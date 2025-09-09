تعمل Claims Connection Group (CCG) في بيئة عالية المخاطر ضمن قطاع التأمين على الممتلكات ، وقد واجهت ضغوطاً متزايدة لتحديث عمليات معالجة المطالبات. أدى الاعتماد على إدخال البيانات يدوياً، والتفسيرات غير المتسقة للسياسات، وتجزؤ مهام سير العمل إلى تأخير الاستجابات، خصوصاً عند وقوع كوارث طبيعية مثل العواصف المصحوبة بالبرد أو الأمطار الغزيرة، والتي تؤدي إلى تدفق هائل لمطالبات أضرار الممتلكات. تسببت هذه الاختلالات في حدوث اختناقات عبر سلسلة قيمة التأمين، الأمر الذي أدى إلى إحباط حملة وثائق التأمين، وإرهاق الوكلاء، وتعريض الشركة لمخاطر المخالفات التنظيمية.

للحفاظ على جودة الخدمة وبناء الثقة في اللحظات الحرجة، كانت CCG بحاجة إلى حل أكثر ذكاءً وقابلاً للتوسع، قادر على تحقيق السرعة والدقة والوضوح في كل تفاعل متعلق بالمطالبات.