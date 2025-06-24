En el nivel más básico, los sistemas de IA están diseñados para "pensar" y decidir de manera independiente. Al mismo tiempo, la informática cognitiva se utiliza para simular procesos de pensamiento más similares a los humanos para informar la toma de decisiones humana y no para reemplazarla.



Por ejemplo, piense en la IA como una herramienta que puede servir para un propósito específico. Por el contrario, un ordenador cognitivo actúa más como un asistente digital que ayuda a lograr un objetivo más amplio al informar el proceso general de toma de decisiones.

Si una IA es un GPS que puede proporcionar la ruta más rápida entre A y B, una computadora cognitiva es más como una guía de viaje. La IA puede hacer referencia a los mapas y datos de tráfico existentes para proporcionar la que "piensa" que es la mejor ruta.

Sin embargo, un sistema cognitivo trabaja con un usuario para conocer sus preferencias y responder a información más dependiente del contexto. Puede destacar lugares de interés a lo largo del camino o elegir una ruta más pintoresca cuando hace buen tiempo y la simple eficiencia no es la máxima prioridad.

En general, se puede pensar en la IA como una herramienta especializada para la resolución de problemas. Los sistemas de IA se destacan por analizar rápidamente grandes cantidades de datos para reconocer patrones y tomar decisiones según reglas predefinidas. Los sistemas cognitivos, diseñados para pensar más como las personas, se basan en capacidades de IA, pero son mejores para comprender datos no estructurados. Aprenden de las interacciones y proporcionan explicaciones y recomendaciones.

El término general IA se utiliza más comúnmente para referirse a tipos específicos de modelos informáticos limitados, como redes neuronales y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Por el contrario, la computación cognitiva se considera mejor como una metodología híbrida. Combina la ciencia cognitiva y la informática para crear sistemas que ayuden a aumentar e informar el proceso humano de toma de decisiones.

Los sistemas cognitivos suelen utilizar tecnologías de IA como el machine learning (ML) o el aprendizaje profundo para mejorar el reconocimiento de patrones o las capacidades de reconocimiento de voz. Además, este tipo de sistemas están diseñados para procesar, consumir y responder a grandes cantidades de datos en tiempo real. Extraen información de una amplia gama de potenciales datos o fuentes de entrada, como señales visuales, gestuales o auditivas.

Si bien el alcance de cualquier modelo de IA individual puede ser limitado (lo que hace que tenga problemas fuera del rango previsto), los sistemas de computación cognitiva se diseñan de manera diferente. Son muy adecuados para abordar problemas complejos que implican ambigüedad, incertidumbre o respuestas no específicas.

Dicho de otra manera, la IA, tal como la conocemos hoy, está destinada a cerrar brechas, proporcionando atajos a través de tareas mundanas o desafiantes. La computación cognitiva es más un intento de reforzar la cognición humana para tomar decisiones más informadas. La computación cognitiva combina la IA con disciplinas complementarias como la interacción humano-computadora, el diálogo y las técnicas de generación de narrativa para crear máquinas que pueden aprender, razonar y comprender como los humanos. Este enfoque ayuda a los usuarios a tomar mejores decisiones.

Si bien algunos modelos de IA pueden ser notablemente competentes, incluso más allá de las capacidades humanas, incluso los sistemas de IA más avanzados solo están diseñados para realizar una gama limitada de tareas. Aunque los sistemas de IA ampliamente utilizados pueden parecer muy capaces, las instrucciones basadas en reglas les impiden captar la flexibilidad y los matices de la cognición humana.

En tareas que involucran contexto, como comprender el lenguaje natural o reconocer objetos específicos, la IA no puede reemplazar o replicar la inteligencia humana, al menos no todavía.

La computación cognitiva no pretende sustituir la toma de decisiones humana. En cambio, busca imitar los tipos de sistemas cognitivos responsables de los procesos de pensamiento humano para mejorar la toma de decisiones del usuario.