ظهر الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تصميم المنتجات في التسعينيات، حينما تم استخدامه في أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنشاء محاكاة واقعية يمكن للمستخدمين من خلالها اختبار المنتجات. في العقدين 2000 و2010، ومع زيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تم استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحسين جوانب تصميم المنتجات مثل تحليل البيانات، والصيانة التنبؤية، والمراقبة في الوقت الفعلي لأنظمة التصنيع.

مؤخرًا، تم توظيف الذكاء الاصطناعي في التصميم التوليدي، وهي عملية تصميم تكرارية يُنشئ فيها الذكاء الاصطناعي عدة خيارات تصميمية للمراجعة من قِبل المهندسين وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. يساعد التصميم التوليدي مديري المنتجات والمصممين على تحسين أفكارهم التصميمية بشكل أسرع. كما يساعد على تحديد حلول لمشكلات التصميم قد تكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة مما يمكنهم التوصل إليه بمفردهم.