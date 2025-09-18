ما المقصود ببوابة الذكاء الاصطناعي؟

سواء أكانت خدمات الذكاء الاصطناعي أدوات خاصة مبنية داخليًا أو تم نشرها كنماذج تابعة لجهات خارجية يتم الوصول إليها عبر السحابة، توفِّر البوابات طبقة موحَّدة وخفيفة تربط التطبيقات بالنماذج وتطبِّق سياسات الحوكمة والأمان بشكل متسق على جميع أدوات الذكاء الاصطناعي في المنظومة.

بينما تُتيح بوابات واجهات برمجة التطبيقات (API) التقليدية تبادل البيانات بين العملاء والخدمات الخلفية، تم تصميم بوابات الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الفريدة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. توسِّع هذه البوابات قدرات بوابات API التقليدية لتشمل الوصول والتكامل مع النماذج المتعددة والتوجيه الذكي لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي وموازنة الأحمال الديناميكية وتتبُّع استهلاك الرموز المميزة وتحديد المعدلات وتطبيق سياسات الأمان وغير ذلك المزيد.

قد تتطلب أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، على سبيل المثال، بنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي قادرة على دعم أحمال حسابية هائلة، خاصةً لتدريب التعلم العميق والنماذج الكبيرة. قد تواجه الأنظمة المؤسسية الحالية صعوبةً في توفير النطاق الترددي العالي وزمن الانتقال القصير الذي تحتاجه الشركات لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق الإنتاج.

تساعد بوابات الذكاء الاصطناعي فِرَق التطوير على إدارة البنى المعقدة القائمة على الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر. فهي توفِّر نقطة دخول موحَّدة لجميع تفاعلات نماذج الذكاء الاصطناعي، باستخدام واجهات برمجة التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتنسيق تدفق البيانات والتعليمات والسياسات بين التطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الميزة للفِرَق التحكم في كيفية استخدام نماذج مختلفة ومهام سير عمل الذكاء الاصطناعي والوصول إليها من خلال واجهة موحَّدة واحدة، بدلًا من الاعتماد على واجهة منفصلة لكل نموذج.

وعلى هذا النحو، يمكن أن تساعد بوابات الذكاء الاصطناعي على تبسيط الوصول إلى أنظمة نماذج الذكاء الاصطناعي. فهي تساعد على تقليل الصعوبات التي قد تصاحب تكامل النماذج، وإنشاء هيكل حوكمة مركزي لاعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسة.