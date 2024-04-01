ميزت ChatGPT نفسها كأول روبوت محادثة مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي متاح للجمهور. والآن، يمكن للمؤسسات اعتماد المبادئ الأساسية لهذه التقنية وتطبيقها في عملياتها، مع إثرائها أكثر من خلال وضع السياق والأمان. وبفضل IBM® watsonx Assistant، يمكن للشركات بناء نماذج لغوية كبيرة والتدريب باستخدام معلومات خاصة بها، مع المساعدة في الوقت نفسه على ضمان أمن بياناتها.

يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي الحواري العديد من التطبيقات التي تزيد من الإيرادات وتحسن تجربة العملاء. على سبيل المثال، يمكن لروبوت المحادثة الذكي معالجة مخاوف العملاء الشائعة في ما يتعلق بتفسيرات الفواتير. عندما يبحث العملاء عن تفسيرات لفواتيرهم، يمكن لروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدم لهم تفسيرات مفصلة، بما في ذلك سجلات المعاملات الخاصة بالاستخدام والرسوم الزائدة.

ويمكنه أيضًا توفير حزم منتجات جديدة أو شروط تعاقدية جديدة تتماشى مع احتياجات الاستخدام السابقة للعميل، وتحديد فرص جديدة للإيرادات وتحسين رضا العملاء.

