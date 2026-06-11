ما المقصود بحوكمة البيانات في القطاع المصرفي؟

في أواخر عام 2020، فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 400 مليون دولار أمريكي على Citigroup. لكن العقوبة لم تكن لها علاقة بتاجر مارق أو استثمار فاشل. بل إنها نشأت، جزئيًا على الأقل، من أوجه القصور في كيفية إدارة البنك لبياناته الخاصة.

أشار مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) إلى وجود مشكلات تتعلق بإدارة المخاطر، و الضوابط الداخلية، وحوكمة البيانات. ومن بين المخالفات: عجز Citibank عن تجميع بيانات المخاطر الخاصة به بشكل موثوق، كما عجز عن إثبات سيطرته على هذه المشكلة أمام الأطراف المعنية.1 وقبل أشهر قليلة من الاستهجان في عام 2020، حوَّل Citibank مبلغ قيمته 900 مليون دولار أمريكي عن طريق الخطأ (إلى دائني قرض Revlon)، وهو خطأ عزاه البنك إلى العنصر البشري.2 أما مكتب المراقب المالي للعملة، فقد طالب Citibank بإجراء "إعادة تصميم شاملة" لمنظومة بياناته وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديه.

كانت قضية Citi استثنائية من حيث الحجم ولكن ليس من حيث النوع. أظهر البحث في قاعدة بيانات مكتب المراقب المالي للعملة أنه بين عامي 2023 وأوائل 2026، رفع المكتب عشرات الدعاوى ضد البنوك بسبب مشكلات تتعلق بحوكمة البيانات، بما في ذلك إدارة مخاطر الامتثال، و السجلات غير الدقيقة، ومشكلات تكنولوجيا المعلومات.

قد تكون الغرامات التنظيمية كبيرة. بلغت هذه الغرامات في قطاع الخدمات المالية عام 2024 رقمًا قياسيًا قدره 19.3 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم.3 وفي نهاية المطاف، غالبًا ما تمتد تكلفة عدم الامتثال إلى ما هو أبعد من الأضرار المالية لتشمل الإضرار بالسمعة وفقدان ثقة المستهلك.