Las plataformas de CMMS ofrecen a los equipos de operaciones de atención médica un hub centralizado para automatizar y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento, monitorear el rendimiento de los activos y mejorar sus capacidades de toma de decisiones basadas en datos.

Las instalaciones de atención médica como hospitales, clínicas y consultorios de especialistas son complejas y difíciles de mantener. El CMMS para soluciones de atención médica es una pieza crítica de la gestión de activos empresariales (EAM), ya que permite a los equipos de estas instalaciones mantener activos críticos a través de una combinación de software, sistemas y servicios.

Las plataformas CMMS ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a optimizar el tiempo de actividad de los activos, agilizar las prácticas de mantenimiento y automatizar el cumplimiento en una industria altamente regulada. Las instalaciones de atención médica que dependen de un CMMS para gestionar sus actividades de mantenimiento mejoran la seguridad del paciente, reducen los costos y disminuyen la probabilidad de error humano.