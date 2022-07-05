نهج من أربع خطوات للتحقق من مرونة التطبيقات السحابية الأصلية

تُعد المرونة إحدى الممارسات الهندسية التي قد تحسم نجاح أو فشل أي مبادرة للتحول الرقمي. وكما تعلم، تسهم المرونة مباشرة في توافر الحل ككل عبر مؤشرات مثل متوسط زمن التعافي (MTTR) ومتوسط الزمن بين الأعطال (MTBF)، كما تؤثر مباشرة في جودة تجربة المستخدم التحويلية، سلبًا أو إيجابًا.

والمرونة، ببساطة، هي قدرة النظام على الصمود أمام الأعطال والاستمرار في العمل. ورغم أن الأعطال قد تظهر في النهاية على هيئة أخطاء أو عدم توافر أحد المكوّنات/النظام، فإن عدد العوامل التي قد تؤدي إلى الأعطال في نظام موزع سحابة أصلية كبير ومتعدد.

توجد بالفعل مواد كثيرة تركز على كيفية تطبيق المرونة في تطبيقات السحابة الأصيلة. وتقدم ممارسة Build for Reliability Garage من IBM مدخلًا ممتازًا وإطارًا لتطبيق المرونة. كما توجد أطر مثل Chaos Monkey وأدوات مثل Gremlin تساعد على اختبار مرونة التطبيقات.

لكن يبقى التحدي قائمًا: كيف نتحقق من أن الحل مرن بما يكفي؟ وبشكل أدق: كيف نتأكد من أن اختباراتنا تغطي السيناريوهات اللازمة والكافية؟ وكيف نعرف أي أعطال ينبغي إحداثها عمدًا؟

نقترح لمعالجة هذا التحدي نهجًا من أربع خطوات على النحو التالي: