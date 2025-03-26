أيا كان المسار المُتَبَع ، فمن المحتمل أن تكون الإنتاجية التي تمكّنها الذكاء الاصطناعي والأتمتة في صميم النمو التحويلي. إنها واحدة من أكثر الفرص إثارة في حياتنا.

قال الاقتصادي Paul Krugman، الحائز على جائزة نوبل، ذات مرة: "الإنتاجية ليست كل شيء، ولكن على المدى الطويل، إنها كل شيء تقريبًا". ذلك لأن الإنتاجية تتعدى مجرد توفير التكاليف أو الكفاءة—إنها تتعلق بخلق آليات تمويل ذاتي تُمكّن الاستثمار في الابتكار الذي يدفع النمو والازدهار.

هذا هو السبب في أن الذكاء الاصطناعي تحويلي للغاية: فهو يقدم طرقًا لزيادة الإنتاجية لم تكن موجودة من قبل. إن إمكانات مكاسب الإنتاجية مذهلة. في IBM، نعلم أن هذا ليس مجرد نظرية: لقد ساعد الذكاء الاصطناعي والأتمتة شركة IBM على تحقيق مكاسب إنتاجية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء الشركة منذ يناير 2023.