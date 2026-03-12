iPaaS frente a ETL

Tanto las plataformas de integración como servicio (iPaaS) como las plataformas de extracción, transformación y carga (ETL) ayudan a las organizaciones a integrar fuentes de datos y a eliminar los silos de datos. Pero cada solución se dirige a diferentes casos de uso y opera en diferentes niveles de orquestación.
iPaaS es una solución de integración basada en la nube alojada por proveedores que conecta servicios, sistemas y fuentes de datos dispares, optimizando automatizaciones y flujos de trabajo a nivel empresarial. Las herramientas ETL, por su parte, están optimizadas para procesar grandes volúmenes de datos para análisis o almacenamiento.
Si bien tanto iPaaS como ETL ayudan a optimizar las integraciones de datos, las plataformas iPaaS suelen ser más adecuadas para flujos de datos y automatizaciones basados en eventos y en tiempo real. Por ejemplo, una empresa podría utilizar una solución iPaaS para actualizar automáticamente sus sistemas de inventario y gestión de relaciones con los clientes (CRM) cada vez que un cliente realiza un pedido, o para automatizar los flujos de trabajo de incorporación de empleados.
Mientras tanto, los sistemas ETL se utilizan generalmente para el procesamiento por lotes a gran escala, donde los datos sin procesar se canalizan desde múltiples fuentes, se transforman en un formato estandarizado y se cargan en un repositorio central (como un data lake o depósito de datos). Luego, las organizaciones pueden introducir estos datos en plataformas de analytics y business intelligence para tomar decisiones comerciales mejor informadas. Tradicionalmente, las transferencias de datos se realizan a intervalos predefinidos, en lugar de en tiempo real, priorizando la precisión y la estabilidad sobre la velocidad, aunque muchas arquitecturas ETL modernas ahora también admiten la comunicación basada en eventos.
Las empresas no necesariamente tienen que elegir entre iPaaS y ETL: pueden considerarse soluciones complementarias que satisfacen distintas necesidades comerciales.
iPaaS es una buena opción para las empresas que necesitan una solución de integración completa y unificada. Su suite de herramientas permite a las organizaciones diseñar y supervisar automatizaciones personalizadas o preconfiguradas, gestionar el ciclo de vida de las API y optimizar los flujos de datos, lo que agiliza los procesos de negocio en entornos on premises, híbridos y en la nube.
Mientras tanto, las plataformas ETL podrían ser ideales para las organizaciones que necesitan procesar, organizar y dar sentido a grandes cantidades de datos no estructurados de fuentes Dispar.
A medida que las empresas modernas adoptan cada vez más sistemas escalables basados en la nube y en microservicios, las diferencias entre iPaaS y ETL empiezan a difuminarse: muchas soluciones iPaaS ahora incluyen capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos similares a las de ETL, además de las funciones de integración tradicionales. Las plataformas ETL, por su parte, están siguiendo el ejemplo de iPaaS al ofrecer compatibilidad con flujos de trabajo basados en eventos, optimización de datos impulsada por IA y supervisión avanzada.
Analicemos más a fondo tanto iPaaS como ETL para comprender mejor sus diferencias.
iPaaS es una suite de software de alto nivel que puede facilitar una amplia gama de capacidades de integración, incluida la transformación y sincronización de datos, la orquestación de pipelines de datos, el monitoreo centralizado y la gestión de API. iPaaS permite que diferentes sistemas, incluidas aplicaciones SaaS, microservicios, sistemas heredados y otros componentes, intercambien datos a través de protocolos, arquitecturas y formatos de datos.
Tradicionalmente, las organizaciones utilizaban sistemas de integración de aplicaciones empresariales (EAI) o soluciones personalizadas basadas en middleware para integrar aplicaciones y sistemas. iPaaS proporciona una actualización moderna, con plataformas diseñadas para integrar aplicaciones y fuentes de datos en entornos on premises, híbridos y multinube. Estas plataformas suelen ser ideales para flujos de trabajo que priorizan las API.
A diferencia de las plataformas de EAI, que suelen gestionarse internamente, iPaaS sigue un modelo de software como servicio, en el que las organizaciones se suscriben para acceder a un conjunto de herramientas de integración alojadas por un proveedor externo. El proveedor ofrece la infraestructura de integración subyacente y, al mismo tiempo, permite a los clientes crear y personalizar automatizaciones mediante herramientas de bajo código, conectores predefinidos y plantillas de arrastrar y soltar.
Este enfoque puede mejorar la agilidad del equipo y acelerar los despliegues: en lugar de crear integraciones individuales desde cero, los equipos de TI pueden utilizar la plataforma iPaaS para estandarizar y optimizar los procesos de mantenimiento y programación que consumen muchos recursos.
Las herramientas de iPaaS también cuentan con un plano de control centralizado, donde los equipos de TI pueden monitorear el movimiento de datos, identificar desalineaciones y errores y aplicar políticas de gobernanza y cumplimiento. Los paneles proporcionan visibilidad de la integración de extremo a extremo, lo que ayuda a los equipos a optimizar las asignaciones de datos, reducir los cuellos de botella en el rendimiento y detectar vulnerabilidades de seguridad.
Las primeras soluciones de iPaaS se diseñaron principalmente para facilitar transacciones sin estado y de corta duración en las que el servidor receptor no conserva los datos entre sesiones, enfatizando la escalabilidad, la conectividad y la velocidad. Este enfoque arquitectónico funcionó bien para casos de uso en tiempo real, pero tuvo dificultades para adaptarse a una orquestación compleja y con estado que requería un contexto persistente en todos los pasos.
Sin embargo, hoy en día, estas limitaciones son menos preocupantes, ya que las principales plataformas iPaaS ahora admiten despliegues sin estado y con estado, lo que ayuda a facilitar flujos de trabajo complejos de varios pasos y procesamiento por lotes sin sacrificar el rendimiento. Del mismo modo, muchas soluciones iPaaS modernas ahora permiten a las organizaciones ejecutar múltiples tiempos de ejecución de integración en paralelo, con algunos motores de flujo de trabajo diseñados para comunicación sincrónica (solicitud-respuesta) en tiempo real y otros para automatizaciones asincrónicas (basadas en eventos) no urgentes. Estas capacidades varían según la plataforma y el proveedor.
A pesar de estas innovaciones modernas, los equipos con necesidades de integración no convencionales o perimetrales pueden encontrar iPaaS demasiado limitante, prefiriendo en cambio
Las plataformas ETL ayudan a las organizaciones a consolidar, procesar y organizar información de múltiples fuentes de datos para su uso en analytics, auditoría, entrenamiento de modelos de IA y otras aplicaciones.
El proceso comienza con la extracción, donde los datos se recopilan de múltiples fuentes (como bases de datos relacionales, aplicaciones SaaS, API, documentos de texto y archivos de registro) y se llevan a un área central de preparación. Los datos se condicionan y transforman (mediante enriquecimiento, desacoplamiento, desnormalización y otros procesos) antes de llegar finalmente a un sistema objetivo, como un data lake, un depósito de datos o un servidor en la nube.
Debido a que las herramientas ETL consolidan, limpian y refinan datos a través de fuentes dispares, pueden mejorar la toma de decisiones empresariales, proporcionando un contexto más profundo sobre cómo interactúan entre sí las diferentes aplicaciones y componentes de TI. Los procesos ETL también ayudan a garantizar que las organizaciones logren una visión unificada del comportamiento y el rendimiento del sistema.
Las organizaciones suelen automatizar los pipelines de ETL, ya sea a través de sistemas gestionados internamente o con una solución ETL de terceros, lo que reduce la entrada manual de datos y mejora la precisión. Un proceso relacionado llamado ETL inverso recopila datos almacenados en un depósito de datos y los envía a sistemas operativos, aplicaciones SaaS u otros consumidores posteriores.
Históricamente, los procesos ETL se llevaban a cabo on premises, pero las herramientas ETL más recientes pueden funcionar tanto en entornos locales como en la nube e híbridos. De manera similar, mientras que las soluciones ETL tradicionales estaban optimizadas para el procesamiento por lotes (donde las transferencias de datos se realizan en tiempos programados y predefinidos), muchos marcos ETL modernos ahora también admite comunicación en tiempo real impulsada por eventos. Las arquitecturas ETL con capacidad de transmisión pueden capturar y organizar datos en segundos o minutos, lo que permite flujos de trabajo de orquestación de datos de Internet de las cosas (IoT), pipelines de detección de fraude, análisis en tiempo real y otros casos de uso dependientes del tiempo.
Cuando se implementan correctamente, las plataformas ETL pueden gestionar datos de manera precisa y confiable a gran escala y mejorar la auditabilidad de los flujos de trabajo. Esto es particularmente útil en industrias altamente reguladas, como la atención médica, las finanzas y la energía. También son una buena opción para las organizaciones que trabajan con datos confidenciales (como registros médicos o financieros) porque el cifrado, el enmascaramiento y otras medidas de seguridad se llevan a cabo a mitad del proceso (durante la transformación), lo que ayuda a garantizar que los datos cumplan con los protocolos de seguridad cuando lleguen a su destino.
Los flujos de trabajo de ETL suelen ser adecuados para procesos de refinamiento de datos repetibles y a gran escala, especialmente aquellos que requieren una potencia de procesamiento más intensiva y una gestión y almacenamiento de datos avanzados, y donde la confiabilidad y la precisión importan más que la flexibilidad y la agilidad.
Por lo tanto, a medida que convergen las capacidades de ETL e iPaaS, la dicotomía ya no se centra tanto en cómo se mueven los datos por el sistema, sino más bien en si una empresa da prioridad a la profundidad del esquema (ETL) o a la accesibilidad y la conectividad (iPaaS).
Las empresas suelen preferir las herramientas ETL por su coherencia, control detallado y eficiencia a gran escala. Mientras tanto, iPaaS a menudo proporciona una mayor flexibilidad y facilidad de uso, lo que permite integraciones de SaaS más rápidas, especialmente para equipos no técnicos. Aun así, hay excepciones, con soluciones híbridas que equilibran el alto rendimiento y la estabilidad de ETL con la agilidad de iPaaS. Las capacidades, fortalezas y limitaciones variarán según el proveedor y la plataforma.
Extraer, cargar, transformar (ELT) es una variante moderna y basada en la nube de la ETL tradicional. Después de extraer los datos, ELT omite la etapa de transformación y envía los datos sin procesar directamente a data lakes u otro sistema de destino. El sistema de destino (también llamado recurso de destino) puede usar sus propias capacidades informáticas para mapear, convertir y transformar datos según sea necesario más adelante.
Los data lakes son una opción de almacenamiento popular en los marcos ELT porque pueden ayudar a las organizaciones a almacenar grandes cantidades de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados a un costo relativamente bajo. Los data lakehouses, que combinan la flexibilidad de los data lakes con la aplicación de esquemas de los depósitos de datos, son otra opción popular de almacenamiento.
Ambos enfoques permiten a las organizaciones procesar y refinar los datos donde residen, en lugar de copiarlos en un sistema separado y aislado para la transformación. (Normalmente, los data lakes sin procesar no incluyen capacidades de transformación. La transformación la gestiona un motor de cálculo externo, superpuesto por capas. Los lakehouses y las plataformas de almacenamiento modernas similares a menudo tienen un motor de transformación integrado).
Debido a que ELT omite el paso inicial de transformación de datos (en cambio, la transformación ocurre en sentido descendente), evita las ralentizaciones y los cuellos de botella de migración que pueden afectar los pipelines ETL tradicionales. Sin embargo, sin un control adecuado, las plataformas ELT pueden volverse difíciles de usar; las organizaciones podrían tener dificultades para dar sentido a los datos sin procesar y no estructurados a medida que se acumulan gradualmente en el almacenamiento.
En los últimos años, ELT se ha convertido en el patrón preferido para las empresas modernas por varias razones, entre ellas:
Sin embargo, ETL sigue siendo común en industrias reguladas donde los datos confidenciales sin procesar no se pueden almacenar sin enmascarar o filtrar previamente, en escenarios con estrictos requisitos de minimización de datos y en entornos empresariales heredados que dependen de la infraestructura on-prem (en lugar del almacenamiento en la nube).
En resumen, ELT se ha convertido en el estándar en pilas de datos modernas y nativas de la nube, pero ETL sigue siendo popular en escenarios donde las restricciones de cumplimiento, seguridad o infraestructura requieren transformación antes de la carga. ELT es sólido para datos semiestructurados de gran volumen, mientras que ETL sigue siendo el preferido para datos que requieren una transformación pesada y compleja o una validación estricta antes de aterrizar. No es raro que las empresas ejecuten ambos patrones según la fuente de datos o el caso de uso.
|iPaaS
|ETL
|Alcance
|Solución de integración completa
|Diseñar y gestionar pipelines de datos de gran volumen con profundidad y precisión
|Casos de uso
|Facilitar intercambios de datos en tiempo real, sincronizaciones, automatizaciones de flujos de trabajo e intercambios de aplicación a aplicación
|Procesamiento por lotes para transferencias de datos repetibles a gran escala (aunque las variantes modernas también admiten flujos de trabajo en tiempo real basados en eventos)
|Entorno arquitectónico
|Abarca entornos en la nube, on-prem e híbridos
|Tradicionalmente on-prem, pero cada vez más disponible a través de servicios en la nube
|Responsabilidad
|La organización se suscribe para acceder a una suite de software de integración de terceros
|Históricamente se ha gestionado de forma interna, pero el modelo SaaS está ganando cada vez más terreno
|Beneficios
|Capacidades en tiempo real y basadas en eventos (junto con el creciente soporte para el procesamiento por lotes), alta escalabilidad y observabilidad y monitoreo integrados
|Coherente, predecible y preciso; confiable para industrias altamente reguladas y grandes volúmenes de datos
|Limitaciones
|Procesamiento de datos de gran volumen y no estructurados (aunque las principales soluciones modernas son capaces/mejoran en estas áreas); el proveedor mantiene el control de la infraestructura subyacente, lo que puede ser limitante en industrias altamente reguladas
|Históricamente, no está optimizado para flujos de datos en tiempo real (esto es menos preocupante en los marcos ETL modernos, que pueden admitir intercambios de datos basados en eventos); alcance limitado en comparación con iPaaS; requiere un mayor nivel de experiencia para crear y mantener flujos de datos
Las soluciones iPaaS proporcionan una amplia gama de herramientas centradas en la integración que pueden ayudar a las organizaciones a optimizar la lógica del flujo de trabajo, diseñar automatizaciones multiservicio y optimizar el rendimiento del sistema. En conjunto, estas características personalizables basadas en la nube mejoran la conectividad y la agilidad en toda la empresa, al tiempo que ayudan a los equipos a eliminar desalineaciones y silos de datos.
Las plataformas iPaaS permiten que las aplicaciones y los servicios intercambien datos perfectamente, a menudo a través de API, superando las incompatibilidades de datos y arquitectura.
Las soluciones iPaaS ayudan a los desarrolladores a utilizar conectores preconfigurados o herramientas de código bajo y sin código para crear automatizaciones que involucran múltiples servicios.
A medida que las organizaciones recurren cada vez más a agentes de IA y otras identidades no humanas para manejar tareas complejas, las plataformas iPaaS pueden proporcionar orquestación, seguridad y observabilidad de alto nivel para flujos de trabajo que priorizan la IA.
iPaaS ofrece a los equipos la capacidad de diseñar y desplegar rápidamente automatizaciones sincronizadas, donde los eventos en un sistema activan automáticamente acciones en otro, mejorando la agilidad y la conectividad.
Si bien las plataformas iPaaS se utilizan a menudo para la integración de datos internos, también pueden ayudar a facilitar conexiones seguras con socios externos durante las transferencias de archivos y datos B2B. Las soluciones iPaaS pueden utilizar cifrado, auditoría y tokenización (conversión de información confidencial a formatos seguros) para ayudar a garantizar la seguridad de los datos durante el tránsito.
Las plataformas iPaaS pueden conectar servicios heredados con herramientas modernas a través de API, transformando los formatos antiguos para que sean compatibles con los sistemas actuales. Este enfoque permite a las empresas ampliar el ciclo de vida de los sistemas heredados y preservar los datos históricos para que puedan utilizarse para analytics avanzados, sistemas de IA y otras aplicaciones.
Las herramientas ETL ayudan a las empresas a recopilar, transformar y almacenar datos de fuentes dispares de forma segura y eficiente, incluidos dispositivos IoT, bases de datos relacionales y aplicaciones SaaS. Al estandarizar y refinar datos previamente saturados o ilegibles, las herramientas ETL permiten que los sistemas posteriores generen insights empresariales precisos y coherentes.
Los casos de uso incluyen:
Las herramientas ETL son adecuadas para el procesamiento asíncrono por lotes, donde se realizan trabajos de datos de gran volumen programados regularmente durante las horas de menor actividad, lo que reduce los costos y mejora la precisión. Dado que los flujos de datos se definen de antemano y se mantienen constantes a lo largo del tiempo, el procesamiento por lotes es muy fácil de auditar y supervisar, lo que suele traducirse en un rendimiento más estable y confiable, así como en menos riesgos de seguridad.
Las plataformas ETL proporcionan registros completos y pistas de auditoría, lo que ayuda a las empresas a mantener el cumplimiento de las normas y regulaciones legales. La detección de errores integrada permite a las empresas identificar y corregir desajustes antes de que se propaguen a las fases posteriores del proceso.
Muchas soluciones ETL proporcionan cifrado, tokenización, controles de acceso y otras medidas de seguridad integradas, lo que ayuda a garantizar que la información confidencial, como los datos de los clientes, esté protegida, sin dejar de ser accesible para los stakeholders relevantes.
ETL puede mejorar los sistemas de business intelligence y analytics filtrando datos duplicados o superfluos y estandarizando los datos no estructurados para que sean fácilmente legibles e interpretables, lo que lleva a insights y predicciones más precisos y relevantes.
Los paneles pueden ayudar a los equipos a visualizar y perfeccionar la arquitectura de datos, mejorando la eficiencia y el rendimiento.
A medida que las organizaciones pasan de los servidores tradicionales a las aplicaciones en la nube, pueden tener dificultades para migrar años de datos históricos. Las actualizaciones de servicios a nivel empresarial, como cambiar a un nuevo proveedor de CRM o planificación de recursos empresariales (ERP), también pueden ser operativamente desafiantes y costosas.
Las herramientas ETL pueden agilizar el proceso de migración automatizando flujos de datos de gran volumen a través de tácticas como el procesamiento paralelo, la partición y la indexación.
Las herramientas ETL consolidan e integran datos de múltiples fuentes para que los equipos estén alineados en torno a una fuente compartida de verdad. Muchas soluciones ETL ofrecen herramientas integradas de observabilidad y gestión, a las que se puede acceder a través de una interfaz de usuario (IU) en la que los equipos pueden visualizar, diseñar, configurar y supervisar los flujos de datos.
Mientras que algunas herramientas ETL cuentan con un plano de control centralizado, otras se basan en herramientas de orquestación de flujos de trabajo de terceros o internas. Dependiendo de las herramientas, estas pueden requerir conocimientos más avanzados de programación y gestión de esquemas.
ETL puede mejorar la calidad del entrenamiento de modelos de IA al proporcionar datos filtrados y confiables para que los modelos de lenguaje grandes (LLM) los ingieran.
Por ejemplo, un equipo puede crear un LLM que se haya ajustado para cumplir con las pautas específicas de la marca, con la plataforma ETL proporcionando un conjunto de datos refinado y preciso. Las entradas de alta calidad también pueden reducir la deriva, donde la precisión y el rendimiento del modelo se degradan con el tiempo debido a cambios incoherentes en los datos ascendentes.
Si bien iPaaS y ETL han abordado históricamente diferentes necesidades de integración de datos, los enfoques están convergiendo de manera gradual. Una de las razones es que las organizaciones ya no necesitan decidir entre la velocidad y la escalabilidad de los flujos de trabajo que priorizan las API y la precisión y estabilidad del procesamiento de datos orientado a lotes.
En cambio, los enfoques distribuidos nativos de la nube permiten a los proveedores de integración admitir tanto intercambios de datos ligeros y en tiempo real como procesos de integración complejos basados en intervalos bajo el mismo marco arquitectónico y de gobernanza. Por ejemplo, algunas soluciones ETL modernas incorporan gestión de pipelines con código bajo y sin código, orquestación de datos impulsada por IA y capacidades sin servidor, que reflejan las características típicas de iPaaS.
Mientras tanto, para proporcionar una solución de integración de extremo a extremo para los clientes, algunos proveedores de iPaaS ahora incorporan características similares a ETL, como procesamiento por lotes y mapeo avanzado de flujo de datos junto con sus capacidades típicas de integración de aplicación a aplicación.
Podría decirse que las empresas tienen más flexibilidad que nunca sobre la forma en que gestionan las integraciones en toda la empresa. Podrían optar por gestionar el procesamiento por lotes internamente y delegar las tareas de sincronización de datos en tiempo real a un proveedor externo de iPaaS. O bien, podrían suscribirse a una única solución de integración que ofrezca capacidades tanto de procesamiento de datos en tiempo real como por lotes.
A medida que las organizaciones adoptan cada vez más iniciativas de transformación digital, cuyo objetivo es infundir tecnología moderna (como IoT, machine learning y automatización) en cada función empresarial, es probable que las distinciones entre iPaaS y el enfoque ETL moderno continúen difuminándose.
Dado que las plataformas iPaaS y ETL suelen estar orientadas a tareas de integración diferentes, las organizaciones pueden evaluar qué solución resulta más rentable para su caso de uso concreto. Un punto de partida: ¿está tratando principalmente con grandes cantidades de datos o con una amplia variedad de servicios? Las soluciones ETL se alinean estrechamente con el primer caso de uso, mientras que iPaaS suele ser más adecuado para el segundo.
Dos principales factores de costo para los flujos de trabajo ETL son el almacenamiento y el procesamiento. Las soluciones ETL suelen procesar grandes volúmenes de datos, lo que puede suponer una gran carga computacional. Las organizaciones también pueden incurrir en altos costos de almacenamiento a medida que los datos se acumulan en data lakes y otros repositorios.
Sin embargo, las organizaciones pueden mitigar algunos de estos gastos realizando auditorías periódicas y eliminando datos duplicados u obsoletos. Los equipos también pueden programar las transformaciones de datos durante las horas de menor actividad, cuando el tráfico de red es reducido y la disponibilidad de ancho de banda es mayor, lo que contribuye a reducir los costos generales.
La transformación de datos con demasiada frecuencia (o durante tiempos de alta demanda) puede generar ineficiencias porque el enfoque ETL es más adecuado para el procesamiento por lotes limitado y repetible, en lugar de intercambios de datos inmediatos bajo demanda.
Debido a que iPaaS está diseñado principalmente para intercambios y sincronizaciones de datos en tiempo real, su enfoque ligero y centrado en API tiende a resultar en precios iniciales más bajos, con gastos que se acumulan gradualmente en función del uso. Los proveedores de iPaaS suelen cobrar en función del número de conectores o endpoints que utiliza un cliente o de la frecuencia con la que realizan llamadas a la API.
Pero cuando el volumen de datos crece más allá de un cierto umbral, iPaaS puede generar ineficiencias de costos. Los conectores excesivos, por ejemplo, cuando varios equipos crean conectores duplicados inadvertidamente o mantienen conectores que ya no están en uso, también pueden generar costos fuera de control.
Tanto en las implementaciones de iPaaS como de ETL, los equipos comienzan analizando sus necesidades de almacenamiento de datos y comparando servicios. Después de seleccionar una o varias soluciones de integración (u optar por crear y gestionar integraciones internamente), las organizaciones diseñan pipelines de datos que dictan cómo se transforma, almacena y distribuye la información en todo el sistema. Los equipos también pueden crear o personalizar automatizaciones, lo que les permite reducir su dependencia de los procesos manuales de gestión de datos.
A continuación, las organizaciones establecen marcos de gobernanza y seguridad, incluyendo procedimientos bien definidos de auditoría, monitoreo y resolución de problemas. En ETL, la observabilidad gira principalmente en torno a los flujos de datos, las dependencias de pipelines, el estado del servicio y el almacenamiento, mientras que iPaaS tiene un alcance más amplio, teniendo en cuenta los ciclos de vida de las API, las interacciones de servicio a servicio y otros componentes de integración junto con la gestión de datos tradicional.
Las organizaciones reevalúan con frecuencia su pila de integración en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado, la demanda de los clientes, los lanzamientos de productos y otros factores. Por ejemplo, una empresa puede necesitar más capacidad de almacenamiento o un conjunto más amplio de conectores a medida que se expande y agrega nuevos clientes. En estos casos, la organización puede cambiar a otro nivel de suscripción o pasar a una nueva plataforma de automatización por completo. Como alternativa, podría eliminar periódicamente los servicios innecesarios para reducir las dependencias de orquestación y optimizar las operaciones. Sin embargo, esto suele ser menos común y más complejo desde el punto de vista operativo que la ampliación.
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