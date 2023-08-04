Etiquetas
Operaciones de negocio

Los CMMS ayudan a las instalaciones médicas a prosperar ante la escasez de mano de obra

Un médico mirando el monitor de una TC
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

CMMS para atención médica: qué es, beneficios clave y casos de uso

Un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) para la atención médica es una plataforma de software que se ha ajustado para satisfacer las necesidades de los proveedores de atención médica.

Las plataformas de CMMS ofrecen a los equipos de operaciones de atención médica un hub centralizado para automatizar y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento, monitorear el rendimiento de los activos y mejorar sus capacidades de toma de decisiones basadas en datos.

Las instalaciones de atención médica como hospitales, clínicas y consultorios de especialistas son complejas y difíciles de mantener. El CMMS para soluciones de atención médica es una pieza crítica de la gestión de activos empresariales (EAM), ya que permite a los equipos de estas instalaciones mantener activos críticos a través de una combinación de software, sistemas y servicios.

Las plataformas CMMS ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a optimizar el tiempo de actividad de los activos, agilizar las prácticas de mantenimiento y automatizar el cumplimiento en una industria altamente regulada. Las instalaciones de atención médica que dependen de un CMMS para gestionar sus actividades de mantenimiento mejoran la seguridad del paciente, reducen los costos y disminuyen la probabilidad de error humano.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Qué es un CMMS?

Un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) es una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a automatizar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones de mantenimiento desde un único hub digital centralizado.

Antes del uso generalizado del software CMMS, los gerentes de mantenimiento se veían obligados a confiar en herramientas manuales como listas de verificación y hojas de cálculo para sus procesos de mantenimiento. A medida que las nuevas tecnologías hicieron que los activos fueran más complejos, estos métodos rápidamente quedaron obsoletos.

Las soluciones CMMS modernas son habilitadores clave de la transformación digital, permitiendo a las empresas utilizar tecnologías como inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) e Internet de las cosas (IoT) para aumentar las eficiencias y optimizar el rendimiento de los activos. Las plataformas CMMS tienen una gran demanda, ya que el mercado global se estimó en casi 1.3 mil millones de dólares el año pasado y se proyecta que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 % anual.1

AI Academy

Conviértase en un experto en IA

Obtenga el conocimiento para priorizar las inversiones en IA que impulsan el crecimiento del negocio. Comience hoy mismo con nuestra AI Academy gratuita y lidere el futuro de la IA en su organización.
Ver la serie

Beneficios clave de un CMMS para instalaciones de atención médica

Las soluciones modernas (CMMS) ayudan a las instalaciones de atención médica a planificar, crear, rastrear y organizar solicitudes de servicio, órdenes de trabajo y mantenimiento de manera más eficiente, eliminando las tareas excesivas de planificación de tareas para los técnicos de equipamiento biomédicos limitados (BMET).

Al automatizar aspectos de la gestión del mantenimiento que antes requerían entrada humana, las soluciones de CMMS ayudan a las instalaciones médicas a optimizar sus operaciones de mantenimiento.

Presentamos un análisis más detallado de los beneficios del software CMMS en las instalaciones de atención médica Las plataformas de CMMS basadas en la nube permiten a los técnicos realizar mantenimiento móvil, rastrear órdenes de trabajo y acceder a actividades de mantenimiento de forma remota con su dispositivo móvil.

  • Aumento de la eficiencia operativa: las soluciones CMMS están diseñadas para automatizar muchas de las tareas manuales (por ejemplo, gestión de órdenes de trabajo, programación de mantenimiento preventivo, gestión de inventario, seguimiento del flujo de trabajo, etc.) que ocupan tiempo en las instalaciones de atención médica. Automatizar estos procesos ayuda a los equipos de mantenimiento de atención médica a mantener el equipamiento médico en óptimas condiciones para que el personal médico disponga del equipamiento necesario para prosperar. Las soluciones de CMMS también ayudan a los equipos de mantenimiento a priorizar las tareas en función de la importancia y la urgencia. Cuando el mantenimiento puede priorizar las tareas de manera efectiva, las instalaciones de atención médica pueden evitar más fácilmente las fallas del equipamiento y el tiempo de inactividad que afectan negativamente la atención al paciente.
  • Capacitación mejorada de los empleados: un CMMS moderno respalda la capacitación y el intercambio de conocimientos entre los técnicos médicos para que cada miembro del equipo optimice sus talentos. Por ejemplo, el software de CMMS de atención médica puede almacenar manuales, guías prácticas y documentación de resolución de problemas, lo que ayuda a los técnicos menos experimentados a aprender los conceptos básicos más rápido y a los técnicos experimentados a asumir tareas más complejas.
  • Monitoreo remoto de pacientes: muchas plataformas avanzadas de CMMS ofrecen capacidades de monitoreo remoto para el personal responsable de supervisar a los pacientes en sus hogares. Las herramientas de CMMS permiten a los técnicos recopilar datos en tiempo real, supervisar el rendimiento del equipamiento y diagnosticar problemas sin necesidad de estar físicamente presentes. El monitoreo remoto permite a los técnicos abordar los problemas rápidamente, desde cualquier lugar, con acceso móvil a las plataformas CMMS, lo que reduce la necesidad de múltiples visitas al sitio y optimiza su tiempo y recursos.
  • Programación más eficiente: un CMMS moderno puede optimizar la programación de la fuerza laboral, integrando factores como la disponibilidad del técnico, las habilidades y la carga de trabajo. Al asignar tareas y rutas de manera eficiente, un CMMS ayuda a garantizar que los técnicos se empleen de manera efectiva y que el mantenimiento y las reparaciones de equipamiento crítico se completen de manera oportuna.
  • Comunicación mejorada: el software de CMMS agiliza la comunicación entre proveedores y vendedores, ayudando a los BMET a realizar un seguimiento de los contratos de mantenimiento, la información de garantía y los acuerdos de servicio para los dispositivos médicos en una instalación de atención médica. Las características de coordinación de los proveedores también garantizan que las instalaciones tengan el apoyo que necesitan y puedan aprovechar la experiencia externa.
  • Ciclos de vida extendidos de los activos: un CMMS puede proporcionar una visión integral de todo el ciclo de vida de los activos médicos críticos en un centro de atención médica, desde las adquisiciones y la instalación hasta el mantenimiento, la optimización y el retiro. Al rastrear el historial de activos, las actividades de mantenimiento y los datos de rendimiento, un CMMS permite una toma de decisiones más inteligente sobre activos críticos a nivel ejecutivo. Aprovechar un enfoque estratégico para el mantenimiento de activos puede ayudar a las instalaciones a optimizar la forma en que utilizan el equipamiento y reducir la carga de trabajo excesiva de los técnicos.
  • Mejor visualización de datos: las plataformas CMMS pueden recopilar y analizar datos de las instalaciones de atención médica, como el rendimiento del equipamiento, los costos de mantenimiento y la productividad de los técnicos, y mostrarlos de una manera que los gerentes puedan asimilar fácilmente. Los stakeholders pueden crear y ver informes personalizables, visualizar datos de tendencias y monitorear la funcionalidad de los activos para simplificar la resolución de problemas y la gestión del inventario. Esta información ayuda a los gerentes a identificar ineficiencias, mejorar procesos y tomar decisiones de dotación de personal.
  • Mayor tiempo de actividad de los activos: en las instalaciones de atención médica, el funcionamiento de los equipamientos de alta tecnología marca una diferencia real en los resultados de salud de los pacientes, por lo que es crucial maximizar el tiempo de actividad de los activos. El software de CMMS permite a los equipos de BMET implementar programas de mantenimiento predictivo y realizar un seguimiento de las tareas de mantenimiento preventivo, cambiando las instalaciones de atención médica de estrategias de mantenimiento reactivas a estrategias de mantenimiento proactivas y minimizando las averías de los activos.
  • Cumplimiento de normas automatizado: las instalaciones de atención médica deben cumplir con una serie de estándares regulatorios estrictos. Un CMMS puede ayudar a las instalaciones a cumplir con las normas al ofrecer un seguimiento integral de los activos y mantener registros detallados de inspecciones, tareas de mantenimiento y reparaciones. Estas características, junto con las aplicaciones móviles que pueden enviar a los técnicos notificaciones en tiempo real sobre el estado de los activos, ayudan a organizaciones médicas como los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) a lograr la preparación para la auditoría.
  • Mantenimiento de equipamiento alternativo: el mantenimiento de equipamiento alternativo (AEM) es una estrategia basada en riesgos y en datos habilitada por un CMMS que permite a los hospitales y otras instalaciones médicas cambiar los programas de mantenimiento recomendados por el fabricante de acuerdo con sus propios datos históricos. El AEM ayuda a las instalaciones médicas a optimizar el rendimiento de los activos, reducir costos y proteger a los pacientes, pasando de procesos de mantenimiento rígidos y basados en calendarios hacia un enfoque más personalizado que siga cumpliendo con las normativas requeridas.

Características principales de un CMMS para la atención médica

Las soluciones modernas de sistemas computarizados de mantenimiento (CMMS) para la atención médica son plataformas empresariales centralizadas y basadas en datos que agilizan y automatizan las operaciones de mantenimiento en instalaciones médicas.

Las soluciones de CMMS ayudan a los gerentes de mantenimiento a reparar dispositivos médicos de forma más eficiente, optimizar la gestión del ciclo de vida de los activos y tomar decisiones más informadas y basadas en datos. A continuación, analizamos más detenidamente sus características principales.

Gestión de órdenes de trabajo

El software de CMMS para la atención médica automatiza aspectos clave de la gestión de órdenes de trabajo, como las solicitudes de mantenimiento y la programación de técnicos, y realiza un seguimiento de cada tarea hasta su finalización.

Este proceso garantiza que las instalaciones médicas dispongan de un historial de mantenimiento detallado de cada activo en su cartera que cumpla con las garantías emitidas por The Joint Commission, una organización independiente que certifica a los proveedores de atención médica en Estados Unidos.

Gestión de inventarios

El software de CMMS para la atención médica ayuda a los gerentes de adquisiciones responsables de mantener los inventarios en las instalaciones médicas a rastrear repuestos y herramientas y mantener registros detallados.

Algunas plataformas de CMMS se pueden programar para reordenar automáticamente los artículos cuando están agotados, lo que ayuda a los gerentes a reducir la escasez de piezas y optimizar los niveles de existencias.

Programación de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo

Las plataformas de software de CMMS para la atención médica ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a evolucionar de las prácticas de mantenimiento reactivo, donde los componentes solo se fijan o reemplazan cuando se han averiado.

Las herramientas modernas de CMMS permiten a los equipos de mantenimiento implementar procesos de mantenimiento predictivo y preventivo, donde las órdenes de trabajo se emiten en función de los datos de mantenimiento en tiempo real recopilados de los dispositivos IoT. Se ha demostrado que estas prácticas prolongan la vida útil de los activos y reducen la probabilidad de costosas averías en las instalaciones de atención médica.

Visualización de datos

Las plataformas avanzadas de software de CMMS para la atención médica están equipadas con paneles fáciles de usar que pueden visualizar métricas clave de rendimiento (KPI) como el tiempo medio de reparación (MTTR) y el tiempo medio entre fallas (MTBF). Estos sistemas avanzados para la atención médica permiten a los responsables de centros médicos seguir en tiempo real el rendimiento de sus equipos de operaciones de mantenimiento, el estado de los activos, el tiempo de actividad, el tiempo de inactividad y el desgaste.

Cuatro etapas de la gestión del ciclo de vida de activos para dispositivos médicos

La gestión del ciclo de vida de activos (ALM) para dispositivos médicos es un enfoque integral y estratégico para gestionar equipamiento médico como máquinas de resonancia magnética, ventiladores y monitores a lo largo de su ciclo de vida. Este proceso va desde las adquisiciones y la instalación hasta la optimización y eliminación. La ALM ayuda a los centros médicos a garantizar que los activos de los que dependen sean seguros y eficaces y que siempre cumplan con las regulaciones pertinentes.

La ALM en centros médicos es crítica para la seguridad del paciente, ya que garantiza que los dispositivos médicos en los que confía el personal para brindar atención sean seguros y eficaces. La ALM también ayuda a los equipos de mantenimiento a garantizar que sus prácticas cumplan con los estándares de atención médica, como los de la Comisión Conjunta y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La ALM para dispositivos médicos generalmente se divide en cuatro etapas:

  1. Adquisiciones: la etapa de adquisiciones es donde los stakeholders en una organización médica planifican la compra de un dispositivo médico, considerando factores como el costo, el rendimiento y la capacitación y el mantenimiento requeridos.
  2. Instalación y despliegue: en la etapa de instalación y despliegue, los nuevos dispositivos médicos se instalan y ajustan a las necesidades de la organización que los compró.
  3. Optimización: durante la etapa de optimización, los gerentes realizan un seguimiento del uso de los activos y los KPI para ajustar el funcionamiento del activo y evaluar cómo satisface las necesidades de la organización.
  4. Mantenimiento y eliminación: a lo largo de su ciclo de vida, un dispositivo médico se mantiene constantemente con las capacidades de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo de un CMMS. Una vez que los KPI indican que ya no es capaz de funcionar de una manera que se adapte a las necesidades de un centro médico, se elimina de manera segura y eficiente.

-

Casos de uso de CMMS en el entorno hospitalario

Estos son cinco ejemplos reales de cómo los hospitales están utilizando soluciones de sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) para mejorar sus operaciones de mantenimiento.

Mantenimiento preventivo

Los hospitales y otros tipos de infraestructura de instalaciones médicas dependen del software de CMMS para la atención médica para mantener sus dispositivos médicos con programación de mantenimiento preventivo (PM). Al realizar un seguimiento del estado de los activos con datos en tiempo real, un CMMS puede realizar un mantenimiento correctivo programando de forma proactiva una reparación antes de que una pieza se descomponga y provoque una interrupción del trabajo. El software de gestión de mantenimiento puede generar automáticamente órdenes de trabajo y enviar una notificación a los técnicos del hospital en una aplicación móvil.
Mantenimiento predictivo

Las herramientas de CMMS habilitadas para IoT ayudan a los gerentes de mantenimiento de hospitales a monitorear aspectos cruciales del rendimiento de los activos, como la vibración, la temperatura y los niveles de fluidos en el equipamiento médico en tiempo real, lo que permite que los enfoques de mantenimiento predictivo prosperen. Las soluciones de CMMS ayudan a los hospitales y al personal hospitalario a evitar fallas inesperadas en el equipamiento, prolongar la vida útil de los costosos equipos médicos y automatizar aspectos de las operaciones de mantenimiento hospitalario que antes debían realizarse manualmente.
Gestión de instalaciones

Los hospitales utilizan herramientas de CMMS para automatizar sistemas como HVAC, plomería y electricidad que garantizan que el equipamiento clínico pueda funcionar. Un CMMS puede centralizar las operaciones de gestión de las instalaciones de atención médica, automatizar el seguimiento de las órdenes de trabajo y la gestión del inventario, y ayudar a los gerentes de las instalaciones hospitalarias a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en tiempo real. Cuando falla una pieza o un sistema en un hospital, un CMMS activa automáticamente una solicitud de servicio y asigna una orden de trabajo, notificando a un técnico en una aplicación móvil.
Cumplimiento regulatorio

Las organizaciones de atención médica que operan hospitales y otras instalaciones médicas en múltiples territorios enfrentan rigurosos requisitos de cumplimiento de leyes como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Esta ley representa la ley federal que protege la información confidencial de salud del paciente (PHI) de la divulgación no autorizada en Estados Unidos. El CMMS para software de atención médica puede automatizar aspectos del cumplimiento, garantizando que las instalaciones sigan las regulaciones que deben cumplir y reduciendo la probabilidad de error humano en los informes de cumplimiento.
Planificación de capital

Los hospitales dependen de activos complejos y críticos, como máquinas de radiografías, equipos de esterilización, escáneres y robótica para funcionar. Una solución de software de CMMS para la atención médica puede programarse para rastrear el rendimiento de dispositivos médicos con datos en tiempo real recopilados de sensores IoT y realizar análisis de datos para ayudar a los stakeholders a entender cuán rentables son estos activos. Estos insights son fundamentales para orientar la planificación del capital y la toma de decisiones sobre cómo financiar posibles inversiones en activos actuales y futuros.

El futuro de CMMS para las instalaciones de atención médica

A medida que la industria de la atención médica continúa evolucionando y adaptándose para satisfacer las demandas de un mercado en constante cambio, el software del sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) de atención médica continuará desempeñando un papel crítico. A continuación, se presentan tres áreas en las que es probable que la innovación continúe en los próximos años:

  • Ingeniería clínica: la ingeniería clínica, es decir, la gestión de dispositivos médicos complejos a lo largo de todo su ciclo de vida, se lleva a cabo cada vez más mediante plataformas CMMS. En el futuro, a medida que las soluciones de CMMS adquieran más autonomía y sean capaces de gestionar aún más tareas, es probable que esta tendencia continúe. Este enfoque puede ayudar a los equipos de mantenimiento de las instalaciones a satisfacer mejor las necesidades de mantenimiento de las organizaciones a las que prestan servicio.
  • Realidad aumentada para el mantenimiento de activos: la realidad aumentada (RA), la integración en tiempo real de información digital en el entorno del usuario, ya está influyendo en la forma en que los equipos de mantenimiento abordan la reparación de activos complejos. Mediante la tecnología de RA, los técnicos pueden recibir instrucciones sobre los activos que están reparando en tiempo real, mejorando las capacidades de guía y capacitación remotas de CMMS y acortando los ciclos de reparación de activos.
  • IA generativa para gestión de activos: los líderes empresariales recurren cada vez más a la IA generativa, un tipo de IA que puede crear contenido en respuesta a una solicitud de un usuario para mejorar la gestión de sus activos físicos. En los CMMS para la atención médica, la IA generativa puede emitir y rastrear órdenes de trabajo, analizar e informar sobre datos de IoT en tiempo real y crear estrategias detalladas de mantenimiento de activos. Algunas soluciones de CMMS más avanzadas permiten a los usuarios interactuar directamente con un sistema que utiliza lenguaje natural para solicitar orientación, generar informes o emitir una orden de trabajo.
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Soluciones relacionadas
Software de gestión de activos de Maximo enterprise

Optimice los cronogramas, los recursos y el rendimiento de los activos con IBM Maximo Application Suite.

 Explore Maximo Application Suite
Software y soluciones de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM)

Emplee la IA y los insights de datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.

 Explorar las soluciones de ALM
Servicios de consultoría de operaciones

Transforme sus operaciones con datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar procesos de optimización y permitir un crecimiento inteligente.

         Explorar los servicios de consultoría de operaciones
    Dé el siguiente paso

    Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de manera más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la confiabilidad de los activos.

         Conozca Maximo Application Suite Reserve una demostración en vivo
    Notas de pie de página

    1 CMMS market summary, Grandview Research, 2024