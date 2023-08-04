Un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) para la atención médica es una plataforma de software que se ha ajustado para satisfacer las necesidades de los proveedores de atención médica.
Las plataformas de CMMS ofrecen a los equipos de operaciones de atención médica un hub centralizado para automatizar y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento, monitorear el rendimiento de los activos y mejorar sus capacidades de toma de decisiones basadas en datos.
Las instalaciones de atención médica como hospitales, clínicas y consultorios de especialistas son complejas y difíciles de mantener. El CMMS para soluciones de atención médica es una pieza crítica de la gestión de activos empresariales (EAM), ya que permite a los equipos de estas instalaciones mantener activos críticos a través de una combinación de software, sistemas y servicios.
Las plataformas CMMS ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a optimizar el tiempo de actividad de los activos, agilizar las prácticas de mantenimiento y automatizar el cumplimiento en una industria altamente regulada. Las instalaciones de atención médica que dependen de un CMMS para gestionar sus actividades de mantenimiento mejoran la seguridad del paciente, reducen los costos y disminuyen la probabilidad de error humano.
Antes del uso generalizado del software CMMS, los gerentes de mantenimiento se veían obligados a confiar en herramientas manuales como listas de verificación y hojas de cálculo para sus procesos de mantenimiento. A medida que las nuevas tecnologías hicieron que los activos fueran más complejos, estos métodos rápidamente quedaron obsoletos.
Las soluciones CMMS modernas son habilitadores clave de la transformación digital, permitiendo a las empresas utilizar tecnologías como inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) e Internet de las cosas (IoT) para aumentar las eficiencias y optimizar el rendimiento de los activos. Las plataformas CMMS tienen una gran demanda, ya que el mercado global se estimó en casi 1.3 mil millones de dólares el año pasado y se proyecta que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 % anual.1
Las soluciones modernas (CMMS) ayudan a las instalaciones de atención médica a planificar, crear, rastrear y organizar solicitudes de servicio, órdenes de trabajo y mantenimiento de manera más eficiente, eliminando las tareas excesivas de planificación de tareas para los técnicos de equipamiento biomédicos limitados (BMET).
Al automatizar aspectos de la gestión del mantenimiento que antes requerían entrada humana, las soluciones de CMMS ayudan a las instalaciones médicas a optimizar sus operaciones de mantenimiento.
Presentamos un análisis más detallado de los beneficios del software CMMS en las instalaciones de atención médica Las plataformas de CMMS basadas en la nube permiten a los técnicos realizar mantenimiento móvil, rastrear órdenes de trabajo y acceder a actividades de mantenimiento de forma remota con su dispositivo móvil.
Las soluciones modernas de sistemas computarizados de mantenimiento (CMMS) para la atención médica son plataformas empresariales centralizadas y basadas en datos que agilizan y automatizan las operaciones de mantenimiento en instalaciones médicas.
Las soluciones de CMMS ayudan a los gerentes de mantenimiento a reparar dispositivos médicos de forma más eficiente, optimizar la gestión del ciclo de vida de los activos y tomar decisiones más informadas y basadas en datos. A continuación, analizamos más detenidamente sus características principales.
El software de CMMS para la atención médica automatiza aspectos clave de la gestión de órdenes de trabajo, como las solicitudes de mantenimiento y la programación de técnicos, y realiza un seguimiento de cada tarea hasta su finalización.
Este proceso garantiza que las instalaciones médicas dispongan de un historial de mantenimiento detallado de cada activo en su cartera que cumpla con las garantías emitidas por The Joint Commission, una organización independiente que certifica a los proveedores de atención médica en Estados Unidos.
El software de CMMS para la atención médica ayuda a los gerentes de adquisiciones responsables de mantener los inventarios en las instalaciones médicas a rastrear repuestos y herramientas y mantener registros detallados.
Algunas plataformas de CMMS se pueden programar para reordenar automáticamente los artículos cuando están agotados, lo que ayuda a los gerentes a reducir la escasez de piezas y optimizar los niveles de existencias.
Las plataformas de software de CMMS para la atención médica ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a evolucionar de las prácticas de mantenimiento reactivo, donde los componentes solo se fijan o reemplazan cuando se han averiado.
Las herramientas modernas de CMMS permiten a los equipos de mantenimiento implementar procesos de mantenimiento predictivo y preventivo, donde las órdenes de trabajo se emiten en función de los datos de mantenimiento en tiempo real recopilados de los dispositivos IoT. Se ha demostrado que estas prácticas prolongan la vida útil de los activos y reducen la probabilidad de costosas averías en las instalaciones de atención médica.
Las plataformas avanzadas de software de CMMS para la atención médica están equipadas con paneles fáciles de usar que pueden visualizar métricas clave de rendimiento (KPI) como el tiempo medio de reparación (MTTR) y el tiempo medio entre fallas (MTBF). Estos sistemas avanzados para la atención médica permiten a los responsables de centros médicos seguir en tiempo real el rendimiento de sus equipos de operaciones de mantenimiento, el estado de los activos, el tiempo de actividad, el tiempo de inactividad y el desgaste.
La gestión del ciclo de vida de activos (ALM) para dispositivos médicos es un enfoque integral y estratégico para gestionar equipamiento médico como máquinas de resonancia magnética, ventiladores y monitores a lo largo de su ciclo de vida. Este proceso va desde las adquisiciones y la instalación hasta la optimización y eliminación. La ALM ayuda a los centros médicos a garantizar que los activos de los que dependen sean seguros y eficaces y que siempre cumplan con las regulaciones pertinentes.
La ALM en centros médicos es crítica para la seguridad del paciente, ya que garantiza que los dispositivos médicos en los que confía el personal para brindar atención sean seguros y eficaces. La ALM también ayuda a los equipos de mantenimiento a garantizar que sus prácticas cumplan con los estándares de atención médica, como los de la Comisión Conjunta y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
La ALM para dispositivos médicos generalmente se divide en cuatro etapas:
Estos son cinco ejemplos reales de cómo los hospitales están utilizando soluciones de sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) para mejorar sus operaciones de mantenimiento.
Los hospitales y otros tipos de infraestructura de instalaciones médicas dependen del software de CMMS para la atención médica para mantener sus dispositivos médicos con programación de mantenimiento preventivo (PM). Al realizar un seguimiento del estado de los activos con datos en tiempo real, un CMMS puede realizar un mantenimiento correctivo programando de forma proactiva una reparación antes de que una pieza se descomponga y provoque una interrupción del trabajo. El software de gestión de mantenimiento puede generar automáticamente órdenes de trabajo y enviar una notificación a los técnicos del hospital en una aplicación móvil.
Las herramientas de CMMS habilitadas para IoT ayudan a los gerentes de mantenimiento de hospitales a monitorear aspectos cruciales del rendimiento de los activos, como la vibración, la temperatura y los niveles de fluidos en el equipamiento médico en tiempo real, lo que permite que los enfoques de mantenimiento predictivo prosperen. Las soluciones de CMMS ayudan a los hospitales y al personal hospitalario a evitar fallas inesperadas en el equipamiento, prolongar la vida útil de los costosos equipos médicos y automatizar aspectos de las operaciones de mantenimiento hospitalario que antes debían realizarse manualmente.
Los hospitales utilizan herramientas de CMMS para automatizar sistemas como HVAC, plomería y electricidad que garantizan que el equipamiento clínico pueda funcionar. Un CMMS puede centralizar las operaciones de gestión de las instalaciones de atención médica, automatizar el seguimiento de las órdenes de trabajo y la gestión del inventario, y ayudar a los gerentes de las instalaciones hospitalarias a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en tiempo real. Cuando falla una pieza o un sistema en un hospital, un CMMS activa automáticamente una solicitud de servicio y asigna una orden de trabajo, notificando a un técnico en una aplicación móvil.
Las organizaciones de atención médica que operan hospitales y otras instalaciones médicas en múltiples territorios enfrentan rigurosos requisitos de cumplimiento de leyes como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Esta ley representa la ley federal que protege la información confidencial de salud del paciente (PHI) de la divulgación no autorizada en Estados Unidos. El CMMS para software de atención médica puede automatizar aspectos del cumplimiento, garantizando que las instalaciones sigan las regulaciones que deben cumplir y reduciendo la probabilidad de error humano en los informes de cumplimiento.
Los hospitales dependen de activos complejos y críticos, como máquinas de radiografías, equipos de esterilización, escáneres y robótica para funcionar. Una solución de software de CMMS para la atención médica puede programarse para rastrear el rendimiento de dispositivos médicos con datos en tiempo real recopilados de sensores IoT y realizar análisis de datos para ayudar a los stakeholders a entender cuán rentables son estos activos. Estos insights son fundamentales para orientar la planificación del capital y la toma de decisiones sobre cómo financiar posibles inversiones en activos actuales y futuros.
A medida que la industria de la atención médica continúa evolucionando y adaptándose para satisfacer las demandas de un mercado en constante cambio, el software del sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) de atención médica continuará desempeñando un papel crítico. A continuación, se presentan tres áreas en las que es probable que la innovación continúe en los próximos años:
