ما هي قابلية الملاحظة في هندسة موثوقية الموقع (SRE observability)؟

وتستخدم هذه الممارسة أدوات القياس البرمجي لجمع وتحليل البيانات عبر بيئة الحوسبة (بما في ذلك البنية التحتية والتطبيقات)، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من فهم بنيتهم وصيانتها وتحسين موثوقية المواقع بمرور الوقت.

تتجاوز قابلية الملاحظة في هندسة موثوقية الموقع (SRE) مفهوم مراقبة الأنظمة التقليدية، التي تُعدّ مكونًا أساسيًا في أي استراتيجية مراقبة، لكنها لا توفر الرؤية الشاملة المطلوبة لتحسين شبكات الحوسبة الحديثة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لأدوات المراقبة التقليدية تقديم لوحات معلومات لتصور حالة النظام وتنبيه فرق تكنولوجيا المعلومات عند حدوث أعطال. لكن بيئات الحوسبة السحابية الأصلية اليوم أصبحت موزعة بشكل متزايد، وتعتمد على مجموعة من الخدمات المصغّرة، والخوادم الطرفية، وحاويات Docker، ووظائف الحوسبة بدون خوادم.

وتتسم هذه الشبكات بمرونة عالية وتتطلب تدخلًا بشريًا محدودًا لإدارة خدمات الشبكة، مما يجعل أدوات المراقبة التقليدية غير كافية حتى في أبسط مهام المراقبة.

يتمثل الهدف من قابلية الملاحظة في تزويد مهندسي الموثوقية بالبيانات القابلة للتنفيذ التي يحتاجونها للحفاظ على مواقع وخدمات آمنة وقابلة للتوسّع وعالية التوافر. وعندما تكون الأنظمة قابلة للملاحظة، يمكن للمهندسين بسهولة عرض الأنشطة الداخلية واستكشاف المشكلات والثغرات التي قد تؤثر سلبًا في موثوقية المواقع ومعالجتها بشكل أفضل. كما تساعد قابلية الملاحظة في هندسة موثوقية الموقع (SRE) المهندسين على تحسين الأداء العام للشبكة وتنفيذ ممارسات التحسين المستمر عبر خدمات الشبكة.