ما المقصود بتحليل السجلات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

بيانات السجلات هي سجلات تفصيلية للأحداث التي تحدث في نظام كمبيوتر أو تطبيق أو شبكة. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المُدرَّبة على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على أتمتة تحليل السجلات، واكتشاف الأنماط وحالات الخلل في مجموعات البيانات، وتوفير رؤى فورية حول كيفية عمل النظام أو التطبيق.

مع صعود التقنيات الغنية بالبيانات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتزايد حجم البيانات التي تحتاج المؤسسات إلى جمعها ومعالجتها بشكل هائل. ووفقًا لتقرير حديث، ارتفع حجم سجلات البيانات التي تتطلب التحليل على مستوى المؤسسات بنسبة تصل إلى 250% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.1

مع تطور أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، أصبحت العديد من فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات تعتمد بشكل كبير على أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في جمع ومعالجة وتحليل ملفات وبيانات السجلات. اليوم، تقدِّم بعض أكبر المؤسسات في العالم أدوات تحليل سجلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Microsoft من خلال Azure Monitor Log المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وAWS عبر CloudWatch، وIBM من خلال حل IBM® Watson AIOps.