توفر صفحة نظرة عامة على التحليلات ملخصًا لتفاعلات روبوت المحادثة. ويمكنك عرض عدد الزيارات لفترة زمنية معينة، بالإضافة إلى المقاصد والكيانات التي جرى التعرف عليها في أغلب الأحيان في محادثات المستخدمين.

يمكنك اختيار المقاييس الخاصة بك: سواء لعرض تحليلات بيانات روبوت المحادثة ليوم واحد، أو أسبوع، أو شهر، أو ربع سنة. وفي كل حالة، تتكيف نقاط البيانات على الرسم البياني وفقًا لفترة قياس مناسبة. على سبيل المثال، عند عرض رسم بياني ليوم واحد، تُعرض البيانات حسب الساعة، ولكن عند عرض رسم بياني لأسبوع، تُعرض البيانات حسب اليوم. الأسبوع يبدأ دائمًا من الأحد وينتهي بالسبت. كما يمكنك أيضًا إنشاء فترات زمنية مخصصة، مثل أسبوع يبدأ من الخميس وينتهي يوم الأربعاء التالي، أو شهر يبدأ في أي يوم غير الأول.