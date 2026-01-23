تتمثل المرحلة الأولى في تطوير برنامج ناجح لإدارة سلامة الأصول (AIM) في وضع سياسات ومعايير واضحة لكيفية إدارة المؤسسة لأصولها المادية. وخلال هذه المرحلة، يجب على الأطراف المعنية التأكد من أن برنامج إدارة سلامة الأصول المقترح (IMP) سيلبي معايير القطاع المتعلقة بالمخاطر والموثوقية.

فعلى سبيل المثال، يُعد كل من API 580 وISO 55000 من أشهر المعايير الدولية المستخدمة في تقييم المخاطر وموثوقية برامج إدارة الأصول. وخلال هذه المرحلة، ينبغي وضع إطار عمل واضح المعالم يحدد جميع المعايير ذات الصلة التي ينبغي أن يستوفيها برنامج إدارة سلامة الأصول (AIM) المقترح، ويوضح الكيفية التي سيُحقق بها ذلك.