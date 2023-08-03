كل يوم يمثل فرصة جديدة لفشل تطبيق أو بنية تحتية حاسمة للمؤسسة، مما قد يهدد قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء. يمكن أن تتنوع أسباب الفشل بين عدة مشكلات، بما في ذلك اختراق الأمن أو التكوينات الخاطئة أو انقطاع الخدمة. يمكن أن تزداد احتمالية حدوث أخطاء أو اضطرابات مع استضافة المزيد من التطبيقات والبيانات في البيئة السحابية، مما قد يؤدي إلى زيادة في المشكلات الأمنية.



وإحدى الطرق لمعالجة الاضطرابات هي هندسة الفوضى. فهي ليست عملية عشوائية يقوم فيها المهندسون بإنهاء مثيلات أو خدمات أو التسبب في تعطل الأنظمة دون أي غرض. تحدد هذه العملية المشاكل المستقبلية المحتملة، مما يسمح للفرق الهندسية بحل المشاكل بشكل استباقي وتجنبها في البيئة الحية مستقبلًا.



تعد هندسة الفوضى مهمة لأن الخطأ أو الاضطراب يمكن أن يبطئ زخم المؤسسة، مما يؤدي إلى إضاعة وقت ثمين في اكتشاف حل سريعًا مع زيادة فترة التعطل. وقد تعلمت Netflix هذا المفهوم عن كثب عندما تحولت من البيئة المحلية إلى السحابية1- فقد واجهت انقطاعًا أدى إلى انقطاع الخدمة لمدة ثلاثة أيام في عام 2008.

وقد سبق هذا الانقطاع التحول إلى عملية بث مقاطع الفيديو، وهو ما كان سيجعل هذا الانقطاع أكثر تكلفة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، قررت Netflix أن تبذل قصارى جهدها لتقليل الاضطرابات، وبدأت في إدخال هندسة الفوضى في مهام سير العمل لديها. تسمح لهم هذه العملية بتحديد المشكلات قبل حدوثها وتقليل الضرر في حالة حدوث عطل لا يمكن تجنبه.

أنشأت Netflix برنامج Chaos Monkey2، وهو أداة مفتوحة المصدر تعمل على إنشاء حوادث عشوائية في خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن إصلاحها أو معالجتها من خلال إجراءات الاسترداد التلقائية. لقد طبقوا "chaos monkey" عند الانتقال من مركز البيانات الخاص إلى خدمات أمازون السحابية (AWS) استجابةً لعدم الموثوقية من السحابة. تستخدم العديد من المؤسسات الآن Chaos Monkey لإجراء تجارب هندسة الفوضى الخاصة بها.



تُعد هندسة الفوضى وسيلة دفاع مهمة ضد أعطال البنية التحتية أو انقطاع التيار الكهربائي أو فقدان المكونات في بيئة إنتاج المؤسسة. فهي تساعد مهندسي موثوقية الموقع (SREs) وأعضاء آخرين في فريق عمليات التطوير على توفير تسليم مستمر للخدمات من خلال تجنب الانقطاعات الكبيرة في الخدمة. وتساعدهم هندسة الفوضى على فهم نقاط ضعفهم بشكل أفضل وتوضح لهم كيفية تقليل التأثير في حالة حدوث عطل.



حتى مشكلة صغيرة في التعليمات البرمجية يمكن أن يكون لها تأثير كارثي على بيئة الإنتاج الإجمالية نظرا لتبعيات البرنامج المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي خطأ في نظام برمجيات المعاملات لشركة خدمات مالية إلى خسارة ملايين الدولارات3 .

قد لا تتمكن المؤسسات من تجنب جميع حوادث تكنولوجيا المعلومات، ولكن يمكنها تقليل الأضرار باستخدام إدارة الفوضى لفهم السيناريوهات المحتملة وأفضل الحلول الممكنة لها.