنامج إدارة سلامة الأصول (AIM) المقترح، ويوضح الكيفية التي سيُحقق بها ذلك.
ويُعد الفحص القائم على المخاطر (RBI)، وهو منهج لفحص الأصول والأنظمة المادية استنادًا إلى مستوى مخاطر تعطلها، عنصرًا أساسيًا في معظم برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) الحديثة. ويساعد الفحص القائم على المخاطر (RBI) فرق الصيانة على تحديد أولويات الأصول والمكونات التي ينبغي فحصها أولًا، بناءً على احتمالات تعطلها وما قد يترتب على ذلك من آثار في عمليات المؤسسة الأساسية.
وفي الآونة الأخيرة، جرى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في ممارسات الفحص القائم على المخاطر (RBI)، بما يساعد الفرق على تقييم عوامل الصيانة، مثل معدلات التآكل والظروف البيئية والأداء التاريخي، بسرعة أكبر ودقة أعلى. ويسهم هذا النهج المؤتمت في تقييم المخاطر في تحسين فاعلية ممارسات الصيانة، وتعزيز نجاح برامج إدارة سلامة الأصول (AIM).
رصد الحالة (CM)ويُعد رصد الحالة (CM) إحدى ممارسات الصيانة التنبؤية التي تستخدم جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي لاكتشاف المشكلات المحتملة ومراقبة أداء الأصول وحالتها. وفي برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) الحديثة، يُستخدم رصد الحالة (CM) لتحديد فرص الصيانة والإصلاح قبل أن تتعرض السلامة الميكانيكية للأصول للخطر.
وبفضل التطورات في إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات حوسبة الحافة، باتت أنظمة رصد الحالة (CM) الحديثة قادرة على تحليل تدفق مستمر من البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار والأجهزة. ويُعد الاختبار غير الإتلافي (NDT)، وهو أسلوب يستخدم تقنيات الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية لفحص سلامة الأصول من دون التسبب في أي ضرر، عنصرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة. كما تستطيع الحلول الرقمية الحديثة، مثل أدوات التحليلات المستندة إلى السحابة، تنفيذ الاختبار غير الإتلافي (NDT) في الوقت الفعلي، بما يساعد مديري الصيانة على اتخاذ القرارات المهمة بوتيرة أسرع.
أما إدارة البيانات، وهي المرحلة الرابعة من برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) الحديثة، فتتولى جمع البيانات التي تولدها أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) المثبتة على الأصول وتحليلها. تُعد مرحلة إدارة البيانات في إدارة سلامة الأصول (AIM) عنصرًا بالغ الأهمية في برامج التحول الرقمي لدى كثير من المؤسسات، وهي الجهود الرامية إلى توظيف أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية عبر مختلف وظائف الأعمال.
وتشمل ممارسات إدارة البيانات الحديثة التي يُعتمد عليها خلال هذه المرحلة ما يلي:
وبحلول المرحلة الخامسة، يستفيد مديرو المرافق من البيانات المستمدة من مرحلتي الفحص القائم على المخاطر (RBI) ورصد الحالة (CM) لتنفيذ استراتيجيات الصيانة التي تشكل جوهر برنامج إدارة سلامة الأصول (AIM) لديهم. وعادة ما تُعنى هذه المرحلة بوضع جدول زمني للصيانة وإعداد خطة تفصيلية لكيفية تنفيذها.
وخلال هذه المرحلة، يسعى مديرو الأصول إلى تبسيط تخطيط الصيانة وتنفيذها باستخدام أنظمة وتقنيات وأدوات متقدمة تؤتمت المهام المتكررة وتعزز دقة التشخيص.
ويأتي التحسين المستمر، أو التدقيق، بوصفه المرحلة الأخيرة في إدارة سلامة الأصول (AIM). وفي هذه المرحلة، يضع مديرو الصيانة والفنيون سلسلة من عمليات التدقيق الدورية ومراجعات الأداء لضمان نجاح البرنامج. وتُعد هذه المرحلة أساسية للتحسين المستمر للممارسات والأنظمة والإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة الأصول وأدائها والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية في هذه المرحلة، إذ يساعد المؤسسات على تبسيط ممارسات التدقيق اليدوية من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية.
وتساعد إدارة سلامة الأصول (AIM) الفعالة المؤسسات، على اختلاف أحجامها وعبر مجموعة واسعة من القطاعات، على تطبيق معايير شاملة للحفاظ على أصولها الأعلى قيمة. فيما يلي بعض أبرز فوائد برنامج قوي لإدارة سلامة الأصول (AIM) على مستوى المؤسسة:
وتساعد برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) الحديثة مختلف القطاعات على الحفاظ على أصولها الأعلى قيمة بأمان وموثوقية. ومن مساعدة شركات النفط على الحد من المخاطر في البيئات المادية الصعبة، إلى ضمان سلامة الأجهزة الطبية وموثوقيتها للمرضى والعاملين في المستشفيات، فيما يلي أربع من أبرز حالات استخدام إدارة سلامة الأصول (AIM) على مستوى المؤسسة.
وقد نشأت إدارة سلامة الأصول (AIM) في قطاع النفط والغاز بوصفها وسيلة لحماية العاملين والمعدات من الظروف القاسية، ولا تزال تُستخدم على نطاق واسع حتى اليوم. واليوم، تشمل إدارة سلامة الأصول (AIM) في قطاع النفط والغاز المنصات البرية والبحرية، وخطوط الأنابيب، والمصافي، وغيرها من المنشآت، بما يساعد على ضمان عمل هذه الأصول المعقدة بأعلى مستويات الأداء وبقائها قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة.
ويُعد كل من الفحص القائم على المخاطر (RBI)، والاختبار غير الإتلافي (NDT)، ورصد الحالة في الوقت الفعلي من أكثر ممارسات إدارة سلامة الأصول (AIM) شيوعًا في قطاع النفط والغاز. كما تساعد التطورات التقنية في أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) مديري المعدات على أتمتة المهام اليدوية، والانتقال من الصيانة التفاعلية إلى أساليب أكثر استباقية وقدرة على التنبؤ.
وفي قطاع الرعاية الصحية، تساعد إدارة سلامة الأصول (AIM) على ضمان أن تظل الأجهزة والمعدات الطبية المعقدة آمنة وموثوقة ومتوافقة على امتداد دورة حياتها. ونظرًا لأن الأصول في المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية تؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة المرضى، فإن برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) في قطاع الرعاية الصحية تُعد من بين الأكثر صرامة والأشد خضوعًا للتنظيم.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام إدارة سلامة الأصول (AIM) في مجال الرعاية الصحية:
وتساعد برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) قطاع الطاقة المتجددة على إدارة بنية تحتية معقدة، مثل توربينات الرياح والمزارع الشمسية، بما يضمن بقاءها آمنة وقابلة للتوسع وعالية الكفاءة.
كما تُستخدم ممارسات إدارة سلامة الأصول (AIM)، مثل الاختبار غير الإتلافي (NDT) والفحص القائم على المخاطر (RBI) والصيانة التنبؤية، على نطاق واسع، بما يساعد مديري الأصول على منع تعطل المعدات والامتثال للوائح البيئية الصارمة.
وفي محطات الطاقة المتجددة الحديثة، تساعد برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) على الحفاظ على السلامة الميكانيكية للغلايات والمبادلات الحرارية وغيرها من أنواع المعدات الحيوية للأعمال. يتيح رصد الحالة في الوقت الفعلي اكتشاف أوجه الخلل في أداء الأصول. كما تساعد التحليلات التنبؤية على تحديد فرص جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجنب حالات الإغلاق المكلفة.
وفي قطاع التعدين، تساعد ممارسات إدارة سلامة الأصول (AIM) على ضمان سلامة الأنظمة الميكانيكية المعقدة التي يتعين عليها تحمل بيئات قاسية، مثل الارتفاعات الشاهقة والحرارة والبرودة الشديدتين. ومن خلال رصد الحالة المستمر في الوقت الفعلي، تساعد إدارة سلامة الأصول (AIM) مديري الأصول على اكتشاف المؤشرات المبكرة للتآكل والتلف، ووضع برامج صيانة فعالة للحد من التدهور.
ويعمل قطاع التعدين باستمرار على دمج إدارة سلامة الأصول (AIM) مع الممارسات الحديثة لتحسين سلسلة التوريد وأنظمة الأتمتة المتقدمة، بهدف خفض التكاليف وإطالة دورات حياة الأصول. وتساعد ممارسات إدارة سلامة الأصول (AIM) الحديثة في التعدين على إطالة دورات حياة الأصول، وتحسين الاستدامة، وضمان ظروف عمل أكثر أمانًا للعاملين.
لقد تأثرت ممارسات إدارة سلامة الأصول (AIM) بدرجة كبيرة بالتطورات الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT)، وهي تطورات أفضت إلى طفرات في الأتمتة وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي. وتعمل القدرات الجديدة على إعادة تشكيل الطريقة التي يتعامل بها مديرو الأصول مع المخاطر وصناعة القرار الاستراتيجي في إدارة سلامة الأصول (AIM).
وفيما يلي نظرة على ثلاثة اتجاهات ترسم ملامح مستقبل إدارة سلامة الأصول (AIM) على مستوى المؤسسة.
لقد أحدثت القدرات الحديثة في الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) تحولًا كبيرًا في التحليلات التنبؤية ضمن إدارة سلامة الأصول (AIM)، وهي التحليلات التي تعتمد على الاتجاهات والأنماط المستخلصة من بيانات الأصول لوضع استراتيجية صيانة فعالة. وباتت أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) قادرة اليوم على تحليل بيانات الأصول في الوقت الفعلي، بما يساعد مديري الصيانة على تحديد الكيفية التي قد يتعطل بها النظام أو أحد مكوناته، وتوقيت ذلك، والأسباب المحتملة وراءه.
ومع استمرار تطور هذه التقنيات، يُرجح أن تدفع مزيدًا من التطورات في إدارة سلامة الأصول (AIM)، بدءًا من توسيع نطاق أتمتة العمليات اليدوية، وصولًا إلى إعادة تشكيل أساليب إدارة سلاسل التوريد ومخزونات قطع الغيار.
كما تجعل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT)، وهي أجهزة متصلة بالإنترنت تسجل بيانات من البيئة المادية للأصل، عمليات إدارة سلامة الأصول (AIM) أكثر اعتمادًا على البيانات وأكثر قدرة على العمل بصورة مستقلة.
فيما يلي بعض الأمثلة:
ومن شأن التكامل الأعمق للبيئات متعددة السحابات ضمن برامج إدارة سلامة الأصول (AIM) أن يفتح آفاقًا جديدة لقدرات متقدمة، وأن يعيد تشكيل بعض الأنظمة البنائية الخاصة بها. فبدلًا من إدارة الأصول في الموقع، يستطيع مديرو الأصول الذين يعتمدون على إدارة سلامة الأصول (AIM) المستندة إلى السحابة تنفيذ رصد الحالة (CM) وتحسين الأصول من خلال مركز موحد ومركزي.
كما يسهم هذا التكامل الأعمق المستند إلى السحابة في إبراز تقنية التوأم الرقمي بوصفها عنصرًا محوريًا في برامج إدارة سلامة الأصول (AIM). والتوائم الرقمية هي نسخ رقمية مطابقة للأصول المادية، تتيح اختبارها في ظل مجموعة واسعة من الظروف، بما يمكّن المديرين من استشراف الكيفية التي يُتوقع أن تؤدي بها نظائرها المادية.
وتتيح التوائم الرقمية إجراء محاكاة وتحليل مستمرين لأداء الأصول على امتداد دورة حياتها، بما يساعد على تحسين أساليب الصيانة وتعزيز الأداء.
1 Asset Integrity Market Size, Markets and Markets, April 2024
2 How AI is Changing Compliance Automation, Cycore, July 2025