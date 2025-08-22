ما بعد منهجية التحوُّل إلى اليسار: كيف يمكن أن يؤدي "التحوُّل إلى أي مكان" باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى تحسين عمليات التطوير

تخيَّل أنك تطلب الطعام لحفلة عشاء، لكن الروبوت المسؤول عن توصيل وجبتك يتعطل؛ لأنه لا يستطيع التنقل على الأرصفة غير المستوية في حيّك. أو لأن نظام تحديد المواقع (GPS) الخاص به غير مجهَّز للعثور على طرق لتجاوز إغلاق طريق مجاور.

أو الأسوأ من ذلك، يصل الروبوت لكن وجبتك مفقودة - فقد اخترق المجرمون الإلكترونيون بروتوكولات المصادقة الخاصة بخدمة التوصيل وسرقوا وجبتك (وبياناتك الشخصية).

دون ممارسات متقدمة للاختبار والأمان تتماشى مع بيئات البرمجيات الحالية وتهديدات الأمن الإلكتروني، قد تواجه فِرَق عمليات التطوير والمستخدمون النهائيون الذين يعتمدون على منتجاتهم مثل هذه المشكلات بشكل متكرر أكثر. سيشعر العديد من العملاء بالإحباط وينتقلون إلى خدمة توصيل أخرى (فلا أحد يحب أن يبقى جائعًا فجأة)، وستنعكس آثار هذا الإحباط على أرباح الشركة.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل أن تساعد فريق تطوير خدمة التوصيل على تجنُّب مثل هذه المشكلات. على سبيل المثال، يمكن للفريق استخدام الوكلاء لإنشاء مجموعة اختبارات شاملة تحدِّد العيوب والثغرات الأمنية أثناء مرحلة الترميز، قبل أن تجلب روبوتات التوصيل أول طلب لها.

في الواقع، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل استخدام "فِرَق" متعددة الوكلاء لإنشاء توأم رقمي عالي الدقة يحاكي التحديات الواقعية التي قد تواجهها الروبوتات، ما يمكِّن المطورين من اختبار سلوك الكود وتفاعلات الاعتماديات قبل البدء بالبرمجة. ويُعَد هذا "تحوُّلًا إلى اليسار"، حيث يتم نقل ممارسات الاختبار وضمان الجودة إلى مراحل أبكر في دورة حياة تطوير البرمجيات.

مع تعقيد أنظمة البرمجيات الحديثة، وزيادة الحاجة إلى المرونة والتعاون، تطوَّر التركيز على الاكتشاف المبكر إلى ممارسة أكثر شمولًا ضمن منهجية DevSecOps تُعرف باسم "التحوُّل الشامل". يهدف نهج التحوُّل الشامل إلى "أتمتة تكامل ممارسات الأمن والأمان في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات".

هذه مهمة كبيرة -عمليًا وثقافيًا- وقد دفعت العديد من المؤسسات إلى استكشاف كيفية الاستفادة بشكل أكبر من قدرات الذكاء الاصطناعي في ممارسات عمليات التطوير. ومن بين أحدث هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل، والذي يمكنه:

تنفيذ مهام متعددة الخطوات. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تقسيم الأهداف عالية المستوى إلى مهام فرعية أصغر وتنفيذ المهام عبر مراحل متعددة حتى الانتهاء.

التكيُّف في الوقت الفعلي. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تعديل سلوكهم وخططهم بناءً على المعلومات الجديدة أو الظروف المتغيرة.

التعاون في المهام وتنسيق سير العمل. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل التنسيق والتواصل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركة.

تحسين نفسه بمرور الوقت. بفضل ميزات مثل التعلم المعزز، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعلم من التجارب وتحسين صناعة القرار وتعديل الاستراتيجيات بمرور الوقت.

تتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل أيضًا بقدرات اتخاذ القرار بشكل مستقل، وتُبدي الشركات حماسة كبيرة تجاه الإمكانيات المتاحة.

وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value (IBM IBV)، "يقول 86% من التنفيذيين إنه بحلول عام 2027، سيجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة العمليات وإعادة ابتكار سير العمل أكثر فاعلية". وقد اعتمد ما يقرب من 80% من كبار المديرين التنفيذيين بالفعل شكلًا من أشكال الذكاء الاصطناعي الوكيل في شركاتهم، وتنفِّذ 19% من الشركات نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق واسع.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء الآن تنسيق تطوير البرامج ونشرها ومراقبتها وترقيتها. ويمكنهم تسهيل تطبيق ممارسات التحوُّل إلى اليسار (Shift Left) والتحوُّل الشامل (Shift Everywhere) للمطورين المُثقلين بالأعباء، الذين قد لا تتاح لهم دائمًا القدرة على اختبار البرمجيات وتأمينها بشكل كامل قبل نشرها.