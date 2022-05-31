تركّز إدارة الأصول الذكية على أتمتة العمليات التشغيلية. يساعد ذلك في تبسيط صيانة الأصول وإدارتها، وتقليل نقاط الاختناق والعمل اليدوي، مما يُحسّن مدة التشغيل والإنتاجية ويُسهم في خفض التكاليف.

في عالم إدارة المباني والمساحات، تستخدم الشركات حلول إدارة مكان العمل المتكاملة التي تعتمد على البيانات، وإنترنت الأشياء (IOT)، والذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الحلول المؤسسات على تصميم بيئة عمل آمنة ومرنة، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتحسين الكفاءة التشغيلية.