تتوقع الأبحاث التي أجرتها مؤسسة Gartner® أنه بحلول عام 2024 ستكون بيانات 75% من سكان العالم الشخصية خاضعة للوائح الخصوصية الحديثة.¹ تتمثل مهمتك كقائد للبيانات في التعامل مع السياسات والتقنيات التي تزداد تعقيدًا حتى تتمكن من ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة وحمايتها. إن حماية البيانات هو المصطلح الشامل الذي يشمل الخصوصية والامتثال وأمن البيانات وأخلاقيات البيانات. ويمثل اتباع نهج شامل لحماية البيانات وتعزيز الأمن الإلكتروني أحد وسائل الحماية من الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك برمجيات طلب الفدية، كما يحافظ على الامتثال التنظيمي لتجنب الغرامات الباهظة وتقديم الذكاء الاصطناعي المسؤول وتوفير تجارب استثنائية للعملاء.

في عام 2022، بلغت تكلفة الاختراق الأمنية للبيانات أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ متوسطها 4.35 مليون دولار أمريكي.² وهذا غير التكاليف الخفية التي تتكبدها سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء لها. يرغب المستهلكون في حماية خصوصية بياناتهم، وقد استجاب صانعو السياسات لذلك من خلال إقرار لوائح جديدة لخصوصية البيانات. وقد تتكبد المؤسسات غير المستعدة لمتطلبات الامتثال الجديدة ثمناً باهظاً. فمع ظهور المزيد من اللوائح التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) والقانون العام لحماية البيانات الشخصية (LGPD)، أصبح من المتوقع عالميًا أن تقوم المؤسسات بدمج معايير حماية البيانات الشاملة في استراتيجيتها الشاملة للبيانات.

ولا يقتصر هذا النهج على النظر في كيفية جمع البيانات ومن ثم الحفاظ على امتثالها وخصوصيتها؛ بل يتعلق أيضًا بفهم كيفية استخدام البيانات الحساسة في العالم اليوم. فهو يدفع المؤسسات لطرح أسئلة من بينها تلك المتعقلة بمدى أخلاقية وسائل جمع هذه البيانات، وما هي استخدامات هذه المعلومات؟ هل أخبرنا الأفراد الذين جمعنا منهم هذه البيانات بنوايانا؟ ما هي مدة الاحتفاظ بهذه البيانات وأين سيتم الاحتفاظ بها؟ هل نحن على دراية تامة بإدارة المخاطر وتطورات البرامج الضارة؟ يجب أن يكون الأشخاص الذين يعملون في مجال جمع البيانات، وخاصةً قيادة المؤسسات، على دراية تامة بهذه النقاشات.