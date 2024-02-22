ما المقصود بإدارة الحوادث؟

يمكن أن تسبب الحوادث مجموعة من المشكلات للمنظمات، من فترة التعطل المؤقت إلى فقدان البيانات. وعندما تتم إدارة الحوادث بشكل جيد، فيمكنها توفير طريقة كفؤة وفعالة لحل جميع أنواع الحوادث بأقل قدر من الاضطراب وجعل المنظمات أكثر استعدادا للحوادث المستقبلية.

بفضل الجذور التي تعود إلى مكتب خدمات تقنية المعلومات، لطالما كانت إدارة الحوادث بمثابة الواجهة الأساسية بين عمليات تقنية المعلومات (ITOps) والمستخدم النهائي. مع التقدم التقني وزيادة تعقيده، تطورت كذلك طريقة تحديد المنظمات للحوادث والاستجابة لها. وتوسعت هذه الممارسة إلى ما هو أبعد من مساعدة المستخدمين في إصلاح المشكلات لتُمثل عملية للحفاظ على مدة تشغيل ثابتة للتطبيق وتسريع جهود التحسين المستمر.