ففي جانب "التخطيط ← البرمجة ← البناء ← الاختبار" من الحلقة، تعمل الفرق على صقل متطلبات البرمجيات وتحويلها إلى قصص مستخدمين صغيرة، وإيداع الرمز في مستودعات البرمجيات بشكل تدريجي (ولكن متكرر)، واستخدام أدوات التكامل المستمر(CI) لبناء كل تغيير في الرمز واختباره آليًا.

أما في جانب "الإصدار ← النشر ← التشغيل ← المراقبة"، فتقوم مسارات العمل المؤتمتة بدفع التغييرات عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى المستخدمين. وفي هذه الأثناء، تتبع أدوات قابلية الملاحظة سلامة النظام وأداء البرمجيات وسلوك المستخدم لاكتشاف المشكلات وقياس الأثر الإجمالي.

تؤكد الحلقة اللامتناهية أن كل مرحلة من دورة حياة عمليات التطوير تؤثر في الأخرى. وتتشارك الفرق في العمل والمعرفة والمسؤوليات، بدلاً من نقلها ذهابًا وإيابًا بين الصوامع. كما توضح الحلقة كيف يمكن لمسارات عمل عمليات التطوير تبسيط عمليات تسليم البرمجيات وتحسينها. من الناحية المثالية، ستكون كل دورة أسرع وأكثر أمانًا وأكثر آلية من سابقتها.

وعلى هذا النحو، تُمكِّن عمليات التطوير المؤسسات من مواءمة الأشخاص والعمليات والأدوات لتقديم تطبيقات برمجية عالية الجودة وتجارب مستخدم سلسة.