وبدلًا من الاعتماد على العنصر البشري للتحقق من الامتثال أو تذكّر قواعد الأمن، تتحول هذه القواعد إلى منطق قابل للتنفيذ يعمل كلما اقترح مطور أو نظام تغييرًا أو طلبًا. وعندما يقدّم شخص ما تغييرًا، يقيّمه محرك السياسات تلقائيًا وفق القواعد المصاغة في صورة تعليمات برمجية، ثم يسمح به أو يرفضه أو يضع علامة عليه لمراجعته.

وتنقل هذه العملية ممارسات إدارة السياسات من المستندات الثابتة إلى طبقة تحكم ديناميكية تُطبَّق باستمرار وتكون مضمّنة في مسار تسليم البرمجيات.

وتساعد القواعد القائمة على التعليمات البرمجية على ضمان تطبيق السياسات نفسها في كل مكان بطريقة قابلة للتكرار والتوسُّع. ويمكن لمحركات السياسات إجراء فحوصات مؤتمتة في غضون ثوانٍ في أثناء عمليات البناء أو النشر، مما يقلّص دورات التعليقات ويساعد فرق DevOps على تجنّب مفاجآت الأمن أو الامتثال في المراحل المتأخرة.

وتمكّن السياسة بوصفها تعليمات برمجية (PaC) المؤسسات من تحسين وضع الأمن الإلكتروني العام والحفاظ على الامتثال للمعايير المعتمدة في القطاع والمتطلبات التنظيمية. علاوةً على ذلك، ينسجم التعامل مع السياسات بوصفها تعليمات برمجية مع التوجه الأوسع نحو "كل شيء بوصفه تعليمات برمجية"، الذي يحوّل عناصر مثل طلبات البنية التحتية إلى ملفات تعليمات برمجية قابلة للمراجعة، يمكن لفرق التطوير التعاون بشأنها.