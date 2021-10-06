ما المقصود بالاختبار المستمر؟

الاختبار المستمر هو عملية دمج التعليقات الآلية في مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) لدعم تحسين السرعة والكفاءة عند نشر.
يعد الاختبار المستمر محركًا حساسًا وراء فعالية عمليات التكامل المستمر أو التسليم المستمر ويلعب دورًا حاسمًا في تسريع الجداول الزمنية لدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) من خلال تحسين جودة التعليمات البرمجية وتجنب الاختناقات المكلفة وتسريع عمليات عمليات التطوير.
أحد المبادئ الأساسية في تطوير نهج عمليات التطوير العملي هو سد الفجوة بين التسليم السريع للبرامج وتجربة المستخدم الموثوقة.
ومع ذلك، فإن الطريقة التقليدية للحصول على التعليقات يدويًا في كل مرحلة من مراحل تطوير البرامج مثل تصميم المشروع والبرمجة والاختبار والنشر والصيانة، أدت إلى استخدام غير كاف وغير فعال للموارد التنظيمية، وفي النهاية، دورات تكامل أطول وتأخر تحديثات المنتج.
يعالج الاختبار المستمر أوجه القصور هذه من خلال مساعدة فرق عمليات التطوير على التحول إلى اليسار، وتزويدهم بتعليقات قيّمة في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) مع أتمتة عمليات الاختبار اليدوي وتقليل الأخطاء البشرية.
يعمل الاختبار المستمر باستخدام أدوات آلية لتحميل البرامج النصية المحددة مسبقًا لضمان الجودة (QA) في جميع مراحل الإنتاج. تلغي هذه البرامج النصية المؤتمتة الحاجة إلى التدخل البشري المنتظم عند إجراء اختبارات ضمان الجودة والتحقق من كفاءة مصدر الرمز بشكل متسلسل مع المساعدة في ضمان تقديم أي تعليقات ذات صلة على الفور إلى الفرق المناسبة.
في حال فشل الاختبارات الآلية، يتم إخطار فرق التطوير في تلك المرحلة الفردية من التطوير حتى يتمكنوا من إجراء التعديلات اللازمة على مصدر الرمز الخاص بهم قبل أن يؤثر ذلك على الفرق الأخرى في مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
إذا اجتازت الاختبارات الآلية الفحص، يتم تمرير المشاريع تلقائيًا إلى المرحلة التالية من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، مما يمنح المؤسسات القدرة على إنشاء نموذج تسليم مستدام يزيد من الإنتاجية ويحسّن التنسيق بين الإدارات.
يوفر دمج الاختبار المستمر في عمليات التطوير فوائد للمؤسسات المتنامية.
كفاءة أفضل ونشر بجودة أعلى: يوفر الاختبار المستمر طريقة آلية لإدارة ضمان الجودة والتشغيل البيني الجيد بين سير العمل في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
"من خلال دمج حلقات التعليقات المستمرة في وحدات اختبار المستخدم والوحدة، يمكن للمطورين تلقي الأفكار العملية التي يحتاجونها لتحسين توافقية وأداء التعليمات البرمجية قبل نشرها. تعمل هذه الكفاءة على حل مشكلة انقطاع الاتصال بين أعضاء فريق عمليات التطوير المتعددين وتدعم جداول تسليم البرمجيات المتسارعة.
اكتشاف الأخطاء ومعالجتها بسرعة للمشاريع الموزعة: أصبحت بنيات التطوير الحديثة اليوم متعددة الأوجه ومتعددة الطبقات. يساعد الاختبار المستمر فرق التطوير على كسر هذه التعقيدات من خلال دمج حل اختبار آلي قابل للتوسع يحسّن بشكل كبير من اكتشاف الأخطاء والجداول الزمنية للمعالجة.
تحسين تجربة المستخدم: يمكن لطرق الاختبار المستمر المتقدمة محاكاة مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الفريدة وسيناريوهات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبة كيفية استجابة المستخدمين لها. تمكّن الرؤى التي تم جمعها من هذه المحاكاة المطورين من إزالة أوجه القصور في واجهة المستخدم في وقت مبكر وتجنب المفاجآت غير المرغوب فيها بعد نشر المنتج الفعلي.
خفض التكاليف الناجمة عن تعطل الأعمال المرتبطة بالتطوير: خاصة في الأنظمة الكبيرة المترابطة، يمكن أن يكون لخطأ في وحدة واحدة فقط من التطبيق تأثيرات متتابعة يمكن أن تسبب فترة التعطل، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية والنتائج النهائية.
مقدمو خدمات السحابة على سبيل المثال، يبلغون بشكل روتيني عن حالات تعطل في أحد الأطراف، مما يشلّ منطقةً بأكملها ويؤدي إلى انقطاعات تستمرّ لساعات عدّة. هذا يمكن أن يكون مدمراً للمؤسسات التي تعتمد على توافر خدمة عالٍ. يحدد الاختبار المستمر على مستوى دقيق الأخطاء التي قد تكون غير مرئية في أنظمة البرامج الكبيرة ويساعد على تجنب تكاليف تعطل الأعمال.
يتضمن الاختبار المستمر مجموعة من الاختبارات التي تساعد على ضمان موثوقية النظام والأمان وأداء العمليات وسهولة الاستخدام. تشمل الاختبارات على الطيف ما يلي:
اختبار التحول إلى اليسار: هذا النهج يعطي الأولوية لاختبار البرمجيات والأنظمة في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) للمساعدة في تقليل أو منع مشاكل تصحيح الأخطاء الكبيرة في المستقبل.
اختبار التحول إلى اليمين: هذا النهج يعطي الأولوية للاختبارات قرب نهاية دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم، والأداء العام، وتحمل الفشل، والوظائف.
اختبارات الدخان: هذه الاختبارات، التي يمكن أن تكون يدوية أو آلية، توفر فحصًا أوليًا سريعًا للعيوب الواضحة في البرمجيات. في حين أن اختبارات الدخان ليست معقدة في بنائها، إلا أنها لا تزال توفر حلًا سريعًا وغير مكلف للتخلص من الأخطاء الجسيمة في البرامج.
اختبارات الوحدة: هذه مثالية لفحوصات الضغط والحمل والحجم أو تسرب الذاكرة على نطاق صغير عبر عمليات البناء لتحديد التدهور في مراحل التطوير المبكرة.
اختبار التكامل والمراسلة : تتحقق من وجود أخطاء عندما تعمل وحدات البرامج مع بعضها البعض. يعمل الاختبار المستمر على محاكاة التبعيات المفقودة افتراضيًا حتى تتمكن الفرق من اختبار مدى جودة أداء العمليات والسيناريوهات الشاملة بشكل جماعي. يتم بعد ذلك تجميع التعليمات البرمجية المركبة وبدء تشغيلها في وقت التشغيل لاختبار ما إذا كانت تعمل بالشكل المتوقع.
اختبار الأداء: قد لا يأخذ اختبار الأداء برامج التطبيقات في حد ذاتها في الاعتبار الأجهزة والبرامج الوسيطة في بيئة الإنتاج النهائية. اختبار النظام المتكامل مطلوب لتقييم الأداء العام للحل بشكل فعال.
الاختبار الوظيفي: يتحقق هذا النوع من الاختبارات مما إذا كانت تجربة المستخدم تلبي التوقعات وما إذا كانت عمليات سير العمل الوظيفية تبدأ حسب الحاجة عبر نظام البرنامج. على سبيل المثال، يجب أن تكون برامج سلسلة التوريد قادرة على تنبيه الشاحنات للوصول إلى المصانع عندما يكون المخزون متاحًا للشحن.
في المقابل، يركز الاختبار غير الوظيفي على الأداء وسهولة الاستخدام والموثوقية ووقت الاستجابة ووقت التحميل وقابلية التوسع. يقيس جاهزية البرنامج لتقديم تجربة العملاء المطلوبة.
اختبار الانحدار: يتحقق هذا الاختبار مما إذا كانت هناك أي تغييرات في الأداء أو الوظائف أو التبعيات بعد تصحيح الأخطاء في أي برنامج تابع وأن النظام يعمل كما كان من قبل.
اختبار قبول المستخدم: يطلق عليه أيضًا اختبار التطبيق أو اختبار المستخدم النهائي، وذلك عندما يتم اختبار التطبيق في موقف واقعي من قِبل مجموعة فرعية من المستخدمين المستهدفين. الاختبار التجريبي هو مثال على اختبار قبول المستخدم.
أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات تتعرض بشكل أكبر لحدوث الأخطاء بسبب الخصائص التالية:
تتكامل بشكل متزايد مع مجموعة من التقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والشبكات المعرّفة بالبرمجيات ، والواقع المعزز (AR).
يتم توزيعهم بشكل متزايد عبر مناطق متعددة، مع وجود نواة وحافة مترابطة بسلاسة. تستفيد تطبيقات المدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة والمرافق الذكية من هذه البنية.
في هذه الحالات، يكون الاختبار المستمر أكثر تطلبًا لأن التطوير لا يحدث في موقع واحد أو شركة واحدة. قد توفر الأطراف الثالثة، بما في ذلك الفرق البعيدة، بعض عناصر النظام.
قد يتكامل النظام مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يعمل كل فريق تطوير في بيئات تكنولوجيا المعلومات مختلفة، بما في ذلك البرامج القديمة. ومن المستحيل إعادة إنتاج البيئة المادية لكل فريق من الفرق للاختبار المستمر.
ولحسن الحظ، يمكن محاكاة الاختبار المستمر لإنشاء بيئة اختبار حيث يمكن إعادة إنتاج النظام بأكمله افتراضيًا في واجهة واحدة. يمكن إعادة تهيئة البيئة الافتراضية بسهولة لاختبار نظام تكنولوجيا معلومات مختلف أو نظام تم تغييره لتصحيح الأخطاء.
في بيئة عمليات التطوير، يتم إجراء الاختبار المستمر تلقائيًا طوال دورة حياة تطوير البرامج ويعمل جنبًا إلى جنب مع التكامل المستمر للتحقق تلقائيًا من صحة أي تعليمات برمجية جديدة مدمجة في التطبيق.
يتم تثبيت أدوات الاختبار مسبقًا مع نصوص اختبار تعمل تلقائيًا كلما تم دمج تعليمات برمجية جديدة في التطبيق. عادةً ما تبدأ الاختبارات باختبار التكامل وتنتقل تلقائيًا إلى اختبار النظام واختبار الانحدار واختبار قبول المستخدم.
تقوم الاختبارات بإنشاء موجزات بيانات من كل وحدة نمطية للتطبيق، ويتم تحليل الموجزات للمساعدة في ضمان أداء جميع الوحدات النمطية المتأثرة بالتعليمات البرمجية الجديدة كما هو متوقع. إذا فشل الاختبار، تعود التعليمات البرمجية إلى فريق التطوير لتصحيحها. ثم يُعاد دمجها وتبدأ دورة الاختبار من جديد.
بمجرد اجتياز جميع الاختبارات، ينتقل التطبيق أو المشروع إلى المرحلة التالية من دورة حياة تطوير البرمجيات، وعادةً ما تكون التسليم المستمر.
يلزم وجود إطار عمل للاختبار المستمر لمجموعات الاختبارات للمساعدة في ضمان اتساقها عبر الوحدات النمطية في التطبيق، وموصلاتها أو واجهات برمجة التطبيقات والحاويات، والمنصات، وبنيتها التحتية، والسيناريوهات التي تحدد متطلباتها.
يمكن أن تكون مجموعة الاختبارات متسلسلة مثل اختبارات الانحدار التي تلي اختبارات الوحدة، أو يمكن أن تكون متزامنة مثل التكرار الجديد لوحدة نمطية مصحوبة باختبار مع اختبارات مقابلة لتبعياتها.
يوفر إطار عمل الاختبار المستمر غلافًا حول مجموعة الاختبارات بحيث يتم تطبيقها بشكل متسق وتمهيد الطريق للأتمتة. يريد المطورون التأكد من أن النهج الذي يتخذونه للوحدة لا يختلف عن تلك المطبقة على الوحدات ذات الصلة. عندما تتطور الوحدات، تتطور كذلك مجموعة من الاختبارات للبرامج المترابطة.
توفر أطر العمل طريقة قياسية لتعديل البرامج النصية والوظائف بشكل ملائم للاختبار. تجني الأتمتة مكاسب عندما تتم إزالة التناقضات في الاختبار، وإلا فإنها تولد سلسلة من النتائج المضللة.