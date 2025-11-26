Las organizaciones están adoptando y confiando cada vez más en nuevas tecnologías para agilizar las operaciones de mantenimiento y mejorar la eficiencia. Un CMMS moderno utiliza la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el Internet de las cosas (IoT) para optimizar los flujos de trabajo, reducir el tiempo de inactividad de los activos y mejorar la toma de decisiones basada en datos.

La implantación del CMMS no consiste solo en instalar software. Es un proceso altamente estructurado que integra el CMMS en los sistemas de mantenimiento existentes, optimizando los flujos de trabajo y mejorando los resultados. Una implementación sólida del CMMS se basa en la recopilación y el análisis avanzados de datos para ofrecer a los stakeholders una visión en tiempo real del rendimiento de sus activos más valiosos y de cómo deben mantenerse.