ديف أوبس

ما منصة التطبيقات؟

مطوران يتحدثان أمام أجهزة الكمبيوتر

المؤلفون

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

ما منصة التطبيقات؟

منصة التطبيقات عبارة عن مجموعة من الخدمات والحلول البرمجية التي تمكن التطبيقات من العمل.

تعتمد الشركات بشكل متزايد على التطبيقات لتبسيط العمليات والابتكار على نطاق واسع وإشراك قواعد عملاء جديدة. ونتيجة لذلك، أصبحت منصات التطبيقات جزءًا أساسيًا من الإستراتيجية الحديثة.

توفر منصات التطبيقات المتقدمة اليوم، مجموعة موحدة من الحلول التي تسمح للمؤسسات بإنشاء التطبيقات وتشغيلها في بيئة تطوير برمجيات والعمليات (عمليات التطوير) المعقدة بشكل متزايد.

بدءًا من التكامل مع التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي  وإنترنت الأشياء (IOT)، وحتى الحفاظ على الأداء عبر الأجهزة المختلفة وأنظمة التشغيل، تواجه الشركات تعقيدًا متزايدًا. ونتيجة لذلك، أصبح اختيار النظام الأساسي للتطبيق المناسب جزءًا أساسيًا من الأعمال الرقمية.

تُعد منصات التطبيق أمرًا حساسًا للغاية لتطوير التطبيق والبرمجيات، وهي سوق شهدت نموًا سريعًا خلال العقد الماضي. ووفقًا لتقرير حديث، بلغ حجم سوق تطوير التطبيقات العالمي 111 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 621 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 24%.1

بعض من أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك Microsoft Azure وGoogle Cloud، هي شركات رائدة في هذا المجال. وتوفر منصاتهم البنية التحتية وقابلية التوسع والقدرات التكاملية التي تحتاجها الشركات الحديثة لإنشاء التطبيقات ونشرها بكفاءة.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

كيف تعمل منصات التطبيقات؟

توفر منصات التطبيقات البنية التحتية الأساسية وبيئة وقت التشغيل وقدرات المطور للتحكم الشامل في دورة حياة التطبيق بالكامل.

تجمع منصات التطبيقات المتقدمة بين خدمات عمليات التطوير الشائعة مثل الأتمتة، وإدارة البيانات، والتجهيز وتنسيق سير العمل في نظام بنائي مبسط واحد يمكنه تقصير دورات حياة التطبيقات بشكل كبير.

لتحقيق هذا الهدف، تستخدم منصات التطبيقات عناصر مثل واجهات برمجة التطبيقات  والحاويات لتبسيط العمليات وأتمتتها، ما يمكن المطورين من التركيز على الابتكار بدلاً من إدارة البنية التحتية الأساسية.

تم إنشاء منصات التطبيقات الحديثة للتكامل بسلاسة مع مسارات عمليات التطوير باستخدام أحدث التقنيات، مثل أدوات السحابة الأصلية والبُنى القائمة على الخدمات المصغرة وحلول المنصة كخدمة (PaaS).

في ما يأتي نظرة عن كثب على عناصر منصة التطبيق وأنواع الحلول المتاحة.

عناصر منصة التطبيق

  • بيئات وقت التشغيل: بيئات وقت التشغيل هي المكان الذي تتواجد فيه التطبيقات  بعد إنشائها ونشرها. وتتضمن "الاستضافة"، وهي عملية إنشاء بيئة وقت التشغيل، توفير نطاق موارد الحوسبة اللازمة لدعم التطبيق وإتاحته للمستخدمين، وتوسيعها.
  • أدوات التطوير: أدوات التطوير—أو ببساطة dev—هي أي أدوات مطلوبة لدعم أداء منصة التطبيق. وهي تشمل مجموعات تطوير البرامج (SDKs) وأدوات سطر الأوامر (CLIs) ومكتبات التعليمات البرمجية التي تسمح للمطورين بالعمل بكفاءة أكبر. 
  • لوحات معلومات المراقبة وقابلية الملاحظة: تعتمد المراقبة، وهي مهمة جمع المقاييس في وقت التشغيل لتقييم سلامتها، على القدرات مثل التسجيل والتتبع والتنبيهات لمساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ قرارات حساسة. وتساعد لوحات معلومات مراقبة التطبيقات وقابلية الملاحظة على دعم عمليات منصة التطبيقات من خلال منح فرق تكنولوجيا المعلومات رؤية في الوقت الفعلي لسلامة التطبيق حتى يتمكنوا من تحديد المشكلات وحلها دون فترة التعطل المكلفة.
  • ميزات الأمن: نظراً لأن التقنيات الأحدث توسع أسطح الهجوم للعديد من المؤسسات، فإن الأمن يمثل الاعتبار الأهم عند التفكير في منصات التطبيقات. وتعتمد منصات التطبيقات الحديثة على ميزات أمن متقدمة مثل إدارة الهوية والوصول (IAM) والتشفير وأمن الشبكة للمساعدة على حماية وظائف التطبيق والبيانات.
  • خدمات التكامل: توفر عناصر منصة التطبيق التي تدعم التكامل واجهات برمجة التطبيقات والموصلات اللازمة حتى يتمكن التطبيق من التكامل بنجاح مع الموارد المختلفة مثل قواعد البيانات والشبكات وحلول الجهات الخارجية.

أنواع منصات التطبيقات

  • منصات تطبيقات الويب: مجموعة من الحلول وبيئات الخادم المصممة لاستضافة تطبيقات الويب الشهيرة—مثل Slack وGoogle Workspace وAsana—وواجهات برمجة التطبيقات المقابلة لها.
  • المنصة كخدمة (PaaS): حلول المنصة كخدمة (PaaS) هي أدوات قائمة على السحابة توفر للمطورين بيئة افتراضية لإنشاء البرامج ونشرها. مع ظهور الحوسبة السحابية، شهد سوق عروض PaaS نموًا كبيرًا: حيث قدر تقرير حديث حجم السوق بنحو 90 مليار دولار أمريكي في العام الماضي ويتوقع نموًا يصل إلى 288 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 22%.2
  • المنصات منخفضة الرمز ومن دون رمز: المنصات منخفضة الرمز ومن دون رمز هي منصات تطبيقات تمكن المستخدمين الذين ليس لديهم خلفيات هندسية من إنشاء تطبيقات من خلال عناصر سهلة الاستخدام مثل الواجهات المرئية والقوالب التي تم إنشاؤها سابقًا وميزات السحب والوضع.

 

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
انتقل إلى الحلقة

فوائد منصة التطبيق

من خلال توفير بيئات وقت تشغيل موثوقة لمجموعة واسعة من التطبيقات الجديدة، تدعم منصات التطبيق الأعمال الأساسية للعديد من المؤسسات الناجحة. وتوفر منصات التطبيقات العديد من الفوائد للمؤسسات، بدءًا من تبسيط الجداول الزمنية لعمليات التطوير وصولاً إلى الحد من الثغرات الأمنية. كما أنها تدعم التكامل عبر مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل والأجهزة.

دورات تطوير مبسطة

يعمل تحديث منصات التطبيقات على أتمتة جوانب التقنية لمنصة التطبيق لتقصير دورات حياة تطوير التطبيقات بشكل كبير. وتمكّن منصات التطبيقات المطورين من الاعتماد على خدمات معدة سابقًا مثل وقت التشغيل والبرامج التعليمية لنشر البنى المشتركة، ما يسمح لهم بتركيز وقتهم وطاقتهم على التعليمات البرمجية للتطبيق بدلاً من ذلك.
قابلية التوسع المحسّنة

تم إنشاء منصات التطبيقات لتكون قابلة للتوسع بدرجة كبيرة، ما يسمح للمطورين باستخدام  الأجهزة الافتراضية والحاويات والخدمات السحابية الأخرى حسب الحاجة. وبعض منصات التطبيقات المتقدمة مجهزة أيضًا بالتوسع التلقائي، وهي ميزة تقوم تلقائيًا بتوسيع الموارد أو تقليصها وفقًا للطلب.
التحكم الشامل

بدءًا من التزويد واستمرارًا خلال الاختبار والنشر والتحسين، تم تجهيز منصات التطبيقات بأدوات إدارة متقدمة ولوحة معلومات لمنح الفرق تحكمًا شاملاً في دورة حياة التطبيق.  
خفض التكاليف

تتيح نماذج التسعير "الدفع حسب الاستخدام" للمؤسسات من جميع الأحجام الوصول إلى حلول منصة التطبيقات المتطورة افتراضيًا وبتكلفة فعالة من خلال البنية التحتية السحابية. ويُمكّن هذا النهج المجموعات من مراقبة استهلاك الموارد وتعديلها عن كثب وتقليل النفقات الرأسمالية على البنية التحتية المحلية.
مرونة أكبر

ونظرًا لتعقيد بيئات وقت التشغيل الحالية، من المهم أن تعمل منصات التطبيقات عبر مجموعة واسعة من الأنظمة البنائية وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة التشغيل. وتتسم منصات التطبيقات الحديثة بالمرونة الكافية للتكيف مع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بكل تطبيق وجمهوره.
سير العمل المُحسَّن

تعمل منصات التطبيقات الحديثة على تحسين سير العمل من خلال أتمتة الوظائف الحساسة مثل التوسع وتوفير الموارد، ما يتيح للمطورين التركيز على المزيد من الوقت والطاقة على كتابة التعليمات البرمجية. وتنبه الإشعارات ولوحات المعلومات المؤتمتة والمتكاملة بالكامل، الفرق إلى التغييرات في الأداء أو وجود هجوم سيبراني في الوقت الفعلي.

الاتجاهات في تقنية منصة تطبيقات المؤسسات

تؤدي منصات التطبيقات دورًا حاسمًا في تمكين التحول الرقمي، وهو نهج معتمد على نطاق واسع يتضمن التقنية الرقمية في جميع مجالات المجموعة. وتساعد منصة التطبيق، المؤسسات على استخدام التقنيات الجديدة وتحفيز الابتكار ودفع عجلة النمو.

في ما يأتي نظرة على بعض أكبر الاتجاهات التي تشكل مستقبل تقنية منصة التطبيق.

  • نمو الخدمات المصغرة: بنية الخدمات المصغرة، وهي بُنى السحابة الأصلية حيث يتم بناء التطبيقات من عناصر أصغر، وتزداد شعبيتها بسبب ملاءمتها لبيئات وقت التشغيل الحديثة.
  • التكامل مع الذكاء الاصطناعي: تدمج منصات التطبيقات الحديثة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل جمع البيانات ومعالجتها لأتمتة سير العمل المعقد وتحسينه.
  • حلول مفتوحة المصدر: مع استمرار تطور منصات التطبيقات لتلبية متطلبات المستخدمين، أصبحت الأدوات مفتوحة المصدر—البرامج التي تم تطويرها بشكل تعاوني ومتاحة مجانًا—ضرورية. فهي تُمكِّن المطورين من التعاون بطرق مرنة لحل مشكلات الأعمال المعقدة.
  • حل التهديدات المتطورة: مع تزايد الهجمات السيبرانية من حيث النطاق والتعقيد، يجب أن تستمر منصات التطبيقات في إيجاد طرق جديدة لتأمين التطبيقات التي تعتمد عليها المجموعات.
  • تطوير النموذج الهجين: يظل تحقيق التوازن بين موارد البنية التحتية المحلية السحابية في البنية الهجينة أولوية بالنسبة إلى المؤسسات. فهم يستمرّون في البحث عن المزيج الصحيح من التحكم والمرونة وتحسين التكلفة في حلول البنية التحتية الخاصة بهم.

أبرز حالات استخدام المؤسسات لمنصات التطبيقات

يزداد الطلب على منصات التطبيقات بسبب قابليتها للتوسع والمرونة وقدرات التخصيص. وفي ما يأتي أهم حالات الاستخدام لحلول منصات التطبيقات على مستوى المؤسسة.

تطوير تطبيق السحابة الأصلية

نظرًا لأن المجموعات تتطلع إلى إنشاء المزيد من التطبيقات للسحابة، أصبح تطوير تطبيقات السحابة الأصلية أكثر شيوعًا.

يستفيد تطوير تطبيقات السحابة الأصلية من أحدث التقنيات مثل الخدمات المصغرة وتنسيق الحاويات التي تم إنشاؤها من أجل قابلية التوسع والمرونة في السحابة.

تحديث SAP

تُمكِّن منصات التطبيقات المجموعات من تحديث الأنظمة القديمة مثل SAP وCOBOL بحيث يمكن دمجها مع أنظمة أعمال أحدث وأكثر كفاءة.

تُعد منصات التطبيقات أمًا حساسًا في مواءمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة وحلولها مع مناهج أكثر حداثة قائمة على السحابة وقائمة على البيانات ومناسبة للتطبيقات الحديثة.

التكامل المستمر/التسليم المستمر

تُعد منصات التطبيقات أمرًا حساسًا لمسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD)، وسير عمل عمليات التطوير المؤتمتة التي تعمل على تبسيط تطوير البرمجيات.

في مسارات CI/CD، تكون منصة التطبيقات هي المحور المركزي الذي يتيح للمطورين إدارة التكامل وإنشاء التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها عبر بيئات متنوعة.

إدارة البيانات

تتطلب التطبيقات الحديثة والقوية، مجموعات بيانات كبيرة لوظائفها الأساسية. وتؤدي منصات التطبيقات دورًا مهمًا في مساعدة المؤسسات على جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها بأكثر الطرق فعالية.

وباستخدام واجهات برمجة التطبيقات والبنية التحتية السحابية القابلة للتوسع للغاية، تعمل منصات التطبيقات على تبسيط سير عمل البيانات وأتمتته، وحماية البيانات في أثناء نقلها وتمكين القدرات في الوقت الفعلي.

نشر البرمجيات كخدمة

تساعد منصات التطبيقات، المؤسسات على تقديم حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) وتطبيقات الويب من خلال السحابة بطريقة قابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة.

توفر منصات التطبيقات وقت التشغيل والأجهزة الافتراضية وأدوات تنسيق الحاويات اللازمة لتشغيل التطبيقات المعقدة على نطاق عالمي.

الموارد

الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً يبدأ من البنية السحابية المناسبة

هل أنت مستعد لتفعيل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك؟ اكتشف كيف تسهل IBM Cloud وRed Hat تخصيص الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. كل ذلك في جلسة واحدة. انضم إلى الندوة عبر الإنترنت وابدأ رحلتك نحو النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.
هل تفكر في نقل أحمال التشغيل التقليدية؟ اكتشف لماذا تُعد البنية السحابية الهجينة الخيار الأمثل

يوضح هذا التقرير الصادر عن IDC كيف تتعامل المؤسسات مع أصعب تحديات الترحيل السحابي، ويكشف عن الحلول الفعّالة التي أثبتت نجاحها.
أفضل منصات قواعد البيانات السحابية وفقًا لتصنيف Gartner — من يقدّم الأداء على نطاق واسع؟

استعرض تقرير Magic Quadrant لعام 2024 واكتشف مزودي الأنظمة الذين يدعمون بيئات بيانات عالية الأداء ومهيّأة للحوسبة السحابية الهجينة.
تستخدم GK Cloud Solutions منصة watsonx.ai

من خلال تطبيق IBM Watson Discovery و watsonx Assistant و watsonx.ai على IBM Cloud، لم تعزز شركة EdTech تجربة عملائها فحسب، بل حققت أيضًا فوائد كبيرة في مجال الأعمال.
ما هو الترحيل السحابي؟

اكتشف حلول الترحيل السحابي من IBM المصممة لتبسيط رحلتك إلى التقنية السحابية. تعرّف على أنواع الترحيل المختلفة والاستراتيجيات والمزايا التي تعزز الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار.
السحابة العامة مقابل السحابة الخاصة مقابل السحابة الهجينة

استكشف الاختلافات الرئيسية بين الحلول السحابية العامة والخاصة والهجينة مع IBM. تعرّف على نموذج السحابة الذي يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل لتعزيز المرونة والأمان وقابلية التوسع.
IBM Cloud تعمل على تسريع الابتكار للعملاء

تعرّف على خمس طرق تساعدك فيها IBM Cloud على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن وضع أعباء العمل استنادًا إلى المرونة والأداء والأمان والامتثال والتكلفة الإجمالية للملكية.

حلول ذات صلة

الطبقة المجانية من IBM Cloud 

قم بإنشاء حساب IBM Cloud المجاني واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson.

 إنشاء حساب
 IBM Cloud 

IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية للمؤسسات مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.

 استكشف الحلول السحابية
خدمات الاستشارات السحابية 

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

 الخدمات السحابية
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة باستخدام منصة IBM الآمنة والقابلة للتوسع. ابدأ باستكشاف حلولنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي أو أنشئ حسابًا مجانيًا للوصول إلى المنتجات والخدمات المجانية دائمًا.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي في IBM Cloud أنشئ حسابًا مجانيًا على IBM Cloud
الحواشي

1. حجم سوق برمجيات تطوير التطبيقات، Fortune business insights، أغسطس 2025

2. ملخص سوق المنصة كخدمة (PaaS)، Grandview research، لعام 2024