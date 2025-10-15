تصميم المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) يعني دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التصميم لمساعدة الشركات على ابتكار منتجات أفضل. رغم أن المصطلح يُشير عادةً إلى المنتجات الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعمل، فإنه يمكن أن يشمل أيضًا المنتجات التي تم تطويرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
مثل غيرها من تطبيقات الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي، يجمع تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي بين مبادئ التصميم التقليدي وتطوير المنتجات والفهم العميق لكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، في مرحلة تصميم تجربة المستخدم (UX) ضمن تطوير المنتجات، تعد أدوات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي (ML) ضرورية. فهي أساسية لمساعدة المصممين على ابتكار منتجات رقمية تحاكي قدرة الدماغ البشري على التعلم المستمر.
ظهر الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تصميم المنتجات في التسعينيات، حينما تم استخدامه في أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنشاء محاكاة واقعية يمكن للمستخدمين من خلالها اختبار المنتجات. في العقدين 2000 و2010، ومع زيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تم استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحسين جوانب تصميم المنتجات مثل تحليل البيانات، والصيانة التنبؤية، والمراقبة في الوقت الفعلي لأنظمة التصنيع.
مؤخرًا، تم توظيف الذكاء الاصطناعي في التصميم التوليدي، وهي عملية تصميم تكرارية يُنشئ فيها الذكاء الاصطناعي عدة خيارات تصميمية للمراجعة من قِبل المهندسين وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. يساعد التصميم التوليدي مديري المنتجات والمصممين على تحسين أفكارهم التصميمية بشكل أسرع. كما يساعد على تحديد حلول لمشكلات التصميم قد تكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة مما يمكنهم التوصل إليه بمفردهم.
ينطوي تصميم المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي على دمج الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج، بدءًا من توليد الأفكار ونمذجة المنتج الجديد، ووصولًا إلى تصميم واجهة المستخدم (UI) وحتى اختبار السوق.
تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تبسيط مهام سير العمل، وأتمتة المهام، وتسريع تطوير المنتج في كل مرحلة. وتتميز الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأنها أسرع وأقل عرضة للأخطاء مقارنةً بالبشر عند إجراء أبحاث المستخدمين. علاوةً على ذلك، تساعد أدوات التصميم بالذكاء الاصطناعي المعروفة مثل Figma وChatGPT المصممين على توليد الأفكار وتجربة المنتجات في الوقت الفعلي.
رغم أن الذكاء الاصطناعي قد لا يحل محل مصممي المنتجات أبدًا، فإنه يمكن أن يساعدهم على تسريع التكرار وإنتاج مخرجات عالية الجودة باستخدام موارد أقل. إليك نظرة أقرب على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل تصميم المنتج.
خلال مرحلة البحث، تستخدم جهات تسويق المنتجات التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي لفحص مجموعات كبيرة من بيانات سلوك المستخدم المستخلصة من منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وX وLinkedIn لاستخلاص الرؤى.
تُعَد خوارزميات التعلم الآلي ضرورية في هذه المرحلة لمساعدة الفِرق على تحديد التوجهات والفرص المحتملة لتطوير المنتجات. ويتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا بشكل مكثَّف لاستكشاف مفاهيم التصميم واقتراح أفكار لمنتجات جديدة أيضًا.
العصف الذهني، المعروف أيضًا بتوليد الأفكار، هو مرحلة من مراحل تطوير المنتجات يجتمع فيها مديرو المنتجات والمخرجون المبدعون شخصيًا أو عن بُعد لتوليد أفكار لمنتجات جديدة.
يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على إنشاء محتوى نصي وصوري وفيديو، بشكل واسع خلال هذه المرحلة. تعمل أدوات إنشاء النصوص والصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنتاج نماذج أوَّلية ورسومات هيكلية للتطبيقات والتجارب الرقمية يمكن للبشر مراجعتها، ما يساعد على تبسيط سير العمل ويساعد المصممين في التركيز على المهام الإبداعية.
تستخدم النمذجة الأولية، وهي عنصر أساسي في تصميم المنتجات، أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج تفاعلية تحاكي كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتج الجديد.
باستخدام أدوات تصميم الذكاء الاصطناعي، يمكن للمصممين في مرحلة النمذجة الأولية تبسيط عملية اختبار المنتج الرقمي على أجهزة متعددة. على سبيل المثال، تُتيح تكاملات الذكاء الاصطناعي في Figma للمخرجين المبدعين تجربة كيفية عمل التخطيط على أجهزة مختلفة، وهي عملية تُعرَف باسم التصميم المتجاوب.
خلال مرحلة التكرار، تساعد أدوات تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي المصممين ومديري المنتجات على التكرار بشكل أسرع من السابق وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة. يعمل التكرار المعزز بالذكاء الاصطناعي على تبسيط العمل التصميمي، موفِّرًا ساعات وأيامًا من سير عمل التطوير.
أحد الأمثلة على ذلك هو اختبار A/B، وهي عملية يتم فيها اختبار نسختين مختلفتين من تجربة رقمية على المستخدمين. في اختبار A/B، تعمل أدوات الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على اختبار تصميمَي واجهة مستخدم مختلفَين وتحليل أدائهما في مواقف متنوعة، ما يمكِّن مديري المنتجات من تقييم أيّ التصميمين قدَّم تجربة مستخدم أفضل.
في مرحلة النشر، يستخدم مديرو المنتجات ومهندسو البرمجيات أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لبناء تجارب مستخدم متسقة عبر الأسواق العالمية ولأتمتة توسيع نطاق الموارد (التوسيع التلقائي).
يتم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد خلال هذه المرحلة لتتبُّع تفاعل المستخدمين مع المنتجات الرقمية في الوقت الفعلي وتقديم توصيات لتعديل الكود وتطوير ميزات جديدة. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تقليل دورة التعليقات، ما يجعل مديري المنتجات والمطورين أكثر استجابةً للأسواق سريعة الحركة.
إن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم المنتجات يساعد كلٌّ من الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة على أتمتة المهام المتكررة، وتسريع توليد الأفكار وتنقيحها، والحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك العملاء. إليك نظرة على أهم فوائد تصميم المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي للشركات من جميع الأحجام.
تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تقصير عملية التصميم، ما يمكِّن المصممين من ابتكار أفكار جديدة للمنتجات وتطويرها وتنقيحها بسرعة أكبر. تعمل أدوات الأتمتة بالذكاء الاصطناعي على تقليل الأعمال المتكررة، ما يُتيح للمصممين والمطورين تخصيص المزيد من الوقت والطاقة لحل المشكلات الإبداعية.
بدلًا من استبدال مديري المنتجات والمصممين كما كان يخشى الكثيرون، تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز الإبداع. فالأدوات مثل Figma وClaude وChatGPT تساعد المصممين على توليد الأفكار والتجربة بشكل أسرع، حيث تقترح ألوانًا جديدة، ومبادئ تصميم، وحتى تركيبات خطوط ربما لم يخطر ببالهم التفكير بها.
يساعد تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي مديري المنتجات في الحصول على تعليقات في الوقت الفعلي حول كيفية استخدام المنتجات في السوق. وتوفِّر لوحات معلومات تحليلات الذكاء الاصطناعي رؤًى حول سلوك المستخدم تساعد المصممين والمطورين على تعديل منتجاتهم لتلبية احتياجات المستخدمين.
قبل تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي، كان مديرو المنتجات يقضون أشهرًا في التكرار واختبار نماذج التسعير المختلفة لمنتج جديد. الآن، تساعدهم أدوات الذكاء الاصطناعي على وضع استراتيجية تسعير بسرعة ودقة من خلال تحليل بيانات السوق وأسعار المنافسين. أصبح لدى الأطراف المعنية التي تدرس خيارات التسعير لمنتج جديد استراتيجيات مُختبرة بالكامل ومنتجة بالذكاء الاصطناعي بين أيديهم، ما يوفر لهم الوقت والمال.
يُعَد تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب والتعلم أمرًا متزايد الأهمية بالنسبة لفِرق التصميم التي تحتاج إلى مواكبة وتيرة الابتكار. تستخدم الفِرق الحديثة أدوات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على اطِّلاع أعضاء الفريق على الأدوات والعمليات، ولتقديم تعليقات في الوقت الفعلي أثناء التدريب.
يُسهم تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي في تحويل الطريقة التي تجد بها الشركات من جميع الأحجام فرص السوق وتطوِّر المنتجات لتلبية هذه الفرص. فيما يلي نظرة على أهم حالات الاستخدام لتصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي.
مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجربة الشركات لأساليب جديدة للاستفادة منها، يظل تصميم المنتجات مجالًا غنيًا بتطبيقات متعددة. تُعَد نماذج الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في تصميم المنتجات من بين الأكثر تقدمًا؛ إذ تتولى مهام معقدة وتدفع حدود ما يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي إنجازه. فيما يلي ثلاثة توجهات تواصِل دفع الابتكار في تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي.
بدلًا من السعي إلى إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي تضاهي الإبداع البشري، يتجه الذكاء الاصطناعي في تصميم المنتجات نحو أنظمة تجعل أعمال التصميم أكثر كفاءة وتقلل من الحواجز أمام الابتكار.
يحقق الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على الاستدلال واستخدام الأدوات والتكيّف بطريقة تشبه البشر، تقدمًا مهمًا في هذا المجال، في حين يبدو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي متأخر نسبيًا. وفقًا لتقرير حديث، يستخدم ما يقرب من 80% من مجالس الإدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنهم لا يحققون الأثر الذي كانوا يتوقعونه.2
يمكن أن يحقق الذكاء الاصطناعي الوكيل نتائج أفضل من الذكاء الاصطناعي التوليدي مع بعض التطبيقات؛ بسبب مستوى تعقيده المتزايد في أتمتة المهام المعقدة لتحقيق الهدف.
يُعَد التخصيص القائم على بيانات العملاء مجالًا حقَّق فيه الذكاء الاصطناعي تحسينات كبيرة بالفعل، لكن من المتوقع أن تدفع أدوات تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي الأحدث والأكثر تطورًا حدود الإمكانات إلى آفاق أبعد.
يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الآن تحليل السلوك داخل التطبيق والاستجابة له في الوقت الفعلي. تغيِّر هذه العملية بشكل ديناميكي نوع المحتوى الذي يتم تقديمه للعميل أثناء التصفح أو التسوق أو لعب الألعاب عبر الإنترنت.
تتطور الواجهات الرقمية الحديثة فورًا استجابةً للتغيّرات في السياق الحالي للمستخدم، مثل الموقع الجغرافي ونوع الجهاز وحتى الحالة العاطفية المُتصوَّرة.
تتكوَّن تقنية التوأم الرقمي من نماذج افتراضية تمكِّن مديري المنتجات من محاكاة أداء المنتجات تحت ظروف محددة. يُتيح استخدام هذه التقنية الحصول على رؤى حول سلوك المستخدم بسرعة تفوق الطرق الأخرى المستخدمة في الماضي. واليوم، تُتيح التوائم الرقمية للمصممين اختبار الثغرات الأمنية في المنتجات وتقييم الميزات الجديدة في بيئة محكومة قبل طرحها في السوق.
تساعد التوائم الرقمية في تصميم المنتجات بالذكاء الاصطناعي على تسريع الحصول على رؤى حول أداء المنتج وموثوقيته وفاعليته، ما يمنح المستخدمين ميزة واضحة على منافسيهم، ويقلل التكاليف ويساهم في تقليل جداول تطوير المنتجات.
