يوفر watsonx Assistant ملخصًا للتفاعلات بين المستخدمين ووكيلك الافتراضي.
يساعدك عرض المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة مرئيًا وتحليلها على فهم الموضوعات التي يريد المستخدمون والعملاء معالجتها، وما إذا كان الوكيل الافتراضي يلبي تلك الاحتياجات، وكيفية تحسين الخدمة التي يقدمها بسرعة.
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يمكنك بسهولة وبشكل كامل فهم مدى نجاح روبوت المحادثة الخاص بك من خلال معرفة عدد المرات التي يكمل فيها المستخدمون تدفقات الإجراءات التي أنشأتها. ويمكّنك هذا المقياس المهم من معرفة ما إذا كان المحتوى الذي أنشأته يتيح لك إكمال طلبات العملاء بنجاح ويفي بمؤشرات الأداء الرئيسية — من خلال الوكيل الافتراضي أو عن طريق التسليم المتعمد إلى وكيل مباشر.
تعمق أكثر لفهم سبب فشل تدفقات المحادثات. هل واجه المستخدم مشكلة؟ هل كان يريد إجراءً مختلفًا؟ هل تخلى العميل عن محادثة دعم العملاء؟ هل صُعدت إلى وكيل؟ حدد بسرعة التحسينات اللازمة لمساعدة عملائك في الحصول على الإجابات التي يحتاجون إليها — في الوقت الذي يحتاجونها فيه.
يمكنك تجميع سجلات روبوت المحادثة على مستوى المحادثة، مع تسليط الضوء على الإجراءات المختلفة التي يتخذها العميل داخل تلك المحادثة. يتيح ذلك إمكانية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع لفهم جوانب المشكلة، مع الاستمرار في توفير عرض كامل للمحادثة مع كل رسالة عندما تريد التحليل بشكل أعمق.
من خلال watsonx Assistant وSegment، يمكن لفريقك دمج تحليلات بيانات روبوت المحادثة الناتجة عن كل المحادثات اليومية بين العملاء والوكلاء الافتراضيين في اختيارهم لعشرات الحلول. ويمكنك تنظيف هذه البيانات وصياغتها وربطها بالمئات من أدوات تحليلات روبوت المحادثة والبيانات غير المنسقة وأدوات المستودعات الموجودة في كتالوج تكامل Segment. اعرف على وجه اليقين ما إذا كنت تحقق رضا العملاء الحقيقي.
توفر صفحة التحليلات لدى watsonx Assistant سجلاً لمحادثات روبوت المحادثة. ويمكنك استخدام هذا السجل لتحسين كيفية فهم مساعديك لطلبات المستخدمين والاستجابة لها والتحقق من أداء روبوت المحادثة الخاص بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP).
الاحتواء: عدد المحادثات التي يتمكن فيها المساعد من تلبية طلب العميل من دون تدخل بشري.
التغطية: عدد المحادثات التي يكون فيها المساعد واثقًا من قدرته على تلبية طلب العميل.
إجمالي المحادثات: إجمالي عدد المحادثات بين المستخدمين النشطين ومساعدك خلال الفترة الزمنية المحددة.
متوسط الرسائل لكل محادثة: إجمالي الرسائل المستلمة خلال الفترة الزمنية المحددة مقسومًا على إجمالي المحادثات خلال الفترة الزمنية المحددة.
إجمالي الرسائل: إجمالي عدد الرسائل المستلمة من المستخدمين النشطين خلال الفترة الزمنية المحددة.
المستخدمون الناشطون: عدد المستخدمين الفريدين الذين تفاعلوا مع مساعدك خلال الفترة الزمنية المحددة.
متوسط المحادثات لكل مستخدم: إجمالي المحادثات مقسومًا على إجمالي عدد المستخدمين الفريدين خلال الفترة الزمنية المحددة.
معدل الاحتفاظ: النسبة المئوية للمستخدمين الذين عادوا إلى استخدام روبوت المحادثة في الإطار الزمني المحدد.
استخدم صفحة إكمال الإجراء الخاصة بك لعرض الكل.
توفر صفحة نظرة عامة على التحليلات ملخصًا لتفاعلات روبوت المحادثة. ويمكنك عرض عدد الزيارات لفترة زمنية معينة، بالإضافة إلى المقاصد والكيانات التي جرى التعرف عليها في أغلب الأحيان في محادثات المستخدمين.
يمكنك اختيار المقاييس الخاصة بك: سواء لعرض تحليلات بيانات روبوت المحادثة ليوم واحد، أو أسبوع، أو شهر، أو ربع سنة. وفي كل حالة، تتكيف نقاط البيانات على الرسم البياني وفقًا لفترة قياس مناسبة. على سبيل المثال، عند عرض رسم بياني ليوم واحد، تُعرض البيانات حسب الساعة، ولكن عند عرض رسم بياني لأسبوع، تُعرض البيانات حسب اليوم. الأسبوع يبدأ دائمًا من الأحد وينتهي بالسبت. كما يمكنك أيضًا إنشاء فترات زمنية مخصصة، مثل أسبوع يبدأ من الخميس وينتهي يوم الأربعاء التالي، أو شهر يبدأ في أي يوم غير الأول.
يمكن لأدوات تحليلات روبوتات المحادثات قياس عدد الرسائل الفردية ذات الفهم الضعيف. هذه الرسائل غير مصنفة وفقًا لقصد معين، ولا تحتوي على أي كيانات معروفة. ويمكن أن تساعدك مراجعة الرسائل غير المعروفة على تحديد مشكلات الحوار المحتملة.
استخدم المقاييس المضمّنة لتحليل سجلات المحادثات بين العملاء ومساعدك لقياس مدى جودة أدائه وتحديد مناطق التحسين.
توفر لوحة معلومات التحليلات لدى watsonx Assistant سجل المحادثات بين المستخدمين والمساعد الذي تم نشره. وفي حالة الاستخدام هذه، يُستخدم السجل لقياس عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع مساعدك.
تتكون المحادثة الواحدة من الرسائل التي يرسلها المستخدم النشط إلى مساعدك، والرسائل التي يرسلها مساعدك إلى المستخدم لبدء المحادثة أو الرد عليها. وإذا بدأ مساعدك بقول: "مرحبًا، كيف يمكنني مساعدتك؟"، ثم أغلق المستخدم المتصفح من دون رد، فسوف تُضمّن هذه الرسالة في إجمالي عدد المحادثات.
توفر لوحة معلومات التحليلات لدى watsonx Assistant سجل المحادثات بين المستخدمين والمساعد الذي تم نشره. ويمكنك استخدام هذا السجل لتحديد العدد الإجمالي للمحادثات والرسائل.
لقياس الاحتواء بدقة، يجب أن يكون المقياس قادرًا على تحديد وقت حدوث تدخل بشري. يستخدم المقياس في المقام الأول نوع استجابة الوكيل البشري للاتصال كمؤشر. إذا كان سجل محادثة المستخدم يتضمن مكالمة إلى نوع استجابة "الاتصال بوكيل بشري"، فإن المحادثة تعتبر غير متضمنة.
يرسل روبوت المحادثة رسالة احتياطية عندما لا يستطيع الرد بذكاء على رسالة يتلقاها من المستخدم.
من خلال التكامل مع Watson Natural Language Understanding (NLU) يمكنك قياس تحليل المشاعر.
يمكنك عرض سجلات إصدار المهارة التي تعمل في الإنتاج من علامة تبويب التحليلات لإصدار تطوير المهارة. وعندما تعثر على تصنيفات خطأ أو مشكلات أخرى، يمكنك تصحيحها في نسخة التطوير للمهارة، ثم نشر النسخة المحسّنة إلى الإنتاج بعد الاختبار. اطلع على الصفحة الخاصة بالتحسين عبر المساعدين لمزيد من التفاصيل.
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