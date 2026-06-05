تُحدِث إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في كيفية حفاظ مديري الأصول ومديري العمليات وفرق الصيانة على سير العمليات.

تشمل إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي مجموعة من المجالات، بما في ذلك إدارة محافظ الأصول، وإدارة الثروات، وإدارة المخاطر، وإدارة الاستثمارات، والامتثال. وتُعد حلول إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطبيق عبر محافظ الأصول، بما في ذلك العقارات والمرافق، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وأصول تكنولوجيا المعلومات، والأصول الرقمية. يمكن أن تشير إدارة الأصول إلى الخدمات المالية أو الجانب التشغيلي للأعمال. تهدف هذه المقالة إلى تغطية إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي للمعدات المادية والبنية التحتية المهمة.

تستخدم حلول إدارة الأصول والمرافق الموحدة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة الأصول، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التقليدي، بهدف تحسين سير العمل، وأتمتة التتبع، والحد من قيود القوى العاملة. وتُبنى نماذج الأساس هذه على النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) ويُجرى تدريبها على كمية هائلة من البيانات.

تعمل هذه التقنية على تحويل المؤسسات من الصيانة المجدولة أو التفاعلية إلى الرقابة المستمرة على الأصول القائمة على البيانات. ومن خلال التحليلات التنبئية ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات تعزيز قيمة أصولها.

تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي للأصول المادية على تغيير معادلة الأعمال بأكملها في المؤسسات وتساعد المديرين التنفيذيين على تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية.