8 minutos
El Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF) es una colección de documentación, orientación de implementación, mejores prácticas y herramientas diseñadas para ayudar a acelerar el proceso de adopción de nube.
Proporciona un enfoque estructurado para ayudar a las organizaciones a planificar, crear y optimizar sus nubes y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo empresarial.
El Cloud Adoption Framework proporciona una hoja de ruta completa para crear un modelo operativo en la nube que respalde a las organizaciones en cualquier etapa de su proceso de computación en la nube. Los directores de tecnología, los arquitectos de la nube, los administradores de TI y otros stakeholders confían en el marco para guiar una transición fluida a la nube, ayudando a alinear la tecnología con los objetivos y resultados empresariales.
El Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF) se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de transformación digital y la necesidad de aprovechar al máximo el potencial de la tecnología en la nube. A medida que las organizaciones aceleran sus viajes digitales, la adopción de la nube se vuelve esencial para mejorar la agilidad, la escalabilidad y habilitar capacidades como la automatización de procesos y la analítica de datos en tiempo real.
Un factor clave detrás de este marco es la creciente presión que sufren las empresas para modernizar sus operaciones. La nube desempeña un papel crítico a la hora de posibilitar esta modernización, ya que ofrece soluciones flexibles y escalables que respaldan objetivos como la eficiencia operativa y la innovación. El CAF proporciona orientación personalizada para ayudar a las organizaciones a mover cargas de trabajo a la nube de forma segura, conforme y rentable.
Los desafíos de adopción a menudo van más allá de la tecnología. Los equipos pueden enfrentarse a resistencias debido al cambio de funciones y flujos de trabajo, y el CAF incluye estrategias de gestión del cambio para facilitar esta transición. Las brechas de habilidades también son comunes, y el marco ayuda a las organizaciones a evaluar las necesidades de formación y personal para desarrollar conocimientos internos sobre la nube.
Los sistemas heredados pueden complicar aún más los esfuerzos de migración a la nube. El CAF proporciona herramientas y metodologías para evaluar dependencias y diseñar soluciones técnicas adecuadas. También ayuda a las organizaciones a dirigir los requerimientos de seguridad y cumplimiento de normas al principio del proceso, lo que reduce el riesgo a medida que los entornos de nube escalan.
La gestión de los costos de la nube es otra preocupación. Con el cambio a los modelos de pago por uso, muchas organizaciones luchan por mantener la visibilidad y el control. El CAF introduce prácticas de gobernanza y gestión financiera para mejorar la supervisión y alinear el gasto con las prioridades comerciales.
El CAF ofrece ventajas prácticas que respaldan las operaciones en la nube a largo plazo y la toma de decisiones. Los beneficios clave incluyen:
El CAF simplifica la transición a la nube al proporcionar una guía clara para gestionar nube pública y otros servicios y Recursos basados en la nube y on premises.
Al establecer prácticas de coherencia entre equipos y departamentos, el CAF rompe los silos operativos. Garantiza que los entornos en la nube se gestionen mediante un enfoque unificado, lo que mejora la eficiencia y la coordinación.
El CAF acelera la adopción de la nube mediante el uso de metodologías comprobadas y mejores prácticas. Esta característica reduce el despliegue de prueba y error y permite una obtención más rápida de los beneficios, como el soporte de casos de uso de nube pública, como la asignación dinámica de recursos.
El CAF integra el cumplimiento y la seguridad en todas las fases del recorrido hacia la nube. También incorpora modelos de gobernanza y marcos de seguridad para entornos de computación en la nube, lo que ayuda a proteger los datos y los activos críticos desde el principio.
El CAF proporciona planificación y gestión financieras estructuradas para una mejor previsibilidad de costos y retorno de la inversión (ROI) a lo largo del recorrido de las soluciones en la nube (por ejemplo, optimizando las cargas de trabajo que se ejecutan en máquinas virtuales).
El Azure Cloud Adoption Framework (CAF) proporciona un enfoque estructurado para la transformación de la nube a través de seis fases interconectadas. Cada fase se basa en la anterior, creando una metodología sistemática que reduce el riesgo y maximiza el valor empresarial.
Las seis etapas siguientes están diseñadas para ayudar a crear un proceso de migración sin problemas y permitir a las organizaciones personalizar las estrategias exitosas de adopción de la nube:
La fase de estrategia establece la base para un plan de adopción de nube alineando las iniciativas tecnológicas con objetivos empresariales específicos. La fase de estrategia también incluye el desarrollo de modelos financieros integrales que demuestren el caso comercial para la adopción de la nube, ayudando a los stakeholders a comprender tanto los costes como los beneficios del proceso de transformación.
La fase de planificación convierte la estrategia en acción al evaluar el patrimonio digital, incluidas las aplicaciones, los datos y la infraestructura de TI, y evaluar si la organización está preparada para los cambios que se avecinan.
Los equipos crean inventarios detallados de los activos existentes mientras analizan los conjuntos de habilidades actuales e identifican las brechas de capacidad. El resultado es una hoja de ruta completa que incluye estimaciones de plazos, necesidades de recursos, proyecciones presupuestarias y evaluaciones de riesgos, que sirve como proyecto técnico para la ejecución en las siguientes fases.
La fase de preparación establece la base técnica a través de las zonas de aterrizaje de Azure: entornos preconfigurados diseñados de acuerdo con las mejores prácticas de seguridad, gobernanza y escalabilidad. Las organizaciones implementan configuraciones de referencia para la gestión de identidad y acceso (IAM), controles de acceso basados en roles y políticas de gobernanza que escalan con el creciente entorno de nube. Esta fase incluye la validación a través de despliegues piloto para probar configuraciones y resolver cualquier problema fundamental antes de que comience la adopción a gran escala.
La fase de adopción abarca dos caminos paralelos: migración e innovación.
La fase de gobernanza implementa políticas, procesos y controles para mantener el orden y el cumplimiento a medida que se amplía el entorno de la nube. Las organizaciones establecen metodologías de gobernanza que equilibran la flexibilidad operativa con la supervisión. Las evaluaciones de referencia periódicas evalúan el estado actual frente a las industrias, mientras que el marco de gobernanza en la nube proporciona enfoques coherentes para la gestión de políticas y la optimización de costos.
La fase de gestión establece la excelencia operativa a través de la gestión integral de los recursos de la nube y de los procesos de mejora continua. Las organizaciones definen líneas base de operaciones para monitoreo, mantenimiento, la copia de seguridad, la recuperación ante desastres y la optimización del rendimiento, que abarcan tanto las operaciones de plataforma para la infraestructura subyacente como las operaciones de carga de trabajo para aplicaciones individuales La optimización de recursos se convierte en una disciplina continua con evaluaciones periódicas para garantizar que el entorno de la nube ofrezca valor mientras se adapta a las cambiantes necesidades del negocio.
Azure proporciona un ecosistema integral de herramientas para respaldar la implementación de marco de adopción de nube. Azure Portal sirve como interfaz de gestión central, ofreciendo controles intuitivos para el despliegue de recursos y la gestión continua en un entorno de nube.
Para implementaciones estandarizadas, las plantillas y los proyectos técnicos de Azure permiten despliegues repetibles que se alinean con los requerimientos organizacionales y las políticas de gobierno.
Azure Migrate desempeña un papel crucial en el recorrido de la migración. Proporciona capacidades de evaluación y migración para cargas de trabajo on premises, lo que ayuda a las organizaciones a detectar, evaluar y migrar servidores, bases de datos y aplicaciones a Azure con una interrupción mínima. Incluye soporte para varios sistemas operativos, lo que permite a las organizaciones migrar cargas de trabajo de Windows y Linux con facilidad.
El CAF también se integra perfectamente con el marco de buena arquitectura de Azure, lo que ayuda a garantizar que las implementaciones técnicas cumplen con las mejores prácticas establecidas en cuanto a fiabilidad, seguridad, gestión de costes, excelencia operativa y eficiencia de rendimiento.
Además, los grupos de recursos de Azure proporcionan una forma de organizar y administrar lógicamente los recursos relacionados, como máquinas virtuales, bases de datos y almacenamiento, lo que permite a los equipos desplegar, monitorear y mantener estos activos de manera más eficiente.
El Azure Cloud Adoption Framework se destaca por su integración con los ecosistemas tecnológicos empresariales existentes. Para las organizaciones con infraestructura on premises, el marco proporciona orientación sobre arquitecturas nube híbrida que se conectan con los servicios de Azure, creando una Experiencia operativa unificada adaptada a las necesidades comerciales específicas y los resultados comerciales deseados.
Dado que más del 97 % de las empresas operan más de 1 nube, y la mayoría de las organizaciones ejecutan 10 o más nubes, un enfoque híbrido multinube se ha vuelto crítico en los negocios empresariales. El CAF admite la administración de entornos Azure junto con otras plataformas en la nube, incluidas Amazon Web Services (AWS), Google Cloud e IBM Cloud. Por ejemplo, una organización podría ejecutar Azure para cargas de trabajo de aplicación mientras mantiene IBM Cloud para cargas de trabajo especializadas en sistemas heredados que se benefician del beneficio de las capacidades de IBM.
La integración empresarial también se extiende a conectar los servicios de Azure con sistemas ERP como SAP, plataformas CRM como Salesforce y otros sistemas críticos. El marco incluye estrategias para integrar plataformas de datos, lo que permite a las organizaciones crear ecosistemas de datos integrales que conectan la TI on-premises con la analítica, la IA y otras funcionalidades de Azure.
El CAF también aborda la integración de DevOps al orientar sobre cómo incorporar servicios de Azure en tuberías de CI/CD sin interrumpir las herramientas y los procesos existentes.
Al permitir una integración perfecta a través de plataformas en la nube, sistemas on premises y aplicaciones, la infraestructura/marco de adopción de nube de Azure fortalece la Estrategia de migración de nube. Esta integración garantiza que las migraciones no sean eventos técnicos aislados, sino que estén alineadas con los procesos empresariales y los objetivos operativos, lo que reduce la complejidad, evita interrupciones y acelera la innovación empresarial en toda una organización.
Descubra cómo IBM® Consulting se está asociando con nuestros clientes y con Microsoft y su plataforma Fabric para ofrecer soluciones de datos integrales que ayuden a las empresas a modernizar sus activos de datos, optimizar las operaciones de datos y utilizar la IA para la transformación del negocio.
Este seminario web permitirá a los asistentes escuchar a los líderes y participantes del hackatón mientras comparten sus experiencias e insights sobre cómo crear prototipos y MVP con Copilot.
En este extracto se incluyen todas las siguientes secciones o una parte: IDC Opinion, IDC MarketScape Vendor Inclusion Criteria, Essential Guidance y Vendor Summary Profile.
Descargue este libro virtual para explorar estrategias para mover sus cargas de trabajo de SAP a Microsoft Azure y los beneficios de asociarse con IBM Consulting para aprovechar la experiencia de IBM + Microsoft + SAP en un mismo lugar.
Centrándose en la tecnología ecológica, la empresa de equipos y electrodomésticos está trabajando con IBM para diseñar un lugar de trabajo moderno com flujos de trabajo globales integrados y respaldados por SAP S/4HANA en Microsoft Azure.
Cree, despliegue y gestione el ciclo de vida de su infraestructura de la manera correcta.
Migre a IBM Cloud con soluciones y herramientas personalizables para acelerar su proceso.
Acelere la adopción de Microsoft Azure con los servicios de consultoría de IBM para la modernización de aplicaciones y más.
Acelere la adopción de Microsoft Azure con los servicios de consultoría de IBM para la modernización de aplicaciones y más.