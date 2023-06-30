CMMS مقابل EAM: أداتان لإدارة الأصول تعملان معًا بشكل رائع

لا يمكن لمعظم المجموعات أن تعمل من دون أصول مادية. توفر الآلات والمعدات والمرافق والمركبات قيمة اقتصادية أو تُحسن من كفاءة العمليات التشغيلية. وفي معظم الحالات، تكون أساسية للأداء، بغض النظر عما إذا كانت محفظة كمبيوتر محمول صغيرة الحجم أو مجموعة نقل واسعة النطاق. تعتمد شركات الطاقة على إمدادات الطاقة غير المنقطعة، وشركات الطيران تهدف إلى ضمان سلامة الركاب، والمستشفيات يجب أن توفر رعاية عالية الجودة للمرضى، وشركات النقل تحتاج إلى بيانات محدثة عن قطع الغيار للحفاظ على مستويات الخدمة.
لا يمكن للمجموعات أن تعمل بفعالية إذا لم تستثمر للحفاظ على تشغيل الأصل بفعالية من حيث التكلفة طوال دورة حياتها. وللقيام بذلك، يحتاج التقنيون ومديرو المرافق وفرق الصيانة ومهندسو الموثوقية ومديرو المشروعات إلى معلومات دقيقة وفورية في متناول أيديهم.
إدارة الأصول ليست استثناء، حيث تسعى المجموعات إلى معالجة التحول الرقمي بشكل إستراتيجي في حلول إدارة أصول المؤسسة بهدف إدارة التغيير على المدى الطويل.
هناك حلان شائعان لإدارة الأصول والصيانة هما أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) وإدارة الأصول المؤسسية (EAM):
واعتمادًا على متغيرات مثل نوع الأصل وحجم الأعمال وحجم العمليات، يوفر كل حل وظائف وفوائد مختلفة لتتناسب مع متطلبات الصيانة الخاصة بالمجموعة. دعونا نستكشف هذه الأمور بعمق أكبر.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) هو نوع من برنامج إدارة الصيانة الذي يجعل معلومات الصيانة مركزية ويسهل عمليات الصيانة ويوثقها. ويقوم نظام CMMS بأتمتة سير عمل إدارة الأصول الحساسة ويجعلها قابلة للوصول وقابلة للتدقيق.
من أساسيات نظام CMMS قاعدة بيانات مركزية تنظم المعلومات حول الأصول ومهام الصيانة وتنقلها إلى أقسام وفرق الصيانة لمساعدتهم على أداء وظائفهم بفعالية أكبر. وعادةً ما تتضمن وحدات لتتبع الموظفين وشهادات المعدات (إدارة الموارد والعمالة)، وتخزين البيانات الخاصة بالأصول الفردية مثل الأرقام التسلسلية والضمانات (سجل الأصول)، والأنشطة المتعلقة بالمهام مثل أرقام أوامر العمل وجداول الصيانة الوقائية (إدارة أوامر العمل). يتم أيضًا تضمين ميزات أخرى مثل إدارة البائعين والمخزون وإعداد التقارير والتحليل (على سبيل المثال، لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية أو تحسين مخزون MRO) ومسارات التدقيق في حلول برامج CMMS.
تطورت CMMS في ستينيات القرن الماضي عندما بدأ التعقيد المتزايد للعمليات في الشركات الكبيرة في كشف القيود وأوجه القصور في الإدارة اليدوية والورقية. وكانت البيانات معزولة ومخبأة في العديد من جداول البيانات وخزائن الملفات، وكان تنفيذ المهام يدويًا يستغرق وقتًا طويلاً.
خلال الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع تزايد القدرة على تحمل تكلفة التقنيات وتوسع ترابطها، توسعت وظائف نظامCMMS لتشمل إدارة أوامر العمل، حيث تقوم الشركات بتعيين أوامر العمل وقوائم الفحص ومراقبتها واستكمالها في مكان واحد. كما تمت إضافة ميزات أخرى، مثل إدارة المشروعات وشراء قطع الغيار، مع تقدم الحلول. تعتمد العديد من الصناعات على CMMS لتحسين رؤية الأصل وسير العمل، وتبسيط العمليات والصيانة، وإدارة القوى العاملة الميدانية المتنقلة، وضمان الامتثال في مجالات التدقيق وإعداد تقارير الصحة والسلامة والبيئة على سبيل المثال.
يوفر برنامج إدارة الأصول المؤسسية (EAM) نظرة عامة شاملة ومتكاملة للأصول المادية للشركة ويستخدم لصيانة الأصول والمعدات التشغيلية والتحكم فيها طوال دورة حياتها بالكامل، بغض النظر عن موقعها.
عادةً ما تغطي حلول إدارة أصول المؤسسة أوامر العمل، وإدارة العقود والعمالة، وصيانة الأصول، والتخطيط والجدولة، ورصد الحالة، وتحليل الموثوقية، وتحسين أداء الأصول، وإدارة سلسلة التوريد، وتطبيقات البيئة والسلامة (EHS). فهي تقوم بتخزين كميات كبيرة من البيانات التي يمكن تحليلها وتتبعها، حيث تقوم المجموعات بتخصيص مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الخاصة بها وفقًا لاحتياجاتها الخاصة. ويمكن أن ترتبط حلول إدارة أصول المؤسسة أيضًا بأنظمة إدارة المؤسسات الأخرى وعمليات سير العمل مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، ما يوفر مصدرًا واحدًا للأصل.
نشأت EAM من نظام CMMS في أوائل التسعينيات، حيث جمعت بين تخطيط الصيانة وتنفيذها والمهارات والمواد والمعلومات الأخرى التي تشمل تصميم الأصل وصولاً إلى إيقاف التشغيل. وقد استفاد من هذا التوسع في النطاق بشكل خاص الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الأصول المادية أو ذات البنى التحتية المعقدة للأصول حيث تُعد فعالية إدارة الأصول وعائد الاستثمار من المساهمين الرئيسيين في النتيجة النهائية.
على سبيل المثال، في صناعات النفط والغاز أو التعدين، هناك حاجة ماسة إلى إدخال معلومات السلامة والموثوقية والامتثال في عمليات سير العمل. وفي مجال الدفاع، هناك لوائح صارمة حول تتبع الأصول المحتملة التي قد تكون خطرة، وتعتمد سلامة العمليات على الجاهزية التشغيلية للأصل في مواقع متباينة.
تستخدم المجموعات EAM لتوفير الموارد المالية التي قد تُهدَر على المشكلات التي يمكن تفاديها وفترة التعطل غير الضرورية ولتعزيز كفاءة الأصل والأداء وعمره الافتراضي. من خلال مجموعة من إستراتيجيات الصيانة والأتمتة والتقنيات مثل إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن لـ EAM استخدام الصيانة الوقائية والتنبؤية لمراقبة المشكلات وحلها قبل حدوثها، وتعظيم استخدام الأصول، ودمج التطبيقات التشغيلية وتوفير تحليلات متعمقة للتكلفة. وتتمثل النتيجة في أن المتخصصين في إدارة الأصول يتخذون قرارات أفضل ويعملون بكفاءة أكبر، ما يزيد من الاستثمارات في الأصول المادية.
تتشابه برامج CMMS وبرنامج إدارة أصول المؤسسة في الغرض —وهو إطالة أمد أداء الأصل وتحسينه، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، وتقليل التكاليف من خلال زيادة مدة التشغيل وتقليل فترة التعطل وإطالة عمر الأصل. وعلى الرغم من وجود بعض التداخل، إلا أنها ليست متشابهة، ولديها اختلافات رئيسية في الوظائف والنهج وسياق العمل، حيث تقدم أدوات وموارد إدارية مختلفة. بشكل عام، في حين أن معظم أنظمة EAM لديها قدرات CMMS، فإن حلول CMMS الأكثر تقدمًا فقط لديها بعض وظائف EAM. بعض الاختلافات الرئيسية موضحة أدناه ولكن مدى هذه الاختلافات يتباين حسب المورد.
نظام CMMS مخصص لـ MRO (للصيانة والإصلاح والعمليات) للأصول المادية والمعدات، وتتبع أنشطة الصيانة للأصل في الشركة والجدولة والتكاليف بمجرد تثبيت الأصل. من ناحية أخرى، توفر EAM فهمًا أكبر لتكلفة دورة حياة الأصل وقيمته من خلال إدارة دورة حياة الأصل بأكملها من البداية إلى النهاية. إن القدرة على تتبع الأصول وتقييمها ومراقبتها وإدارتها وتحسين جودتها وموثوقيتها وقياس أوجه القصور، تعني أن الشركة يمكنها تحقيق أقصى استفادة من أصولها وتجنب الاضطرابات غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر في التشغيل السلس لعملياتها.
توفر EAM أيضًا بيانات عن تكاليف العمر الافتراضي—مثل الشراء والصيانة والإصلاح والخدمة—ما يساعد الشركات على فهم التكلفة الإجمالية لملكية الأصول الفردية. وعلى الرغم من أن حلول CMMS أصبحت أكثر تطورًا، إلا أنها لا تتضمن عادةً ميزات إضافية مثل المحاسبة المالية عالية المستوى أو التكاليف المرتبطة بالمشتريات أو إيقاف التشغيل.
تختلف EAM أيضا عن CMMS من حيث أن EAM توفر دعمًا متعدد المواقع عبر مواقع عمل ومناطق جغرافية متعددة. ولا توفر معظم حلول CMMS سوى دعم لموقع واحد أو دعمًا محدودًا للمواقع المتعددة. ويمكن أن يكون ذلك ميزة كبيرة للصناعات مثل الطاقة أو النقل الجماعي التي تدير محفظة الأصول الموزعة على نطاق واسع.
تغطي EAM مجموعة متنوعة من وظائف الأعمال أكثر من أنظمة CMMS؛ حيث لا يتم عادةً تغطية ميزات مثل إدارة العقود وإدارة الأسطول والمخططات وتتبع الضمان ومراقبة الطاقة والتطبيقات الخاصة بالصناعة في أنظمة CMMS. كما يمكن أن تعمل EAM مع مجموعة واسعة من برامج المؤسسات الأخرى، مثل التحليل المالي وإدارة سلسلة التوريد والمشتريات والمخاطر والامتثال والاستدامة. ويميل CMMS فقط إلى التكامل مع الأنظمة الأخرى لأتمتة المهام المتكررة، على الرغم من أن القليل منها يتضمن قدرات الشراء.
ومع ذلك، يمكن أن تكون تكلفة تنفيذ EAM أكثر تكلفة من نظام CMMS في المقام الأول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعقيده الأكبر وتكاليف الإعداد الإضافية الناجمة عن التكامل مع وظائف الأعمال الأخرى. وتعمل نماذج البرمجيات كخدمة (SaaS) على تغيير هذا الوضع، ما يجعل تكاليف CMMS وEAM أقرب إلى بعضها البعض، وهو ما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة بشكل متزايد مع الفوائد الإضافية لبرنامج EAM.
على الرغم من أن أنظمة CMMS الحديثة يمكن أن تقدم أكثر من مجرد الصيانة وأن الخط الفاصل بين نظام CMMS وEAM غير واضح، إلا أنهما يظلان حلين متميزين. يمكن النظر إلى نظام CMMS على أنه مجموعة فرعية من إدارة الأصول المؤسسية EAM، ومن المحتمل أن يكون مسارًا نحو إدارة الأصول المؤسسية على نطاق واسع وأكثر قوة. وغالبًا ما يتم استخدام الاثنين معًا أو قد يكون نظام CMMS كافيًا للشركات ذات محافظ الأصول الصغيرة وفرق الصيانة. ومع ذلك، عندما تتطلع الشركات إلى توسيع نطاق الأنظمة وتوحيدها عبر أقسام متعددة، يمكن أن تؤثر قيود نظام CMMS في القيمة الإجمالية.
في نهاية المطاف، يعتمد اختيار البرنامج على العديد من العوامل، ولكن بشكل عام، إذا كنت تتطلع إلى فهم أعداد كبيرة من الأصول وإدارتها في مواقع متعددة عبر دورة حياتها بالكامل ودمج وظائف الأعمال الأخرى مثل الموارد البشرية والمالية، فمن المرجح أن تكون إدارة الأصول المؤسسية EAM هي الطريقة المثلى.
لا مزيد من البحث. تجمع باقة تطبيقات IBM® Maximo Application Suite بين نظام إدارة الأصول المؤسسية الرائد عالميًا وجميع فوائد نظام CMMS.
حقِّق أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام Maximo Application Suite. إنها منصة واحدة متكاملة ورائدة في السوق قائمة على السحابة وتستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والتحليلات لتحسين الأداء وإطالة دورة حياة الأصل وتقليل فترة التعطل التشغيلي والتكاليف. فهو يوفر لك تطبيقات CMMS وEAM قابلة للتكوين، التي يمكن أن تساعدك على إدارة أصول شركتك وعملياتها وأفرادها.
استخدم العمليات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية المصنع وتقليل المخزون وتبسيط إدارة الأصول.
بفضل الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي وبيانات إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن للأصول المتصلة والذكية تحسين الأداء والتكيّف مع الظروف المتغيرة والمساعدة في ضمان الاستمرارية.
تحسين الجداول والموارد وأداء الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite.
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. يمكنك إدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبئية لتحسين موثوقية الأصول.