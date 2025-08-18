لنبتكر أعمالًا أكثر ذكاءً

اليوم، لا يمكن لأحد أن يتجاهل الفرصة الهائلة التي تمثِّلها ثورة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، غالبًا ما يشعر قادة الأعمال كما لو أن الذكاء الاصطناعي هو شيء يحدث لهم، وأن التغيُّرات السريعة التي تجري ليست تحت سيطرتهم بالكامل.

الضغط للتحوُّل -من مجلس الإدارة، ومن القيادة، ومن السوق- لا يتوقف أبدًا. ما الفرق بين الضجيج والواقع؟ الأمر غير واضح. الخوف من تفويت الفرص حقيقي… لكن مع كل هذه المخاطر، ماذا لو اتخذت القرار الخطأ؟

لقد قمتَ بتنفيذ وكيل مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يتكامل مع وكلائك الآخرين ويعمل بمعزل عنهم.

عند تشغيل استعلام، تحصل على إجابات عامة؛ لأن الذكاء الاصطناعي يعمل دون رؤية، غير مرتبط ببيانات أعمالك.

لقد وُعدت بالبساطة، ولكنك الآن تُدير المزيد من الأدوات والبيانات والمخاطر.

الحقيقة هي: التكنولوجيا ليست الهدف أبدًا. فالمهم حقًا هو ما يمكن تحقيقه من خلالها.

فماذا لو كان هناك طريق وسط هذه الفوضى والتعقيد؟ هناك طريق - يقودك إلى ما هو أبعد من الحلول السطحية نحو ميزة تنافسية حقيقية. تُسمِّي IBM ذلك بإنشاء أعمال أكثر ذكاءً.