Cómo afrontar 9 desafíos de la IA generativa

Las organizaciones que ganen producirán soluciones que pueden no ser las más llamativas, pero sí las más responsables y sostenibles.

A principios de este año, el arquitecto jefe de IBM, Gabe Goodhart, declaró la mercantilización de los modelos.

“Podemos elegir el modelo que se adapte a su caso de uso y ponernos en marcha. El modelo en sí no va a ser el principal diferenciador”, dijo, enfatizando un nuevo enfoque en la orquestación. Tiene todos los modelos que necesita: modelos pequeños especializados y modelos grandes para todo uso. Ahora, ¿cómo puede hacer que funcionen juntos de manera eficiente e inteligente?

Estos son nueve de los desafíos más críticos de la IA generativa que enfrentan las organizaciones en la actualidad.