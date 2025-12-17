¿Qué es el ciclo de vida de la API?

Las API son conjuntos de reglas o protocolos que permiten que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidad. Existe un ciclo de vida del productor de API, centrado en la creación y distribución de API, y un ciclo de vida del consumidor de API, centrado en el uso de API desde el punto de vista del consumidor. Este artículo se centra en el ciclo de vida del productor de API.

No existe un ciclo de vida universal del productor de API. Es posible que vea diferentes variaciones de diferentes fuentes, pero el ciclo de vida generalmente incluye las siguientes etapas: planear, diseñar, desarrollar, probar, desplegar, monitorear y retirar.

Las plataformas de gestión de API se emplean a menudo para organizar los esfuerzos a lo largo del ciclo de vida de una API, y para centralizar la estrategia, la gobernanza, la documentación y los directorios de API en todo un entorno de TI. Muchas plataformas incluyen capacidades y herramientas de analytics avanzadas para el descubrimiento y la monetización de API que ayudan a las organizaciones a aprovechar al máximo sus API.

Tener en cuenta y comprender todo el ciclo de vida de la API ayuda a los equipos de desarrollo a asignar recursos de forma más eficiente, crear plazos realistas para la entrega, mantener informados a todos los stakeholders durante todo el proceso y garantizar que las API cumplan con los requisitos empresariales. Esencialmente, un ciclo de vida bien pensado y ejecutado ayuda a ofrecer API seguras y de alto rendimiento y una experiencia de usuario más sólida.